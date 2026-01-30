יום שישי, 30.01.2026 שעה 01:05
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1990-213124אולימפיאקוס2
67%1965-207524הפועל ת"א3
64%2083-219825ריאל מדריד4
64%2118-216625ברצלונה5
64%2139-225625ולנסיה6
62%2040-219424מונאקו7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
48%2148-212325אולימפיה מילאנו11
46%2002-198624וירטוס בולוניה12
46%2100-206724דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
33%2227-215224פאריס16
33%2169-207124באסקוניה17
32%2230-199625פרטיזן בלגרד18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

קטש: למדנו את השיעור שצריך לשחק 40 דקות

מאמן מכבי ת"א אמר לאחר ההפסד לוולנסיה: "במשך שלושה רבעים היינו שם, אבל איבדנו את הדרך והפסדנו את המשחק. הייתה לנו מחצית ראשונה טובה יותר"

עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

אחרי שלושה רבעים בשליטה צהובה, מכבי תל אביב שוב שמטה יתרון, הפעם מול ולנסיה, וירדה כמונצחת בהפסד 94:83 לספרדים, זאת במסגרת המחזור ה-25 ביורוליג.

מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, אמר אחרי המשחק: “ידענו לפני המשחק, במיוחד לפי איך שוולנסיה משחקת, שאנחנו צריכים להיות ממוקדים במשך 40 דקות. אני חושב שהייתה לנו מחצית ראשונה טובה יותר, שלטנו במשך 15 דקות בצורה טובה התקפית.

“במשך שלושה רבעים היינו שם, אבל בסופו של דבר, למדנו את השיעור החשוב ביותר, שצריך לשחק 40 דקות ולהיצמד לתוכנית המשחק. החצי השני לא היה הכי טוב שלנו מבחינה התקפית, איבדנו את הדרך והפסדנו את המשחק”.

גג'יילן הורד (Miguel Ángel Polo)

על כך שהמשחק שוחק עם קהל: “אנחנו תמיד מעדיפים לשחק עם קהל. עבורנו, עבור הכדורסל, זה חשוב. אנחנו שמחים לחזור לשחק גם בבית. לאט לאט, הדברים חוזרים להיות נורמליים, זה תמיד טוב יותר:.

