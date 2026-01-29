אוויר פסגות: קטמון שומרת על המקום הראשון

המחזור ה-16 של ליגת העל לנשים התרחש היום (חמישי) כשבמוקד, הפועל קטמון ירושלים גברה 0:1 על מכבי אס”א תל אביב בקרב צמרת. במקביל, מ.ס קריית גת הביסה 0:6 את מ.כ רמת השרון במפגש קצוות, מכבי כשרונות חדרה סיימה ב-1:3 אצל פנתרות אשדוד ועלתה למקום השלישי. מכבי חולון והפועל רעננה נפרדו בתיקו נטול שערים.

מכבי אס”א תל אביב – הפועל קטמון ירושלים 1:0

קרב צמרת מעניין הפגיש את מוליכת הליגה מול הקבוצה מהמקום השלישי. הפועל קטמון ידעה שמ.ס קריית גת נושפת בעורפה ומעידה הערב עלולה לגרום לה לאבד את המקום הראשון. המשחק עצמו קיבל סיום דרמטי עם שער ניצחון בדקה ה-87 של דוריס בואדואה, ששמר על הירושלמיות בפסגה.

מ.כ רמת השרון – מ.ס קריית גת 6:0

הדרומיות המשיכו במרדף שלהן לראשות הטבלה, כשבדומה למחזור הקודם גם היום הנחילו תבוסה כואבת ליריבה. הקורבן הפעם הייתה הקבוצה מהשרון, קריית גת שלטה מהפתיחה וסיפקה 0:6 ענק בחסות רביעייה של דניאלה הלאנה (33’, 43’, 49’, 63’). נועה סלימהוג’יץ (35’) ומעיין בן ישראל (50’) הוסיפו גול אחד כ”א.

שחקניות מ.ס קריית גת מאושרות (שחר גרוס)

פנתרות אשדוד – מכבי כישרונות חדרה 3:1

גם המשחק הזה שמר על הסטטוס קוו כאשר המארחת הפסידה את המשחק. האשדודיות מתחתית הטבלה דווקא פתחו טוב את המשחק ואף עלו ליתרון בדקה העשירית עם שער של ג’סיקה פסטילה סנטוס. אך האורחת הייתה זו שאמרה את המילה האחרונה עם צמד של מאיה קבררה (27’, 76’), וגול נוסף לאריקה אלבס (73’) שהשלים קאמבק משכנע והעלה את חדרה למקום השלישי.

הפועל רעננה – מכבי חולון 0:0

המשחק בין שתי הקבוצות ממרכז הטבלה הוא זה שגם סיפק את התוצאה המאכזבת של המחזור. המארחת הסתבכה בתחתית וירדה למקום השישי, הצהובות של חולון שמרו על המקום החמישי ופספסו הזדמנות להתקדם ולעקוף את אס”א ת”א.