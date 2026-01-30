לקראת הפועל: לוי מתלבט בין דיומנדה לזערורה

לאחר הניצחון המרשים על מכבי חיפה במחזור האחרון, מכבי נתניה תצא מחר (שבת, 15:00) למשחק חוץ מול הפועל ת"א באיצטדיון בלומפילד, במטרה לעשות מה שאף קבוצה לא הצליחה לעשות מול האדומים במגרשם הביתי (על הדשא), להוציא נקודות.

על פי האימונים האחרונים, המאמן רוני לוי מתלבט בנוגע לעמדה אחת, כאשר ג'וניור דיומנדה ובאסם זערורה מתחרים על העמדה קשר האמצע. דיומנדה תורגל באימון האחרון, כשזערורה קיבל את הגופייה לקראת סופו, ואילו באימון שלפני כן, קרה ההפך.

שאר ההרכב צפוי להיות זהה להרכב שפתח בשבת מול הירוקים, כשהבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של החלוץ ווילסון האריס, שנפצע בשריר הירך האחורי באימון ביום רביעי. החלוץ האמריקאי צפוי להיבדק ולא יהיה בסגל להתמודדות.

רוני לוי מתדרך (חגי מיכאלי)

סאהר תאג'י השלים אתמול אימון מלא ובהתאם לאימון המסכם יוחלט אם יהיה בסגל, כאשר מקסים פלקושצ'נקו ולואי חילף ייעדרו. "יש לנו את היכולת להפתיע את הפועל בבלומפילד. הם קבוצה ביתית מאוד, אבל יש לנו מה למכור", אמרו בנתניה.

היהלומים מחכים לניב אנטמן

בינתיים, במועדון מנסים להתחזק כאשר הם מחכים לשחרורו של ניב אנטמן מהפועל חיפה, שעל מועמדותו פרסמנו כאן. אם השוער לא יגיע ליהלומים, תומר צרפתי עשוי להישאר ואז דווקא יונתן עוזר יעשה את הדרך לבני יהודה.

ניב אנטמן. יגיע למכבי נתניה? (עמרי שטיין)

הרכב משוער: עומר ניראון, כארם ג'אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה (באסם זערורה), מאור לוי, הריברטו טבארש, עוז בילו ומתיאוס דאבו