קטש: למדנו את השיעור שצריך לשחק 40 דקות

אחרי שלושה רבעים בשליטה צהובה, מכבי תל אביב שוב שמטה יתרון, הפעם מול ולנסיה, וירדה כמונצחת בהפסד 94:83 לספרדים, זאת במסגרת המחזור ה-25 ביורוליג.

מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש, אמר אחרי המשחק: “ידענו לפני המשחק, במיוחד לפי איך שוולנסיה משחקת, שאנחנו צריכים להיות ממוקדים במשך 40 דקות. אני חושב שהייתה לנו מחצית ראשונה טובה יותר, שלטנו במשך 15 דקות בצורה טובה התקפית.

“במשך שלושה רבעים היינו שם, אבל בסופו של דבר, למדנו את השיעור החשוב ביותר, שצריך לשחק 40 דקות ולהיצמד לתוכנית המשחק. החצי השני לא היה הכי טוב שלנו מבחינה התקפית, איבדנו את הדרך והפסדנו את המשחק”.

ג'יילן הורד (Miguel Ángel Polo)

על כך שהמשחק שוחק עם קהל: “אנחנו תמיד מעדיפים לשחק עם קהל. עבורנו, עבור הכדורסל, זה חשוב. אנחנו שמחים לחזור לשחק גם בבית. לאט לאט, הדברים חוזרים להיות נורמליים, זה תמיד טוב יותר:.