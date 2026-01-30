מכבי ת"א והמציאות: אין הגנה, זהות ותשובות

ההפסד לוולנסיה הציב שוב את מכבי תל אביב מול אותה תמונת מצב שחוזרת לאורך העונה: קבוצה שמתקשה להגן, מתקשה לשלוט במשחק, ובעיקר מתקשה להיראות כמו קבוצה עם שאיפות ביורוליג.

הבעיה המרכזית של מכבי ברורה – ההגנה. הצהובים אינם מצליחים לייצר רצף הגנתי, סופגים באחוזים גבוהים ומאפשרים ליריבות להגיע למצבי זריקה נוחים מדי. אין תחושת מחויבות קבוצתית, אין אגרסיביות קבועה, ואין שחקן או קו שמכתיב סטנדרט.

בסופו של דבר, ההפסד לוולנסיה אינו אירוע נקודתי, אלא המשך ישיר של מגמה. כל עוד מכבי תל אביב לא מגדירה מחדש את הזהות שלה דרך הגנה, דרישות ברורות וסדר מקצועי היא תמשיך להיראות כמו קבוצה שמגיבה למציאות, ולא כזו שמעצבת אותה.

פודקאסט מכבי תל אביב עם לי נוף, רועי לוין ומשה ברדה סיכם עוד הופעה מאכזבת של הצהובים, דיבר גם על היכולת הירודה של הורד, על לונדברג והאם הוא צריך להישאר במכבי בעונה הבאה ועל סוגיית תמיר בלאט וקלאודיו קולדבלה. האזנה נעימה