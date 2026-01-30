רומן: אלו ימים סוערים במועדון, נצטרך להתמודד

מכבי תל אביב סיימה את הקמפיין האירופי שלה באכזבה גדולה, כסימן לכל הקמפיין המאכזב. הצהובים נפרדו מהליגה האירופית עם הפסד 3:0 לבולוניה, כשזה שמשאיר אותם עם נקודה בלבד בתום שמונת המחזורים של שלב הליגה במפעל.

בסיום, מאמנה הזמני של מכבי תל אביב, דן רומן, דיבר: “בסך הכל שיחקנו נגד קבוצה מאוד חזקה ובאנו למשחק הזה אחרי ימים סוערים במועדון וטלטלה רצינית. היה חשוב לנו להראות טוב ולעשות משחק טוב, היה לנו קצת קשה כי זאת קבוצה מאוד טובה. השחקנים עשו עובדה טובה ונתנו כל מה שיש להם”.

“אלו ימים לא פשוטים למועדון והשחקנים, אבל הם מקצוענים והם צריכים לדעת להתמודד עם זה וזה מה שהם עושים. ברמה האישית ביקשו ממני לאמן את הקבוצה כרגע וזה מה שאני עושה. אני אהיה פה עד שיבקשו ממני אחרת”, הוסיף המאמן.

הליו וארלה מאוכזב בסיום (רויטרס)

דן רומן המשיך: “אני לא מסתכל קדימה יותר מדי. אלו ימים אחרי שינוי מאוד גדול, היה לנו מעט זמן להתכונן למשחק הזה. בזה התמקדנו ביום וחצי הזה, ועכשיו הפוקוס יעבור למשחק נגד קריית שמונה. נכין את עצמנו ממשחק למשחק”.

“אני יום וחצי בקבוצה הבוגרת, אני לא יודע לדבר על רכש או על מה יהיה בעתיד. אנחנו ניקח טיסה חזרה הביתה ונתכונן לקריית שמונה. מבחינת ניהול הדקות ניסינו לקחת בחשבון גם את המשחק הקרוב. אלו שני משחקים שונים לגמרי. זאת קבוצה מליגה איטלקית ומאוד בכירה, נגד קריית שמונה זה משחק אחר. נכין את עצמנו יותר טוב ונבוא אחרת למשחק הזה”, סיכם.