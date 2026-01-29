יום חמישי, 29.01.2026 שעה 21:10
ליגה אנגלית 25-26
5017-4223ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3834-4123מנצ'סטר יונייטד4
3725-3923צ'לסי5
3632-3523ליברפול6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2523אברטון10
3326-2423סנדרלנד11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2638-3123לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

כך קבוצה באלופות תוכל "לשדוד" יתרון ביתיות

קבוצות כמו ארסנל ובאיירן מינכן יארחו את הגומלין בשלבי הנוקאאוט עד הגמר, אבל את הפריבילגיה הזו אפשר לגנוב, כולל קבוצות מהפלייאוף. ההסבר המלא

ויניסיוס ודה יונג (IMAGO)
ויניסיוס ודה יונג (IMAGO)

ארסנל ובאיירן מינכן יודעות שלא ייפגשו זו מול זו עד לגמר אפשרי של הטורניר. אותו הדבר תקף גם לברצלונה, שסיימה במקום החמישי ולא תוכל לפגוש את צ’לסי. מצב דומה קיים גם אצל ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, שלמרות שנפלו לשלב הפלייאוף, כבר יודעות שאינטר ויובנטוס למשל יוכלו לפגוש אותן רק בגמר, בהתאמה.

המיקום בשלב הליגה משמעותי יותר מאשר בעונה הקודמת. אופ"א שינתה את קביעת יתרון הביתיות כך שהקבוצה שמסיימת במקום גבוה יותר בשלב הליגה תמיד נהנית ממנו. כך נמנעים מצבים כמו בעונה שעברה, אז ארסנל נאלצה לארח את המשחק הראשון ברבע הגמר מול ריאל מדריד, למרות שסיימה שלישית בבית וריאל סיימה רק במקום ה-11. השינוי מעניק משקל גדול בהרבה למיקום שהושג בשלב הליגה.

לפיכך, השינוי המרכזי הוא שהמדורגות ראשונה ושנייה בשלב הליגה, ארסנל ובאיירן, ישחקו את כל משחקי שלבי הנוקאאוט שלהן כאשר הגומלין מתקיים בבית. הקבוצות שסיימו במקומות השלישי והרביעי ייהנו מאותו יתרון בשמינית וברבע הגמר. כך מבוטל הגורם האקראי של ההגרלה, שבעבר קבע מי תארח את המשחק המכריע.

טימבר נוגח (רויטרס)טימבר נוגח (רויטרס)

כך אפשר לגנוב יתרון ביתיות

פרט חשוב הוא שיתרון הביתיות הזה יכול להיגנב. אם קבוצה שסיימה נמוך יותר בשלב הבתים מדיחה יריבה שמדורגת מעליה בשלב הנוקאאוט וממשיכה הלאה, היא מקבלת את הדירוג של היריבה לשלב הבא. דוגמה מעשית: הקבוצה המדורגת שנייה פוגשת את המדורגת 16 בשמינית הגמר, ואם המדורגת 16 מעפילה, היא יורשת את הדירוג השני וזוכה מעתה ביתרון של מדורגת 2 לכל המשך שלבי הנוקאאוט, כלומר משחקי גומלין בבית.

בהגרלה שתיערך מחר, השלב הראשון הוא לקבוע באיזה צד של ההגרלה כל קבוצה תשובץ. ההגרלה מתחילה במדורגת 24 ומסתיימת במדורגת 17, כלומר הקבוצות שאינן מדורגות. עם שליפתן הן ישובצו לאחד המסלולים, כסף או כחול. לאחר מכן התהליך חוזר על עצמו עבור הקבוצות המדורגות בפלייאוף, ממקום 16 ועד מקום 9.

האוסן ובלינגהאם מתווכחים (IMAGO)האוסן ובלינגהאם מתווכחים (IMAGO)

בהגרלה הזו קבוצות מאותה מדינה יכולות להיפגש זו מול זו. לכן ייתכן מפגש בין באייר לברקוזן לדורטמונד, או בין פאריס סן ז’רמן למונאקו. כמו כן, גם שתי קבוצות שכבר נפגשו בשלב הליגה יכולות להיפגש שוב במסגרת משחקי הפלייאוף.

משחקי הסיבוב הראשון של שלב הפלייאוף ייערכו ב-10 וב-11 בפברואר, והגומלין ב-17 וב-18 בפברואר. הגרלת שמינית הגמר תתקיים ב-20 בפברואר. משחקי שמינית הגמר ייערכו ב-3 וב-4 במרץ, והגומלין ב-10 וב-11 במרץ. רבעי הגמר ישוחקו באפריל, עם משחקים ראשונים ב-7 וב-8 באפריל וגומלין שבוע לאחר מכן, ב-14 וב-15 באפריל. חצאי הגמר יתקיימו ב-28 וב-29 באפריל, והגומלין ב-5 וב-6 במאי. הגמר ייערך ב-30 במאי באצטדיון פושקאש ארנה בבודפשט, הונגריה.

