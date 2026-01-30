מדאיג: הפועל תל אביב בסכנת איבוד הפלייאוף

הפועל תל אביב המשיכה אמש (חמישי) בכושרה הרע כשרשמה הפסד שני ברציפות ביורוליג, הפעם עם 79:64 לבאיירן מינכן, הפסד שהוריד את האדומים מפסגת היורוליג לראשונה מזה מספר שבועות והיה השני ברציפות שלהם במפעל היוקרתי.

ריף גרוס ותומר חבז סיכמו את ההפסד בפודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל: האם הקבוצה זקוקה לזעזוע, איבוד הסבלנות של הקהל, ההתפרקות במחצית השנייה ולמה האדומים צריכים לחשוש מאיבוד הפלייאוף?

עוד בפרק: משחק האל חזור מול הפועל ירושלים ואילו זרים צריכים להירשם, ההתנהלות של המועדון מחוץ לפרקט, האם דימיטריס איטודיס צריך לדאוג, ההגעה של רון חולדאי ולמה השחקנים עשויים להיקנס? האזנה נעימה