כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

התרסקות: סיכום קמפיין הבלהות של מכבי ת"א

הגרלה קשה, פתיחה עם נקודת אור ואז קריסה מוחלטת כולל שישייה מהדהדת מול ליון. האלופה הישראלית הפסידה לבולוניה וחתמה קמפיין שתרצה לשכוח, ומהר

דור פרץ ושגיב יחזקאל מאוכזבים (Picture by Pedja Milosavljevic)
דור פרץ ושגיב יחזקאל מאוכזבים (Picture by Pedja Milosavljevic)

תרצה לשכוח, ומהר: מכבי תל אביב חתמה הערב (חמישי) את הקמפיין הנוראי שלה בליגה האירופית עם הפסד 3:0 לבולוניה, כשאמנם ההגרלה מראש הייתה קשה ביותר, בנוסף לעובדה שלא יכולה לארח בישראל, ועדיין האלופה הישראלית איכזבה בענק עם קריסה טוטאלית – מקום אחרון, נקודה אחת ויחס שערים של 22:2.

אחרי עלייה מרשימה משלבי המוקדמות, פתיחת הקמפיין דווקא הייתה מבטיחה. במחזור הראשון, האלופה הישראלית בשנתיים האחרונות חזרה מיוון עם נקודה ראשונה אחרי 0:0 מול פאוק סלוניקי. בהמשך, סייד אבו פרחי נתן למכבי יתרון מוקדם מול דינמו זאגרב במשחק ‘הבית’ בסרביה, אך האורחים הפכו וחגגו עם 1:3 בסיום.

איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)

אחרי סערת הדרבי וה-0:3 הטכני שקיבלה לבסוף החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ הפסידה 3:0 למיוטלין והמשיכה לשקוע בטבלת הליגה האירופית. במחזור ה-4 מכבי לא נפלה מאסטון וילה למשך שלבים ארוכים של המשחק, אך האנגלים העדיפים חגגו עם 0:2 בסיום.

שיא ההתרסקות והשוואה לקמפיינים הקודמים

מכאן זה רק הלך והדרדר, ממש. 6:0 לליון שהגיע אחרי ה-6:2 הזכור והמדובר מול בית”ר ירושלים בליגה, משחק שלמעשה שינה דרמטית את העונה כולה של האלופה מישראל. אחר כך במפגשים מול הגרמניות – מכבי הובסה 4:1 מול שטוטגרט (רוי רביבו כבש) והפסידה ‘רק’ 1:0 לפרייבורג במחזור הלפני אחרון.

הערב הצהובים, שהגיעו ללא הסרבי שפוטר, סוף סוף הורידו את העול הגדול מעליהם עם סיום הקמפיין החלש והפסד ‘ביתי’ לבולוניה האיטלקית, כשכעת יהיו יכולים להתרכז בליגה המקומית ובגביע המדינה, שם הקבוצה תחת הדרכתו החדשה של דן רומן נמצאת בשלב רבע הגמר.

אופק מליקה נכנע (רויטרס)אופק מליקה נכנע (רויטרס)

כאמור, הקמפיין הזה היה חלש מאוד, ובטח בהשוואה לשנה שעברה, שם כזכור גם הצהובים מתל אביב הגיעו לשלב הליגה של הליגה האירופית, אך אז בניגוד לעכשיו, כן הצליחו להשיג שני ניצחונות מול שישה הפסדים וסיימו את דרכם במקום ה-29 (מתוך 36 קבוצות) עם 6 נקודות.

אם נחזור עוד יותר אחורה לפורמט הקודם של המפעל השני בחשיבותו באירופה, בפעם הקודמת שמכבי הגיעה לליגה האירופית, אז עם שלב בתים מסורתי של 4 קבוצות בעונת 2020/21, היא סיימה במקום השני עם לא פחות מ-11 נקודות והעפילה לשלב הנוק אאוט. שם הצהובים סיימו את דרכם אחרי הפסד לשחטאר דונייצק ומסע מכובד ביותר.

