בפנקסים שלה: ברייטון עוקבת אחרי ענאן חלאילי

אוניון סן ז’ילואז אומנם לא הצליחה להשיג את הכרטיס לשלב הבא בליגת האלופות, אך היא כן סיימה אתמול (רביעי) בטעם מתוק את שלב הליגה עם 0:1 ביתי על אטאלנטה האיטלקית, כאשר כובש השער שהעניק לבלגים את הניצחון היה ענאן חלאילי.

הקיצוני הישראלי נמצא במעקב של ברייטון האנגלית, כאשר ידוע שהוא בפנקסים של השחפים עוד מאז המונדיאליטו ב-2023, שם אקס מכבי חיפה כיכב עם רגעי שיא כולל שערים נגד אוזבקיסטן בתוספת הזמן וגם נגד ברזיל בחצי הגמר.

סן ז’ילואז היא תחת בעלות (במיעוט מניות) של איש העסקים הבריטי-יהודי, טוני בלום, שהוא היו”ר וגם מחזיק ב-75 אחוזים מהבעלות בברייטון. משום ששתי הקבוצות נמצאות תחת אותו בעל בית, יהיה יותר קל לחלאילי לעשות את המעבר מבלגיה לאנגליה.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

בימים אלה, לאור ההצלחה של חלאילי גם בליגה הבלגית וגם בצ’מפיונס, שאיתה באה גם החשיפה וכן לאור העובדה שיש כאמור שיתוף פעולה מבחינת הבעלות בין המועדונים, קל יותר לברייטון לעקוב אחרי שחקן נבחרת ישראל.

בנוסף, גורמים באנגליה רואים בחלאילי כשחקן שמתאים לרמה הגבוה של הפרמייר ליג, לאור ההתקדמות שלו בעונה הנוכחית בזירה האירופית, עונתו הראשונה בקריירה בשלב הליגה של המפעל הבכיר ביבשת. עם זאת ובכל מקרה, המעבר של חלאילי ליעד הבא שלו לא יקרה בחלון הנוכחי, אלא רק בקיץ.

ענאן חלאילי מאושר (IMAGO)

המספרים של חלאילי והרכב המצטיינים של ESPN

העונה בליגה הבלגית, חלאילי עם שני שערים ב-21 הופעות. בליגת האלופות, הוא הציג מספרים אפילו טובים יותר עם שלושה שערים בשמונה משחקים – כאשר חוץ מהגול נגד אטאלנטה, הוסיף צמד מול מארסיי.

בנוסף, ברשת ESPN פרסמו את 11 המצטיינים של שלב הליגה בצ’מפיונס, בעוד חלאילי נמצא שם בין כוכבים גדולים כמו קיליאן אמבפה ולאמין ימאל: “נכון, הוא קשר כמו גם מגן ימני, אבל הוא ביצע את מספר ההתערבויות ההגנתיות השני בגודלו בתחרות (133). הוא היה גם הראשון בקבוצתו בשערים (שלושה), מצבים שנוצרו (12) וניצחונות בדו-קרב על הדשא (44) ושני בהובלות כדור מקדמות (39) ונגיעות בכדור (415). הוא עשה הכל”.