יום חמישי, 29.01.2026 שעה 21:10
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
165-117בראגה5
155-127רומא6
157-127פרנצווארוש7
146-117בטיס8
146-107פורטו9
136-97גנק10
135-67הכוכב האדום11
1210-157פאוק סלוניקי12
127-127שטוטגרט13
1210-147סלטה ויגו14
127-117בולוניה15
117-117נוטינגהאם פורסט16
113-77ויקטוריה פלזן17
116-97פנרבחצ'ה18
118-107פנאתינייקוס19
1014-127דינמו זאגרב20
99-117ליל21
910-97בראן22
913-87יאנג בויז23
813-97סלטיק24
715-117לודוגורץ25
613-107פיינורד26
612-97פ.צ. באזל27
612-87רד בול זלצבורג28
615-87סטיאווה בוקרשט29
614-67גו אהד איגלס30
411-47גלאזגו ריינג'רס31
411-47שטורם גראץ32
314-77ניס33
111-37אוטרכט34
113-37מאלמו35
119-27מכבי ת"א36

בן הרוש ואנדרדה בהרכב מכבי תל אביב לבולוניה

המגן יעלה לצד הייטור, שלמה, בן חמו ורביבו בקו ההגנה של דן רומן ב-22:00. גם הקשר יתחיל ב-11 של המאמן הזמני. סיסוקו, מדמון ולדרמן פותחים גם כן

|
נועם בן הרוש (רדאד ג'בארה)
נועם בן הרוש (רדאד ג'בארה)

לא לעונה כזאת מכבי תל אביב פיללה. אחרי מספר גבוה של תבוסות ליריבות ישירות שהרחיקו ממנה את חלום האליפות, כשהשיא הגיע כשהפסידה דרבי אחרי 12 שנה, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ פוטר והחבורה הטרייה של דן רומן מארחת הערב (חמישי, 22:00) את בולוניה, למשחק די חסר חשיבות מבחינתה בליגה האירופית.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, נועם בן הרוש, הייטור, רז שלמה, איתי בן חמו, רוי רביבו, דור פרץ, בן לדרמן, איסוף סיסוקו, קרווין אנדרדה ואלעד מדמון.

הרכב בולוניה: לוקאש סקורופסקי, נאדיר זורטאה, מרטין ויטיק, ניקולו קסאלה, חואן מירנדה, רמו פרוילר, ניקולה מורו ריקרדו אורסוליני, לואיס פרוגסון, ג’ונתן רואו וסנטיאגו קסטרו.

כאמור, הצהובים נמצאים בעיצומו של משבר רציני. כדור השלג הלך והתגלגל, עד שבאמת הגיע הרגע בו מיץ’ גולדהאר כבר לא היה יכול להתעלם ממה שקורה, כשהם הפסידו להפועל תל אביב 2:1 משני השערים שנכבשו במהלך זמן הפציעות.

בזירה האירופית המצב לא טוב יותר עבור מכבי ת”א, כשהיא השיגה נקודה אחת בלבד בשבעה מחזורים וכבר הודחה למעשה מהליגה האירופית. המוטיבציה העיקרית של הקבוצה תהיה לנסות להשיג ניצחון ראשון העונה במפעל, ואולי לתת רגע מסוים של גאווה לאוהדים, שידעו לא מעט סבל בחודשים האחרונים.

מן העבר השני, המצב של הקבוצה האיטלקית הוא משמעותית טוב יותר, כשהיא במקום ה-15 ערב המחזור וכבר הבטיחה את ההעפלה לשלב 32 האחרונות. כדי להיכנס ל-8 הראשונות היא תצטרך נס, אבל ברור לגמרי שהיא מגיעה על מנת לעשות את העבודה ולחזור הביתה עם שלוש נקודות.

