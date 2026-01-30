יום שישי, 30.01.2026 שעה 16:17
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

החלוץ שחיפשה: בואטנג סיכם בהפועל תל אביב

הזר השמיני של אליניב ברדה הגיע: הגנאי, ששיחק בעבר בליגה הספרדית ואף כבש שלושער נגד ברצלונה מצטרף לאדומים בהעברה חופשית אחרי שעזב את גזיאנטפ

|
עמנואל בואטנג (IMAGO)
עמנואל בואטנג (IMAGO)

אחרי הניצחון הגדול בדרבי, הפועל תל אביב ממשיכה לדחוף קדימה והודיעה על החתמתו של החלוץ עמנואל בואטנג, שישלים את מכסת שמונת הזרים של הקבוצה.

השחקן הגנאי בן ה-29 עזב את גזיאנטפ הטורקית, בה שיחק במשך עונה אחת, לאחר שלא קיבל שכר במשך מספר חודשים, כשהוא מצטרף לאדומים בהעברה חופשית.

נרכש בסכום גדול לסין אבל מיעט לכבוש בשנתיים האחרונות

בואטנג זכור בעיקר בגלל השלושער הגדול בניצחון 4:5 של לבאנטה על ברצלונה, אליה הגיע אחרי הצלחה יחסית בריו אבה ומוריירנסה הפורטוגליות, כשמהצפרדעים נמכר לדליאן יאנג תמורת 11 מיליון אירו, במהלך שנחל הצלחה יחסית עם 16 שערים ב-43 הופעות במדיה.

המשבר הכלכלי בסין פגע גם בו, כשמשם שוחרר ושב לריו אבה. בקיץ של עונת 2024/25 הצטרף לאל אורובה הסעודית ומשם נמכר לגזיאנטפ, כשבעונה וחצי האחרונות מצא את הרשת שמונה פעמים בלבד. כעת, הוא מגיע לתל אביב וינסה לעזור לאליניב ברדה ושאר חבריו החדשים להשיג את המטרות.

