יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

הפועל ת"א זועמת על הגעת חולדאי למשחקה

ראש עיריית ת"א הפתיע את האדומים והגיע למנורה נגד באיירן במה שגרם לכעס מצד המועדון. הגיע דרך המנויים של היכלי הספורט, וגם: הרגע עם הכרוז

|
רון חולדאי במשחקה של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
רון חולדאי במשחקה של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב עלתה על הפרקט הערב (חמישי) למשחק נגד באיירן מינכן בהיכל מנורה מבטחים במסגרת היורוליג, כאשר 7,245 אוהדים הגיעו על מנת לצפות במפגש. להפתעת הקהל וגם של המועדון האדום, אחד מאותם צופים הוא ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי.

האדומים הופתעו ואף זועמים מאוד לראות את חולדאי מתיישב באחד הכיסאות על הפרקט וטוענים שהוא לא הוזמן על ידי המועדון, כאשר הוא גם יושב במקומות של המנויים של היכלי הספורט של תל אביב והם אלו שהזמינו אותו למפגש נגד הגרמנים.

רון חולדאי ביציע (ראובן שוורץ)רון חולדאי ביציע (ראובן שוורץ)

במהלך המחצית, חולדאי קם ובהפועל ת”א חשבו שהוא הלך מהמשחק. הכרוז אף הכריז שהם שמחים שהו הלך, אך הוא למעשה לא הלך לשום מקום ובהמשל חזר לאולם.

להפועל תל אביב יש הסכם עם היכלי הספורט של תל אביב ובו הם מחויבים לתת להם מנויים, כאשר כאמור באחד מהם משתמש במשחק נגד באיירן ראש העירייה של תל אביב.

כזכור, יש מתיחות רבה בין הפועל תל אביב ואוהדיה לבין רון חולדאי, זאת לאחר שתחתיו האולם המיתולוגי אוסישקין נהרס. האוהדים לא אהבו לראות את חולדאי, שהגיע עם גרביים כחולות-צהובות, במפגש ולא פעם ולא פעמיים לקלל אותו בזמן ההתמודדות נגד באיירן מינכן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */