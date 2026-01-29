העקיצה של ינאי למכבי ת"א, שחזרה אליו בסיבוב

הפועל תל אביב הובסה הערב (חמישי) 79:64 לבאיירן מינכן וספגה הפסד שני ברציפות ביורוליג, כשהמומנטום השלילי שלה במסגרת המפעל האירופי נמשך והאדומים אף איבדו את פסגת הטבלה לפנרבחצ’ה.

בסיבוב הראשון של היורוליג, אז הבווארים היו במקום האחרון בטבלה בתחילת ינואר, מכבי תל אביב הייתה זו שהובסה לבאיירן עם הפסד 95:71. באותה הזדמנות, ינאי בחר לעקוץ את היריבה העירונית.

לאחר תבוסת הצהובים, כאמור בתחילת החודש, ינאי צייץ בחשבון ה-X שלו: “הפסד של 24 נקודות לקבוצה המדורגת אחרונה ביורוליג הוא קשה. ובכל זאת, עם מעל 90 דקות של שחקנים ישראלים, אני מניח שהאוהדים שלהם סופר מרוצים”.

העקיצה של עופר ינאי למכבי ת"א מתחילת ינואר (צילום מסך)

חזר אליו בסיבוב

זו לא הפעם הראשונה בה בעלי הפועל ת”א בוחר לעקוץ את המכביסטים, אך הפעם אחרי שהגיב בעוקצנות על ההפסד של מכבי ת”א לבאיירן, היום קבוצתו נכנעה בהפרש דו ספרתי גם כן לגרמנים.

במחזור הקודם ביורוליג, הפועל ת”א ספגה 104:101 מפרטיזן בלגרד. הקבוצה של דימיטריס איטודיס רצה חזק בצמרת עד התקופה האחרונה, אבל שני ההפסדים הרצופים הורידו אותה למקום השני.