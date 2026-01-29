לרגל הפרישה: ערן זהבי התארח בבית הנשיא

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, אירח בבית הנשיא את ערן זהבי, מלך השערים של ישראל בכל הזמנים, לרגל פרישתו מעולם הכדורגל. במהלך הפגישה סקרו הנשיא וזהבי את הקריירה המפוארת שלו בישראל ובזירה הבינלאומית. הנשיא בירך והודה לזהבי על תרומתו המשמעותית לספורט הישראלי והדגיש את כוחו של הכדורגל ככלי מאחד, מקור לתקווה, שייכות וזהות, כפי שנוכחנו לראות במיוחד מאז השבעה באוקטובר.

הרצוג שיבח את זהבי על הישגיו הרבים, על הגאווה הלאומית שהסב למדינת ישראל בארץ ובעולם, ועל תרומתו לייצוגה החיובי של ישראל. הנשיא איחל לו הצלחה רבה בפרק הבא בחייו. בפגישה נכחו מיכל הרצוג, רעיית הנשיא, משפחתו של ערן ומנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי.

נשיא המדינה הרצוג אמר: ״כנשיא מדינת ישראל, וכחובב ספורט מושבע, אני מאמין שישראל חייבת להיות נוכחת בכל במה עולמית, נלחמתי בכל דרך שנהיה באירוויזיון, באולימפיאדה ובכל במה בינלאומית. ערן אתה שחקן מוכשר ונפלא, הבאת את שמה של ישראל לקדמת הבמה, והסבת גאווה לאומית לכולנו. אני מאחל לך ולמשפחתך המקסימה שהפרק הבא יהיה מוצלח ומעורר השראה לא פחות. תודה לך על השערים הנפלאים שכבשת עבורנו, על רגעי שמחה אדירים, וכמובן על הג׳נטלמניות שטבועה בך. בהצלחה רבה״.

נשיא המדינה אירח את הכדורגלן ערן זהבי

ערן זהבי הודה לנשיא ואמר: ״זה כבוד גדול עבורי ועבור המשפחה שלי להיות כאן אתכם, בכל מקום ששיחקתי בו תמיד חשבתי איך לייצג את המדינה שלנו בכבוד, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש. מהשבעה באוקטובר הייתה לי זכות גדולה לחזק דרך הכדורגל. היינו מתאמנים בבוקר, ואחר כך שמים חולצת ייצוג של המועדון, והולכים לנחם, מחלקים חולצות, באים ועושים לאנשים קצת טוב על הלב. מה שהחיילים הגיבורים שלנו עשו למען המדינה, זה המעט שיכולנו לעשות. זה היה כל כך משמעותי, כל כך חיזק אותם, והייתה לנו זכות גדולה מאוד״.

ערן זהבי בבית הנשיא (יוסי זמיר)

במהלך הפגישה התקיים שיח מעמיק על התופעה הקשה של בריונות וחרם בקרב ילדים ובני נוער, ועל תפקידם המשמעותי של ספורטאים ודמויות ציבוריות במאבק בה. זהבי שיתף בפעילותו במאבק והוזמן על ידי הנשיא לקחת חלק בפורום החרמות הלאומי, הפועל בבית הנשיא.

מנכ״ל בית הנשיא, אייל שויקי, יו״ר פורום החרמות הלאומי אמר: “לא כולם יודעים את זה על ערן, אבל כל פעם שפנינו אליו להגיע ולתמוך בפצועי מלחמה, הוא התמסר מיד, חיזק את המשפחות, הזמין פצועים למשחקים וליווה אותם. יש לערן תפקיד חשוב גם בהיבט חינוך הדור הצעיר וכדוגמה אישית במאבק נגד החרמות והבריונות”.

ערן זהבי בבית הנשיא (יוסי זמיר)

ערן זהבי הוסיף ואמר: “אני חושב שזה מאוד קשור בהורים ובחינוך - זה מתחיל מהדיבור בבית. אצלנו בבית יש מנהג מגיל מאוד צעיר: אם יש ילד שנשאר לבד, ניגשים אליו. אלו דברים שאסור לעבור עליהם״.