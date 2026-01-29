ר"ג חזרה למסלול הניצחונות, אשדוד במקום ה-2

העונה הסדירה בליגת אתנה ווינר ננעלה הערב (חמישי) עם מחזור מלא, דרמטי ומלא נקודות, כשאשדוד שמרה על המקום השני, רמת גן חזרה למסלול הניצחונות, רמלה התאוששה, חולון המשיכה במומנטום ופתח תקווה סיימה את הסיבוב השני עם ניצחון חוץ חשוב.

אשדוד נותרה שנייה: 77:107 גדול על חיפה

מכבי בנות JEZ V אשדוד – מכבי הפניקס חיפה 77:107

אשדוד פתחה בסערה עם רבע ראשון התקפי במיוחד והמשיכה לשלוט בקצב עד הסיום. החניכות של שירה העליון לא הותירו סיכוי לירוקות וסגרו את העונה הסדירה בהצהרה. סטפני וואטס סיפקה תצוגת ענק עם 23 נקודות כבר ברבע הראשון וסיימה ערב פנומנלי.

קלעו לאשדוד:

סטפני וואטס 41, קסניה מלשקה 21 (6 אס’), אלבינה רז’בה 16, מאיה זילברשלג 11, דור סער 8 (9 אס’)

קלעו לחיפה:

לאשה טיאן פטרי 25, שאיין סלרס 16 (7 ריב’), בטי מונונגה 14 (7 ריב’), נור כיוף 10

רמת גן חזרה לנצח: 66:76 על ירושלים

מכבי עירוני רמת גן – הפועל “פארק בית הכרם” לב ירושלים 66:76

לאחר הפסד ראשון העונה, רמת גן התאוששה בביתה באולם זיסמן. למרות רבע שלישי מצוין של ירושלים, המארחת ידעה להשתלט ברגעי ההכרעה. המתפרצות והלחץ ההגנתי שוב עשו את ההבדל בדרך לניצחון.

ר"ג חוזרת למסלול הניצחונות (רביע באשא באדיבות מנהלת הליגה)

קלעו לרמת גן:

ויקטוריה ויויאנס 28, שיר תירוש 16, אימארי תומס 10, טיאה גרוסיץ’ 8

קלעו לירושלים:

ליטלטון 15, אניה פוקס-רובטין 13, הדר מור יוסף 12, זיומארה מוריסון 8

רמלה התאוששה: 52:66 על ראשון לציון

אליצור רמלה – הפועל ראשון לציון 52:66

רמלה שלטה מהפתיחה ובמחצית כבר הובילה ביתרון דו-ספרתי. ההגנה החזקה והשליטה בריבאונד הכריעו משחק פיזי וצמוד. הקבוצה המקומית סיימה עם יתרון ברור בצבע ובמאבק מתחת לסלים.

קלעו לרמלה:

מיקיה האריגן 15 (9 ריב’), אראלה גבירנטס 15, ג’ני סימס 10, עדן רוטברג 10

קלעו לראשל”צ:

טל לב 12, עדן ציפל 9, מורגן בייטי 7, דייזי-ריי יאנג 7 (8 ריב’)

חולון חזקה מהנגב: 72:83 בבאר שבע

הפועל באר שבע/דימונה – אליצור חולון 83:72

חולון שלטה ברוב שלבי המשחק, הציגה אחוזים טובים מהשדה וקיבלה תרומה משמעותית מהספסל. באר שבע סיימה את הסיבוב השני עם ניצחון אחד בלבד. העומק והניסיון של האורחות הכריעו בדקות האחרונות.

קלעו לחולון:

שיי קלי 21 (9 ריב’), אמי רינת 14, אליסה ברון 11, איילה אורן 11

קלעו לבאר שבע/דימונה:

קריסטל ברדפורד 15, טטיאנה יורקביצ’וס 14 (16 ריב’), אבינה ווסטברוק 12

פתח תקווה סיימה חזק: 62:68 בכרמיאל

מכבי כרמיאל בית הכרם – בנות “בני” פתח תקווה 68:62

העולה החדשה התקשתה במשחק הבית האחרון, ודווקא במחצית השנייה פתח תקווה השתלטה על הצבע ועל הריבאונד בדרך לניצחון חוץ. האורחות שלטו מתחת לסלים והכריעו את המשחק ברבע האחרון.

קלעו לפתח תקווה:

ספרקל טיילור 34, דניאל אדאמס 19

קלעו לכרמיאל:

ניקטיינטה 20, אלישיה ג’נקינס 9, ניצן עמאר 8, אופיר לביא 6