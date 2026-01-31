"חרוץ ומחויב": אלוק פורח בנוער של מכבי פ"ת

מכבי פתח תקווה הוציאה לא מעט כישרונות בשנים האחרונות. ממנור סולומון, דרך ליאל עבדה ועד עידן טוקלומטי. חלק מהלגיונרים הבכירים ביותר של הכדורגל הישראלי יצאו מהמפעל של אבי לוזון במלאבס. מי הבא בתור? יכול להיות שליאם אלוק, שכבש בחודשיים האחרונים 12 שערים והוסיף 5 בישולים בקבוצת הנוער.

אלוק, יליד 2006, גדל בקריית שמונה, ושם גם החל המסע שלו בכדורגל. כבר בגיל ארבע הוריו רשמו אותו לבית הספר לכדורגל בעיר, ומאז המשחק הפך למרכז חייו. הוא גדל בבית חם, תומך ואוהב, משפחה שמלווה אותו מגיל צעיר לכל מקום, גם כשמדובר בנסיעות ארוכות בשבתות לכל רחבי הארץ, כחלק מאורח חיים של שמירת שבת.

הערכים תופסים מקום מרכזי בדרכו. צניעות והכרת הטוב הולכים מבחינתו יד ביד עם עבודה קשה, ואמונה עמוקה שמלווה אותו לאורך כל הדרך. האמונה בבורא עולם היא נדבך משמעותי עבורו, כזה שנשאר יציב גם בתקופות מאתגרות ופחות פשוטות.

ליאם אלוק (עמית ששה סעדיה)

כל הדרכים מובילות לפתח תקווה

“‏הוא חרוץ ומחויב”, סיפר עדי מישאל. “רואים את זה מהרגע הראשון. הוא עובד קשה ועשה התקדמות גדולה מאוד. מדובר בילד מיוחד”. הקריירה שלו עברה דרך לא מעט תחנות כבר בגיל צעיר. לאחר שהרשים בבית הספר לכדורגל בקריית שמונה, הגיע המעבר הראשון המשמעותי בעונת נערים א’, כאשר עדי מישאל, שאימן אז במכבי פתח תקווה, הבחין בו לאחר משחק בין הקבוצות, פנה אליו והביא אותו למועדון.

ההחלטה לעזוב את הבית לא הייתה פשוטה, אך לאחר שיחות רבות בחר לעשות את הצעד. חצי עונה לאחר מכן, כשעיר הולדתו קריית שמונה נאבקה על עלייה לליגת העל, חזר הביתה במטרה לסייע לקבוצה במשימה, החלטה שהתבררה כמוצלחת, עם עליית ליגה וסיום העונה עם 13 שערים.

ליאם אלוק חוגג (עמית ששה סעדיה)

העלייה לנוער לוותה בטלטלה לא צפויה, כשמלחמה שינתה את כל התוכניות. אלוק ומשפחתו התפנו לנתניה, אך הוא המשיך להתאמן ולהישאר בכושר גם בתנאים לא פשוטים. בינואר הצטרף להפועל חדרה, שסבלה מסכנת ירידה, וסייע לה במשימה עם חמישה שערים בדרך להישארות בליגה. את העונה שלאחר מכן פתח שוב בחדרה, אך באמצע העונה חזר למכבי פתח תקווה, לאחר שעדי מישאל עלה לאמן את קבוצת הנוער והחזיר אותו לשורות המועדון.

“ברגע שיקבל הזדמנות אמיתית, הוא יגיע לרמות הגבוהות”

החזרה למלאבס השתלמה. אלוק ממשיך להציג יכולת התקפית גבוהה בתקופה האחרונה, והוא דמות משמעותית בחלק הקדמי של קבוצת הנוער, עם 12 שערים ו-5 בישולים בחודשיים האחרונים. על המגרש אלוק מוגדר כשחקן התקפה מהיר, חזק ולוחץ, כזה שעובד קשה גם בלי הכדור ולא מפסיק להזיז את הקו הקדמי. המודל שלו לחיקוי הוא ערן זהבי, שחקן שמייצג בעיניו שילוב של עבודה קשה, מנטליות חזקה ורעב מתמיד להצלחה.

גם בבית, הכדורגל תמיד היה נוכח. מדובר במשפחה שחיה ונושמת את המשחק, ואוהדת את בית”ר ירושלים, מה שהפך את הכדורגל לשפה יום-יומית מגיל צעיר. במכבי פתח תקווה יודעים שכבר ראו לא מעט כישרונות מבטיחים חולפים במסדרונות מחלקת הנוער, אבל המסלול, האופי והמספרים של ליאם אלוק מציבים אותו כאחד השמות המסקרנים הבאים. הדרך עוד ארוכה, אבל הבסיס כבר שם.

עדי מישאל (לילך וויס-רוזנברג)

“‏לאור היכולת שהוא מציג, אין ספק שליאם צריך להתחיל להשתלב גם בקבוצה הבוגרת”, הוסיף מישאל. “ברגע שיקבל הזדמנות אמיתית, עם התכונות הטבעיות שיש לו כחלוץ, הוא יכול להגיע לרמות הגבוהות ביותר״.