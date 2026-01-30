יום שישי, 30.01.2026 שעה 08:39
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א נפרדה משני דברים שמאוד הפריעו לה

אחרי פיטורי לאזטיץ', הצהובים נפרדו גם מהליגה האירופית. פודקאסט מכבי תל אביב מסכם את הקמפיין וחושב מה צריך להיות הצעד הבא של המועדון. האזינו

|
דור פרץ מול לואיס פרגוסון (רויטרס)
דור פרץ מול לואיס פרגוסון (רויטרס)

התבוסה 3:0 לבולוניה חתמה קמפיין אירופי מאכזב ושלחה את פודקאסט מכבי ת"א לסכם את הקמפיין. האם קבוצה ישראלית בכלל יכולה להצליח באירופה במצב הנוכחי, איפה היו הטעות והאם ז’רקו לאזטיץ’ שילם במשרתו גם בגלל הדרך בה התנהל באירופה?

https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitafc/0dda40fb-ddf1-4b33-9595-b3e2000ac10e

אבל הסיפור הגדול באמת קרה דקות לאחר שריקת הסיום לפרק הקודם שהוקלט: ז'רקו לאזטיץ' פוטר מתפקידו וכעת רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני תוהים מה צריך להיות הצעד הבא של מכבי, איך היא צריכה לנהל את האירוע שבדרך ולמה אין מאמן ישראלי על הפרק באמת? 

סיכום קצר לקמפיין מאכזב וניפגש אחרי קריית שמונה, בתקווה שכבר יהיה מאמן חדש למכבי תל אביב. האזנה נעימה

