יום שישי, 30.01.2026 שעה 00:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5017-4223ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3834-4123מנצ'סטר יונייטד4
3725-3923צ'לסי5
3632-3523ליברפול6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2523אברטון10
3326-2423סנדרלנד11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2638-3123לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

"ברצלונה סיטי": ההסכם היוקרתי של הקטלונים

יעזור לפייר פליי? לפי דיווחים בספרד, המועדון בדרך לשיתוף פעולה נוצץ אשר מוערך במיליוני דולרים, במטרה להרחיב את המותג שלהם ברחבי המזרח התיכון

|
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

חדשות טובות לברצלונה, המועדון הקטלוני בצעדים מתקדמים של מהלך אסטרטגי משמעותי בפן הכלכלי. על פי הפודקאסט 'Barça Reservat', הקטלונים סגרו עסקה חדשה בשווי מיליוני דולרים בדובאי לפיתוח קומפלקס מגורים יוקרתי תחת המותג ברצלונה, פרויקט רחב היקף שמטרתו לחזק את ההתרחבות הבינלאומית של המועדון במזרח התיכון.

ההסכם המדובר מתאר בניית "ברצלונה סיטי" אמיתית בדובאי, הכוללת בנייני מגורים, וילות, דירות ואזורים נרחבים. בריכות שחייה, גנים ומרחבים יהוו חלק מקומפלקס יוקרתי שבו זהות המועדון תהיה המטרה העליונה. המותג של ברצלונה יהיה משולב באדריכלות ובקונספט של הפרויקט, כאשר המטרה היא שכל מבקר יזהה מיד שמדובר במתחם המקושר למועדון הכדורגל מבירת קטלוניה.

למרות שסכום החוזה המדויק לא נחשף, דיווחים מצביעים על כך שמדובר בהסכם רב שנתי בעל ערך גבוה אשר מוערך במיליוני דולרים. למעשה, ברצלונה כבר קיבלה מקדמה ראשונית לאישור הפרויקט, דבר המראה את העניין הרב של המשקיעים המעורבים. עם זאת, ההסכם עדיין לא יכול להיחשב רשמי או סופי מאחר והוא חייב לעבור אישור על ידי הסוסיוס של המועדון, צעד זה חיוני לקידום הפרויקט שכבר הושלם מבחינה חוזית.

שחקני ברצלונה זוכים בסופרקאפ בערב הסעודית(רויטרס)שחקני ברצלונה זוכים בסופרקאפ בערב הסעודית(רויטרס)

השפעת ההסכם על הפייר פליי

הרעיון היה לקיים אסיפה כללית לפני הבחירות, גם כדי לאשר את חידוש ההסכם עם ספוטיפיי, אך בישיבת הדירקטוריון הוחלט לדחות אותה עד לאחר הבחירות. על פי ‘מונדו דפורטיבו’, החזרה של המועדון לכלל הפייר פליי 1:1 של לה ליגה, שצפוי להתרחש מוקדם יותר, אינה תלויה באישור ההסכם עם דובאי. לפי העיתון הספרדי חלק נוסף משיתוף הפעולה בין הצדדים יהיה לוגו על גב החולצה בתחרויות הספרדיות אשר יחליף את הלוגו הנוכחי של ‘UNHCR’ החל מיולי הקרוב. 

שיתוף פעולה בסדר גודל כזה הוא לא הראשון מסוגו בכדורגל האירופי, כאשר מועדונים גדולים אחרים כבר בחרו במודלים דומים באזור המזרח התיכון. לצ'לסי ולמנצ'סטר סיטי יהיו מתחמי מגורים בעלי מאפיינים דומים, המתחם של הבלוז ימוקם בדובאי, כמו זה של ברצלונה, בעוד שזה של הכחולים ממנצ’סטר יהיה באבו דאבי.

מנצמנצ'סטר סיטי, גם הם בדרך לבניית קומפלקס במזרח התיכון (IMAGO)

אין ספק שהעולם הערבי ממשיך את צעדיו המרשימים אל עבר הבמה הגדולה של הכדורגל העולמי, הכסף הגדול שמושך שחקנים בעל רזומה עשיר לשחק בליגות המקומיות, אירוח מונדיאלים בעבר ובעתיד אשר מביאים קהל אוהדים מרחבי העולם ועכשיו בניית קומפלקסים משותפים עם מותגי הכדורגל הגדולים העולם אשר יביאו תיירות נוספת אל המזרח התיכון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */