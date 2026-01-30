יום שישי, 30.01.2026 שעה 07:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

לקראת הפועל: לוי מתלבט בין דיומנדה לזערורה

מאמן מכבי נתניה עשוי לערוך מחר שינוי אחד מההרכב שפתח נגד מכבי חיפה, האריס נפצע וייעדר: "הם קבוצה ביתית, יש לנו מה למכור". וגם: סוגיית השוער

|
גונטי דיומנדה ו-ווילסון האריס מתחבקים (חגי מיכאלי)
גונטי דיומנדה ו-ווילסון האריס מתחבקים (חגי מיכאלי)

לאחר הניצחון המרשים על מכבי חיפה במחזור האחרון, מכבי נתניה תצא מחר (שבת, 15:00) למשחק חוץ מול הפועל ת"א באיצטדיון בלומפילד, במטרה לעשות מה שאף קבוצה לא הצליחה לעשות מול האדומים במגרשם הביתי (על הדשא), להוציא נקודות.

על פי האימונים האחרונים, המאמן רוני לוי מתלבט בנוגע לעמדה אחת, כאשר ג'וניור דיומנדה ובאסם זערורה מתחרים על העמדה קשר האמצע. דיומנדה תורגל באימון האחרון, כשזערורה קיבל את הגופייה לקראת סופו, ואילו באימון שלפני כן, קרה ההפך.

שאר ההרכב צפוי להיות זהה להרכב שפתח בשבת מול הירוקים, כשהבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של החלוץ ווילסון האריס, שנפצע בשריר הירך האחורי באימון ביום רביעי. החלוץ האמריקאי צפוי להיבדק ולא יהיה בסגל להתמודדות.

רוני לוי מתדרך (חגי מיכאלי)רוני לוי מתדרך (חגי מיכאלי)

סאהר תאג'י השלים אתמול אימון מלא ובהתאם לאימון המסכם יוחלט אם יהיה בסגל, כאשר מקסים פלקושצ'נקו ולואי חילף ייעדרו. "יש לנו את היכולת להפתיע את הפועל בבלומפילד. הם קבוצה ביתית מאוד, אבל יש לנו מה למכור", אמרו בנתניה.

היהלומים מחכים לניב אנטמן

בינתיים, במועדון מנסים להתחזק כאשר הם מחכים לשחרורו של ניב אנטמן מהפועל חיפה, שעל מועמדותו פרסמנו כאן. אם השוער לא יגיע ליהלומים, תומר צרפתי עשוי להישאר ואז דווקא יונתן עוזר יעשה את הדרך לבני יהודה.

ניב אנטמן. יגיע למכבי נתניה? (עמרי שטיין)ניב אנטמן. יגיע למכבי נתניה? (עמרי שטיין)

הרכב משוער: עומר ניראון, כארם ג'אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה (באסם זערורה), מאור לוי, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתיאוס דאבו

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */