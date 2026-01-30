26 לאדוארדס, מינסוטה גברה 111:123 על אוקלהומה

מינסוטה טימברוולבס – אוקלהומה סיטי ת’אנדר 111:123

אנתוני אדוארדס הוביל את מינסוטה עם 26 נקודות, והקבוצה השוותה את שיא העונה שלה עם 22 שלשות בדרך לניצחון יוקרתי על אוקלהומה סיטי. ג’יידן מקדניאלס תרם 21 נקודות כולל 5 מ-5 מחוץ לקשת, ונאז ריד הוסיף 18 נקודות מהספסל. הוולבס ירו 46.8% מהשלוש (22 מ-47) בדרך לשלושה ניצחונות רצופים אחרי שבירה של רצף חמשת ההפסדים שלהם. מנגד, הת’אנדר הפסידו 3 מתוך 4 המשחקים האחרונים שלהם.

שיי גילג’ס אלכסנדר הוביל את הת’אנדר עם 30 נקודות, וצ’ט הולמגרן קלע 15, כאשר אייזיאה הרטנשטיין חזר לאחר היעדרות של 16 משחקים וסיים עם 11 נקודות, אך OKC נכנעה 46:36 בריבאונד. מינסוטה שיחקה ללא הרכז הוותיק מייק קונלי, ובונס היילנד קיבל דקות מורחבות וסיים עם 9 נקודות ב-23 דקות. ניסיון ריצת חזרה של האורחת הגיע עד ל-105:92, אך דאונטה די וינצ’נזו קלע שלשה שקטעה את הריצה, ובסיום הוולבס הצליחו לשמור על היתרון. הטימברוולבס פתחו חזק מהשלוש כבר ברבע הראשון עם 8 מ-15, ואדוארדס קלע 12 מ-26 נקודות שלו במחצית הראשונה.

פילדלפיה 76’ – סקרמנטו קינגס 111:113

טייריס מקסי קלע 40 נקודות, כולל סל ניצחון בלייאפ 1.3 שניות לסיום, וג'ואל אמביד הוסיף 37 נקודות בניצחון הדרמטי של פילדלפיה על סקרמנטו. הסיקסרס חזרו מפיגור של 11 נקודות ברבע האחרון, כשפול ג’ורג’ תרם 15 נקודות לקבוצה. מנגד, דניס שרודר הוביל את הקינגס עם 27 נקודות, ודמאר דרוזן הוסיף 25, אך סקרמנטו ספגה הפסד שביעי ברציפות.

אחרי החטאה של דרוזן שיכלה להעלות את הקינגס ליתרון, אמביד לקח ריבאונד קריטי, ובמהלך האחרון מצא את מקסי, שדהר מחצי המגרש וקלע ליי-אפ ביד שמאל ואף סחט עבירה – סל שהכריע את המשחק. סקרמנטו ירדה למאזן חוץ עגום של 21:3 והפסד רביעי רצוף במסע משחקי החוץ שלה. פילדלפיה שיחקה משחק שני ברציפות עם אמביד וג’ורג’ כשירים, והמשיכה במומנטום החיובי.

ג'ואל אמביד (רויטרס)

וושינגטון וויזארדס – מילווקי באקס 99:109

קיישון ג’ורג’ קלע 23 נקודות, אלכס סאר הוסיף 16 נקודות ו-17 ריבאונדים והוויזארס גברו על הבאקס, שהיו ללא יאניס אנטטוקומפו משחק שני ברציפות בשל מתיחה בשוק, על רקע שמועות הטרייד שלו. מילווקי רשמה הפסד רביעי רצוף ושביעי בשמונת משחקיה האחרונים. קריס מידלטון ובאב קרינגטון תרמו 13 נקודות כל אחד לוושינגטון, ששלטה מתחת לסלים עם יתרון ריבאונדים מרשים 43:61 ורשמה ניצחון שני רצוף.

מנגד, מיילס טרנר הוביל את הבאקס עם 21 נקודות ו־14 ריבאונדים, כשבובי פורטיס וקייל פורטר הוסיפו 19 נקודות כל אחד. הוויזארדס עלו ליתרון 18 נקודות כבר ברבע השני וירדו להפסקה ביתרון 43:57, תוך הגנה חזקה במיוחד שהגבילה את מילווקי ל-34.6% מהשדה ו־21.7% בלבד מחוץ לקשת במחצית הראשונה. מילווקי עוד צמצמה ל־101:99 כדקה וחצי לסיום, אך סאר, קרינגטון ובילאל קוליבאלי סגרו עניין מהקו, והוויזארדס שמרו על סל נקי בארבעת הפוזשנים האחרונים.

קייל קוזמה מאוכזב (רויטרס)

אטלנטה הוקס – יוסטון רוקטס 104:86

קווין דוראנט קלע 31 נקודות והוליך את יוסטון לניצחון חד צדדי על אטלנטה החסרה, ניצחון שקטע רצף של ארבעה ניצחונות של ההוקס. יוסטון הובילה רק 42:43 במחצית, אך השתלטה לחלוטין על המחצית השנייה. ג’בארי סמית’ תרם 14 נקודות וריד שפרד הוסיף 13, כולל שלשה שהעניקה לרוקטס יתרון ראשון של 20 נקודות (70:90). אטלנטה הופיעה עם סגל חסר במיוחד. אונייקה אוקונגוו נעדר לאחר שספג שבר בשן במשחק הקודם מול בוסטון, וג’יילן ג’ונסון לא שותף בשל מתיחות בשוק.

בנוסף, קריסטפס פורזינגיס וזכרי ריזאשר המשיכו להיעדר, כשכריסטיאן קולוקו פתח לראשונה מאז הצטרף לקבוצה בינואר. סי.ג’יי מקולום הוביל את אטלנטה עם 23 נקודות, ניקייל אלכסנדר-ווקר הוסיף 20 וקורי קיספרט קלע 17. אלפרן שנגון חזר לשחק בשורות יוסטון וסיים עם 9 נקודות ו־13 ריבאונדים למרות פציעה בקרסול. הרוקטס ניצחו את הרבע השלישי 24:35 והמשיכו להגדיל את הפער עד הסיום. קלינט קאפלה קלע 10 נקודות במשחקו הראשון באטלנטה מאז הועבר ליוסטון, וזכה למחווה חמה מהקהל עם סרטון הוקרה במהלך הרבע הראשון.

קווין דוראנט (רויטרס)

שיקגו בולס – מיאמי היט 116:113

נורמן פאוול קלע 21 נקודות, באם אדבאיו רשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-12 ריבאונדים, ומיאמי הצליחה לשמור על יתרון בדרך לניצחון צמוד על הבולס. שיקגו, שהייתה בפיגור 13 נקודות ברבע האחרון, חזרה חזק וצמצמה עד מרחק נקודה בלבד. איו דוסונמו הוביל את הבולס עם 23 נקודות והיה אחראי לריצת הסיום, כולל שתי חדירות ושלשה שהורידו את ההפרש לשלוש בלבד כשנותרו קצת יותר משתי דקות לסיום.

בדקות האחרונות הוחלפו סלים ועונשין: ניקולה ווצ’ביץ’ צימק ל-112:109, וקובי ווייט קלע שתי זריקות מהקו והוריד לנקודה בלבד 7 שניות לסיום. מנגד, פלאה לארסון הטביע שתי שניות לאחר מכן, ווייט החטיא שלשה בשנייה האחרונה – מה שסגר את המשחק. חיימה חאקז ג’וניור בלט עם 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, לארסון הוסיף 15. בשיקגו קלעו גם ווצ’ביץ’ (15 ו־10 ריבאונדים), מטאס בוזליס (16), קווין הרטר (15) וקובי ווייט (14). הקבוצות ייפגשו שוב בשבת הקרובה במיאמי.

נורמן פאוול (רויטרס)

דאלאס מאבריקס – שארלוט הורנטס 123:121

קון נויפל קלע 34 נקודות – שיא קריירה, כשגם קלע שני קליעות עונשין קריטיות עם 4.1 שניות לסיום שהבטיחו לשארלוט ניצחון על דאלאס. ההורנטס הרסו משחק היסטורי לקופר פלאג, הבחירה הראשונה בדראפט, שבגיל 19 בלבד קבע שיא NBA לנקודות במשחק לנער (מתחת לגיל 20) עם 49 נקודות ושבר את השיא של קליף רובינסון משנת 1980 (45 נקודות בגיל 19). פלאג גם קבע שיא אישי באחוזי קליעה (20 מ־29) והוריד 10 ריבאונדים.

בסיום המשחק נויפל קלט מסירה רעה של פלאג וחוץ מכך נשלח לקו בו קלע את סל הניצחון. ניסיון הסיום של פלאג לכפות הארכה נעצר בקצה הטבעת. נויפל קלע שמונה שלשות ושבר שיא רוקי של שארלוט. ברנדון מילר הוסיף 23 נקודות, שזה המשחק התשיעי ברציפות עם 20+ נקודות, ולאמלו בול קלע 22, כולל שש שלשות. בדאלאס, קליי תומפסון קלע 16 עם ארבע שלשות, אך המאבס ספגו הפסד שלישי ברציפות בבית אחרי רצף של ארבעה ניצחונות. שארלוט עם שני ניצחונות חוץ רצופים, בעוד דאלאס הפסידה שני משחקי בית ברצף.

קופר פלאג יורד מאוכזב (רויטרס)

דנבר נאגטס – ברוקלין נטס 103:107

ג’מאל מארי קלע 27 נקודות, כולל תשע נקודות קריטיות ב-2 וחצי הדקות האחרונות, והנאגטס גברו 103:107 על הנטס, כשהם קוטעים את רצף ההפסדים של ברוקלין וגוברים על מייקל פורטר ג’וניור במשחק החזרה לעיר שבה גדל. פורטר, שגדל בדנבר ונבחר במקום ה-14 בדראפט 2018 על ידי הקבוצה, קבע שיא עונתי של 38 נקודות והוריד 10 ריבאונדים, אך הנאגטס, שוב ללא ניקולה יוקיץ’ כמובן, שמרו על היתרון עד הסוף.

טים הארדוויי ג’וניור תרם 25 נקודות, כולל שבע שלשות, ופייטון ווטסון הוסיף 19 נקודות לנאגטס, שסיימו רצף של שלושה הפסדי בית. דנבר העניקה לפורטר מחווה מרגשת בצפייה בסרטון במחצית הראשונה, והקהל קם על רגליו במחיאות כפיים במהלך החזרה שלו לאולמו הקודם. מהזווית הישראלית, בן שרף לא קלע, אך מסר 3 אסיסטים ב-18 דקות על הפרקט, בעוד דני וולף קלע 7 נקודות, הוריד 4 ריבאונדים ומסר 3 אסיסטים ב-27 דקות.

ג'מאל מארי (אחר)

פיניקס סאנס – דטרויט פיסטונס 96:114

דילון ברוקס רשם ערב ענק עם 40 נקודות ‒ שיא אישי חדש, וגרייסון אלן הוסיף 24, כשפיניקס גברה על דטרויט, מוליכת המזרח. הסאנס שמרו על יתרון רוב המשחק ורשמו ניצחון חמישי בשבעה משחקים, כשהם עם מאזן 19:29 ‒ 10 ניצחונות מעל נקודת האמצע לראשונה העונה. ברוקס, שקלע 13 מ־22 מהשדה והוריד 8 ריבאונדים, קבע שיא קריירה של 40 נקודות, אחרי שסיים 38 כבר אחרי שלושה רבעים.

דילון ברוקס (רויטרס)

בדטרויט, קייד קאנינגהאם הוביל עם 26 נקודות, וג’יילן דוראן הוסיף 23 ו-13 ריבאונדים, אך הפיסטונס הפסידו בפעם השלישית מתוך 12 משחקים. דטרויט צימקה ל-77:74 באמצע הרבע השלישי, אך פיניקס התאוששה וצמצמה את ההפרש למחצית הגדולה. הסאנס עלו ליתרון 56:72 במחצית, כשברחו כבר מההתחלה. כוכב פיניקס, דווין בוקר, המשיך להיעדר בעקבות פציעת קרסול והחמיץ משחק השלישי ברציפות.