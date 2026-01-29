הפועל ת"א זועמת על הגעת חולדאי למשחקה

הפועל תל אביב עלתה על הפרקט הערב (חמישי) למשחק נגד באיירן מינכן בהיכל מנורה מבטחים במסגרת היורוליג, כאשר 7,245 אוהדים הגיעו על מנת לצפות במפגש. להפתעת הקהל וגם של המועדון האדום, אחד מאותם צופים הוא ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי.

האדומים הופתעו ואף זועמים מאוד לראות את חולדאי מתיישב באחד הכיסאות על הפרקט וטוענים שהוא לא הוזמן על ידי המועדון, כאשר הוא גם יושב במקומות של המנויים של היכלי הספורט של תל אביב והם אלו שהזמינו אותו למפגש נגד הגרמנים.

רון חולדאי ביציע (ראובן שוורץ)

במהלך המחצית, חולדאי קם ובהפועל ת”א חשבו שהוא הלך מהמשחק. הכרוז אף הכריז שהם שמחים שהו הלך, אך הוא למעשה לא הלך לשום מקום ובהמשל חזר לאולם.

להפועל תל אביב יש הסכם עם היכלי הספורט של תל אביב ובו הם מחויבים לתת להם מנויים, כאשר כאמור באחד מהם משתמש במשחק נגד באיירן ראש העירייה של תל אביב.

כזכור, יש מתיחות רבה בין הפועל תל אביב ואוהדיה לבין רון חולדאי, זאת לאחר שתחתיו האולם המיתולוגי אוסישקין נהרס. האוהדים לא אהבו לראות את חולדאי, שהגיע עם גרביים כחולות-צהובות, במפגש ולא פעם ולא פעמיים לקלל אותו בזמן ההתמודדות נגד באיירן מינכן.