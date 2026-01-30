יום שישי, 30.01.2026 שעה 01:05
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
62%2040-219424מונאקו7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
48%2148-212325אולימפיה מילאנו11
46%2002-198624וירטוס בולוניה12
46%2100-206724דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
33%2227-215224פאריס16
33%2169-207124באסקוניה17
32%2230-199625פרטיזן בלגרד18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

איטודיס: לאחרונה אנחנו לא משחקים כדורסל טוב

מאמן הפועל תל אביב, דימיטריס איטודיס, אחרי ההפסד לבאיירן מינכן: "הגעתי לכאן לבנות קבוצה מנצחת. לצערי התוצאה הייתה רעה עבורנו". וגם: ים מדר

|
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

לראשונה בהיסטוריה, הפועל תל אביב רשמה שני הפסדים ברצף במסגרת היורוליג, כשהאדומים נכנעו לבאיירן מינכן 79:64 בהיכל ואיבדו את הפסגה לפנרבחצ’ה, במסגרת המחזור ה-25 במפעל האירופי הגדול ביותר שיש לכדורסל להציע.

מאמן הפועל תל אביב, דימיטריס איטודיס, התייחס להופעה של קבוצתו: “כל הכבוד לבאיירן מינכן, לצערי התוצאה הייתה רעה עבורנו. התכוננו טוב למשחק, היו אימונים טובים בהתקפה ובהגנה. הובלנו 32:39 אם אני לא טועה, התמקמנו נכון, אבל אז הרבה דברים קרו. לאחרונה, אנחנו לא משחקים טוב.

“כמו שאתם מכירים אותי, דיברנו על כך הרבה פעמים. הגעתי לכאן לבנות קבוצה מנצחת. המועדון נמצא במקומות שהצבנו לעצמנו בקיץ, אבל יש קבוצה אחת, וזה הדברים שאנחנו משדרים ונמשיך להילחם על המטרות שלנו”.

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

על המצב המנטלי: “אנחנו לא קבוצה שמפספסת 21 זריקות רצופות לשלוש. הייתי בהלם, לא ראיתי את זה מגיע. אבל כמו שאמרתי, המון קבוצות נופלות. אנחנו לא נמצאים בסיטואציה הזו, זו פעם ראשונה שלנו ביורוליג, אנחנו מתמודדים עם משהו בפעם הראשונה וזה משהו שצריך להילמד. אנחנו לא משחקים כדורסל טוב. אין לי את כל התשובות ללמה זה קורה, בעיקר בבית, אבל אנחנו נילחם. ברגע שהקבוצה מאוחדת ואני אראה שהשחקנים מאוחדים זה יראה אחרת.

על השוני בין שני המשחקים נגד באיירן מינכן: “ברור שלמאמן פשיץ’ יש השפעה על מה שקורה כרגע בבאיירן. אבל אנחנו מצאנו את הדרך לזרוק את הכדור. ברור שששת האיבודים ברבע השני, אם נשווה את שני הרבעים הראשונים שבראשון היה לנו רק איבוד אחד, אבל אני רואה שהקבוצה צריכה תמיכה, בעיקר כשדברים לא הולכים כמו שצריך.

“ברור שפשיץ’ עושה את העבודה, אבל אנחנו אותה הקבוצה שניצחה אותה, אפילו עם יותר שחקנים שהיו נוכחים לעומת הערב, כי היו חסרים להם שלושה או ארבעה שחקנים חשובים. כל הקרדיט לקולגה שלי, אבל אני צריך לדבר עלינו. התמונה שהראינו היא לא כדורסל. זה מצב מנטלי.

סטניסלב פשיץסטניסלב פשיץ' (IMAGO)

על האם הוא חושב שהקבוצות כבר מכירות את השיטה שלו: “התכוננו טוב לחילופים היום, אנחנו צריכים לדעת איך להרים את עצמנו כשדברים לא הולכים כמו שצריך כי בסופו של דבר, אתה מקצוען, אתה משחק עבור הכסף שאתה מרוויח, אבל התמונה הגדולה יותר היא לעשות אנשים גאים”.

על ים מדר: “הוא יצא לבדיקת MRI, נקווה שזה לא משהו רציני. אני לא יודע מה קרה עוד, אנחנו מקווים שנקבל בשורות טובות בעוד כמה שעות. הוא ביקש חילוף כי משהו הציק לו והוא הולך להיבדק”.

ים מדר. עובר בדיקת MRI (ראובן שוורץ)ים מדר. עובר בדיקת MRI (ראובן שוורץ)

על כך שנראה שהקבוצה מוותרת: “אני שונא עם זה שאני צריך להסכים עם חלק מהדברים. אין לנו שום זכות לוותר. לפעמים אנשים אומרים שאם אתה למעלה אתה מתחיל להיות מבולבל. אבל אנחנו צריכים אחד את השני, ואנחנו צריכים להיות מאוחדים. זו תקופה שבה אנחנו לא משחקים את הכדורסל הכי טוב שלנו, קבוצות מן הסתם מתכוננות אלינו, אבל השחקנים שמפספסים זריקות גם מנסים זריקות, ואנחנו צריכים עידוד”.

