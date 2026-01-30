בנסון ישחק בגביע, מי יפתח כחלוץ מול טבריה?

אחרי שהשלימה את שתי העברות הבולטות בחלון העברות של ינואר, בדמות סדריק דון ומנואל בנסון, במכבי חיפה יכולים לסכם חלון חיובי ולחשוב על חיזוק נוסף, כשאופציית ברוניניו עדיין על השולחן. על מנת לרוץ עם הסגל הקיים ולהשיג את המטרות שהקבוצה הציבה לעצמה - זכייה בגביע או לחלופין מקום לאירופה דרך הליגה, חיפה השקיעה לא פחות מ 2.5 מיליון אירו, ובמקביל השאילה את גוני נאור ומתיאס נהואל.

עדיין יש שאלה לגבי עתידם של פדראו וג'ורג'ה יובאנוביץ', כשאחד מהם יעזוב במידה ויוחלט להביא זר נוסף. בזמן שסדריק תורגל השבוע בהרכב לקראת המשחק מחר (שבת, 19:30) מול טבריה בתפקיד הכנף, הרכש השני, בנסון, יערוך היום את אימון הבכורה שלו, ולמעשה ישחק רק במשחק הגביע ביום שלישי מול מועדון ספורט כפר קאסם בסמי עופר.

במכבי חיפה מקווים מאד שבנסון יהיה האקס פקטור של הקבוצה, למרות שמיעט לשחק בשנתיים וחצי האחרונות במסגרת הליגה וסחב פציעה מטרידה בגיד האכילס. לקראת המשחק מחר מול טבריה, בכרמל רוצים לחזור למסלול הניצחונות, ומעבר להחלטה לפתוח עם סדריק בהרכב ולהחזיר את עבדולאי סק למרכז ההגנה במקומו של ליסב עיסאת, גם ינון פיינגזיכט יעלה במקומו של קורנו המורחק.

סדריק דון. צפוי לפתוח בהרכב (חגי מיכאלי)

דולב חזיזה ואיתן אזולאי ייעדרו

לבכר יש התלבטות בין טריבאנטה סטיוארט לגיא מלמד, וכל זה במחשבה לבצע רוטציה בשני המשחקים הקרובים, בליגה ובגביע. מקומו של מיכאל אוחנה בקישור מובטח, כשרשימת החוסרים כוללת גם את דולב חזיזה שלא התאושש מהפציעה האחרונה, וגם את איתן אזולאי שחזר כבר להתאמן, אבל שוב חש מתיחה בשריר הירך האחורי וייאלץ להיעדר בחודש הקרוב.

למשחק היום של קבוצת הנוער הוזמנו מי שהוקפצו לבוגרת, דניאל דרזי, הבלם נועם שטייפמן וניב גבאי, שישחקו בחלק מהמשחק כדי להיות מוכנים למצב שיוזמנו גם למשחק של הבוגרים.