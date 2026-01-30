יום שישי, 30.01.2026 שעה 07:18
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
62%2040-219424מונאקו7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
48%2150-212525אולימפיה מילאנו11
46%2002-198624וירטוס בולוניה12
46%2100-206724דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
33%2227-215224פאריס16
33%2169-207124באסקוניה17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

תסכול במכבי: צריכים לדעת לקחת משחקים כאלו

אצל הצהובים היו מאוכזבים אחרי ההפסד 94:83 לוולנסיה, שגם העניק לספרדים את היתרון במאזן הפנימי בין הקבוצות: "היינו צריכים לשחק חזק יותר פנימה"

|
טי ג'יי ליף (IMAGO)
טי ג'יי ליף (IMAGO)

“אנחנו צריכים לדעת לקחת משחקים כאלו”, אמרו אתמול (חמישי) במכבי תל אביב לאחר ההפסד לוולנסיה במסגרת המחזור ה-25 של היורוליג. עודד קטש וחניכיו נראו טוב במחצית הראשונה והצליחו גם להוביל ברבע השלישי, אך בסופו של דבר חניכיו של פדרו מרטינז השתלטו על המשחק ברבע הרביעי והנחילו לצהובים את ההפסד ה-15 במספר שלהם העונה.

תחילה, מבחינת התוצאה, מדובר בהפסד כפול לקבוצה הספרדית. כן, מכבי תל אביב ניצחה בסיבוב הקודם את קבוצתו של מרטינז, אך כעת היא בעמדת נחיתות מול הספרדים בסיטואציה של שובר שוויון ראש בראש במידה ובכלל יהיה כזה. “היינו צריכים לשחק חזק יותר פנימה”, סיפרו אצל הצהובים, שנעצרו במחצית השנייה על 33 נקודות בסך הכל.

במועדון דיברו על הריכוז לפני המשחק וציינו כי היה דווקא ריכוז, רק שכמובן בחצי השני של הרבע השלישי והרביעי ולפעמים בשניות האחרונות של כל פוזיישן קבוצתו של קטש נתפסה לא מרוכזת ונענשה. בכלל, במחצית השנייה נדמה היה שכל חוסר ריכוז כמעט ונוצל היטב על ידי המארחת. 

גבריאל איפה לונדברג (Miguel Ángel Polo)גבריאל איפה לונדברג (Miguel Ángel Polo)

“עם איך שהמשחק התפתח היינו צריכים לקחת אותו”

“בסוף זה החלטות קטנות. היינו צריכים לקלוע טוב יותר לשלוש ולשחק טוב יותר בהגנה”, ניתחו בסביבת הקבוצה, שם הודו: “חבל שנתנו להם להיכנס לקצב שלהם משלוש. אנחנו מאוכזבים מאוד כי עם איך שהמשחק הלך היינו צריכים לקחת אותו”. ניצחון על ולנסיה על אדמת ספרד היה מקרב את הצהובים מעט יותר לעבר העשירייה הראשונה והיה הופך את הקבוצה הספרדית לשנייה בעשירייה הראשונה עליה יש לצהובים יתרון אבסולוטי.

כזכור, הצהובים ניצחו פעמיים את ז’לגיריס קובנה. במועדון ידעו כי ולנסיה קבוצת שלשות נהדרת ולאחר פתיחה לא טובה במחצית השנייה הכדורים נכנסו ובמכבי תל אביב פשוט התאכזבו מכך שלא הצליחו להגדיל את היתרון בו החזיקו. “היו לנו הרבה טעויות לא מחויבות מציאות כמו השלשה עם סיום המחצית”.

עודד קטש (IMAGO)עודד קטש (IMAGO)

המילה “חבל” נאמרה הרבה, אך הראש כבר בשבוע העמוס

השורה התחתונה מבחינתם של הצהובים היא שמדובר בעוד משחק שבו הם חשים וגם צריכים לחוש אכזבה. כן, ולנסיה היא קבוצת הבית השנייה בטיבה ביורוליג. יחד עם זאת, מכבי תל אביב כבר הובילה בדו ספרתי וברור שוולנסיה היא קבוצה נהדרת, אך ריכוז טוב יותר וקבלת החלטות טובה יותר הייתה אולי שווה ניצחון 11 במספר, דבר חשוב במיוחד, בטח כאשר הצהובים רוצים להיכנס מחדש ועד הסוף למאבק על הכניסה לעשירייה הראשונה, וזו גם הסיבה שבמועדון קיימת תחושת אכזבה, ולא אחת המילה “חבל” נאמרה. 

בתוך כך, הקבוצה תפגוש ביום ראשון הקרוב את עירוני קריית אתא במסגרת חצי גמר גביע המדינה ולאחר מכן תשחק בשבוע משחקים כפול נוסף ביורוליג במסגרתו ביום שלישי קטש וחניכיו יארחו את פרטיזן בלגרד ואז בשישי יתארחו אצל הכוכב האדום בלגרד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */