"ברצלונה סיטי": ההסכם היוקרתי של הקטלונים

חדשות טובות לברצלונה, המועדון הקטלוני בצעדים מתקדמים של מהלך אסטרטגי משמעותי בפן הכלכלי. על פי הפודקאסט 'Barça Reservat', הקטלונים סגרו עסקה חדשה בשווי מיליוני דולרים בדובאי לפיתוח קומפלקס מגורים יוקרתי תחת המותג ברצלונה, פרויקט רחב היקף שמטרתו לחזק את ההתרחבות הבינלאומית של המועדון במזרח התיכון.

ההסכם המדובר מתאר בניית "ברצלונה סיטי" אמיתית בדובאי, הכוללת בנייני מגורים, וילות, דירות ואזורים נרחבים. בריכות שחייה, גנים ומרחבים יהוו חלק מקומפלקס יוקרתי שבו זהות המועדון תהיה המטרה העליונה. המותג של ברצלונה יהיה משולב באדריכלות ובקונספט של הפרויקט, כאשר המטרה היא שכל מבקר יזהה מיד שמדובר במתחם המקושר למועדון הכדורגל מבירת קטלוניה.

למרות שסכום החוזה המדויק לא נחשף, דיווחים מצביעים על כך שמדובר בהסכם רב שנתי בעל ערך גבוה אשר מוערך במיליוני דולרים. למעשה, ברצלונה כבר קיבלה מקדמה ראשונית לאישור הפרויקט, דבר המראה את העניין הרב של המשקיעים המעורבים. עם זאת, ההסכם עדיין לא יכול להיחשב רשמי או סופי מאחר והוא חייב לעבור אישור על ידי הסוסיוס של המועדון, צעד זה חיוני לקידום הפרויקט שכבר הושלם מבחינה חוזית.

שחקני ברצלונה זוכים בסופרקאפ בערב הסעודית(רויטרס)

השפעת ההסכם על הפייר פליי

הרעיון היה לקיים אסיפה כללית לפני הבחירות, גם כדי לאשר את חידוש ההסכם עם ספוטיפיי, אך בישיבת הדירקטוריון הוחלט לדחות אותה עד לאחר הבחירות. על פי ‘מונדו דפורטיבו’, החזרה של המועדון לכלל הפייר פליי 1:1 של לה ליגה, שצפוי להתרחש מוקדם יותר, אינה תלויה באישור ההסכם עם דובאי. לפי העיתון הספרדי חלק נוסף משיתוף הפעולה בין הצדדים יהיה לוגו על גב החולצה בתחרויות הספרדיות אשר יחליף את הלוגו הנוכחי של ‘UNHCR’ החל מיולי הקרוב.

שיתוף פעולה בסדר גודל כזה הוא לא הראשון מסוגו בכדורגל האירופי, כאשר מועדונים גדולים אחרים כבר בחרו במודלים דומים באזור המזרח התיכון. לצ'לסי ולמנצ'סטר סיטי יהיו מתחמי מגורים בעלי מאפיינים דומים, המתחם של הבלוז ימוקם בדובאי, כמו זה של ברצלונה, בעוד שזה של הכחולים ממנצ’סטר יהיה באבו דאבי.

מנצ'סטר סיטי, גם הם בדרך לבניית קומפלקס במזרח התיכון (IMAGO)

אין ספק שהעולם הערבי ממשיך את צעדיו המרשימים אל עבר הבמה הגדולה של הכדורגל העולמי, הכסף הגדול שמושך שחקנים בעל רזומה עשיר לשחק בליגות המקומיות, אירוח מונדיאלים בעבר ובעתיד אשר מביאים קהל אוהדים מרחבי העולם ועכשיו בניית קומפלקסים משותפים עם מותגי הכדורגל הגדולים העולם אשר יביאו תיירות נוספת אל המזרח התיכון.