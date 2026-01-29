נערים ג' של הפועל חיפה רוצים ליגת על

כשניר לופו חזר למתחם המגרשים של הפועל חיפה בשכונת קריית חיים, המטרה שהוצבה בפניו הייתה ברורה: להעלות את קבוצת נערים ג' לליגת העל. אחרי סיבוב שכלל רגעי משבר, תבוסה שהפכה לשיעור חשוב, וניצחון אחד הירואי בדקה ה-95, האדומים מסיימים במקום הראשון בליגה ארצית צפון ומסמנים מטרה: ליגת העל.

בשונה ממוליכת המחוז הדרומי, מכבי הרצליה, שנהנית מעליונות ברורה על יריבותיה, הפועל חיפה מתמודדת בליגה עם צמרת מאוד צפופה. כמה צפופה? ארבע נקודות מפרידות בין הפועל חיפה למקום הרביעי בו מדורגת בית"ר עירוני נהריה שהוליכה את טבלת המחוז פרק זמן ממושך ומשמעותי.

מי שנושפות חזק בעורפה של הפועל חיפה הן שתי הקבוצות עם מאזן הנקודות השני בטיבו בליגה, מ.כ נהלל יזרעאל והפועל עכו, שאותן הפועל חיפה מקדימה בנקודה אחת בלבד.

נערים ג' הפועל חיפה (לירם אביטן)

הדרך של האדומים מהכרמל לא הייתה קלה. כבר במחזור הראשון, במשחק מול בית"ר טוברוק נתניה, הקבוצה ספגה הפסד 2:0, שנתן את האות לעונה מאתגרת. הפועל חיפה אמנם זכתה לאחר מכן בשישה ניצחונות רצופים ולאחר מכן סיימה שני משחקים ברצף ב-1:1 (מול מכבי חיפה/חוף הכרמל ובית"ר עירוני נהריה), אך המבחן האמיתי הגיע באמצע הסיבוב הראשון.

הפסד כואב 5:2 במשחק מול הפועל עכו גרם ללא מעט רעשי רקע מסביב. היו מי שמיהרו להספיד, היו כאלו שחשבו שזה סוף החלום על ליגת העל. ניר לופו, מאמן ותיק שמכיר את נפש השחקן הצעיר, ידע שהתבוסה הזו היא דווקא ההזדמנות שלו. במקום להתפרק, הקבוצה התגבשה. היא יצאה מהמשבר חזקה ומאוחדת יותר, כשהיא מתחילה רצף ניצחונות מרשים ששינה עבורה את העונה.

נס ברקאי: חמש דקות של ווינריות

אם יש רגע אחד שמסמל את הסיבוב הזה, הוא התרחש במשחק מול מכבי ברקאי. עמוק בתוך תוספת הזמן, כשהלוח הראה פיגור 2:1 והזמן אזל, האדומים הראו מה זה אופי של ווינרים. בתוך 5 דקות של טירוף חושים, חניכיו של לופו הפכו את הקערה על פיה, ניצחו 2:3 בזכות שערים שכבשו רון כהן ואורי מרגי - שהשלים צמד, ושלחו הצהרת כוונות לכל הליגה: אנחנו לא מוותרים עד שריקת הסיום.

זהו בדיוק ה-DNA שניר לופו מנסה להנחיל. הפילוסופיה שלו פשוטה אך תובענית: להיות ווינרים ולקחת אחריות. המאמן לא מסתפק בכך ששחקן יבצע את תפקידו בעמדה הטקטית שלו, הוא דורש משחקניו אחריות קולקטיבית, מנהיגות וערבות הדדית על המגרש.

נכון להיום, עם סיום הסיבוב הראשון, קבוצת נערים ג' היא מעין ספינת הדגל של מחלקת הנוער האדומה. היא ממוקמת במקום הראשון בליגה קשה, שבה כל קבוצות הצמרת לוטשות עיניים לליגת העל.

במקביל לריצה בליגה, הקבוצה מרשימה גם בגביע המדינה. לאחר שהעפילה לשמינית הגמר, היא מתכוננת למפגש מרתק ומאתגר מול הפועל מרמורק - מוליכת ליגת השפלה. יהיה זה קרב בין שתי מוליכות, מבחן כוח אמיתי שיכול להוות מקפצה מנטלית להמשך העונה.

הפועל חיפה מציגה כדורגל יפה לעין, התקפה פוריה והגנה יציבה, אבל מעל הכל – קבוצה שמאמינה בעצמה. אם בסיבוב השני תימשך אותה מגמה, סבירות גבוהה שהמטרה שהוצבה בתחילת העונה תהפוך בקרוב למציאות.

קצת מספרים: את הסיבוב הראשון סיימה הקבוצה כאמור במקום הראשון. היא כבשה 48 שערים - 18 פחות מהפועל עכו. על שליש מהשערים חתום מלך שערי הקבוצה, רוי צמח - שכבש 16 שערים. על תשעה מהשערים חתום רון כהן. גם במאזן הספיגות לקבוצה המאזן השני בטיבו בליגה. הקבוצה ספגה 16 שערים בלבד - שלוש פחות מבית"ר עירוני נהריה.

שובו של ניר לופו

ניר לופו, ששב למחלקת הנוער של הפועל חיפה אחרי שתי עונות במחלקת הנוער של היריבה העירונית, מ.כ נווה יוסף, הסביר את הסיבות לסיבוב הראשון המוצלח שעשתה קבוצתו: "שילוב של עבודה קשה, יציבות וחיבור חזק בין כל מי שנמצא במועדון. בנינו קבוצה עם זהות ברורה. קבוצה אגרסיבית, מחויבת, שיודעת ללחוץ גבוה כשצריך וגם להיות סבלנית עם הכדור. בליגה צפופה ההבדל הוא מנטלי. לדעת לנצח גם משחקים קשים ולצבור נקודות גם כשלא הכל הולך חלק".

על מה הדגש בהתנהלות של הקבוצה ביום יום?

"ביום יום הדגש הוא על משמעת, מקצוענות ותחרות בריאה. כל אימון הוא מבחן. מבחינה מקצועית אנחנו עובדים הרבה על ארגון משחק, מעברים מהירים, לחץ אחרי איבוד כדור ותיאום בין הקווים. במקביל, מאמן הכושר, אבירם, עובד עם הקבוצה בצורה מצוינת על נושא הכושר הגופני, העצימות והכנת השחקנים לעומסים של העונה. חשוב לי שהקבוצה תהיה מאורגנת בלי הכדור ויצירתית עם הכדור".

לא הכל היה מושלם בסיבוב הראשון.

"בוודאי שלא. היו פציעות, רוטציות ושינויים בסגל. היו גם משחקים שבהם לא נראינו טוב. האתגר הגדול היה לא להיכנס ללחץ, להמשיך בדרך שלנו ולשמור על האמונה. הקרדיט הגדול הוא לשחקנים שהמשיכו לעבוד קשה ולא ויתרו".

מה תצטרכו לעשות טוב יותר בסיבוב השני כדי להשיג את המטרה שלכם?

"נצטרך להיות הפועל חיפה במלוא מובן המילה - לוחמים, אגרסיביים, מחויבים לכל כדור. להעלות רמה באינטנסיביות ובאחריות. להיות חדים יותר ברחבות, לעשות את הדברים הפשוטים ברמה גבוהה. עשינו ועדיין אנחנו עושים התאמות בסגל. הגיעו שחקנים חדשים, כדי לחזק ולשדרג את הקבוצה.

“עכשיו כולם צריכים להיכנס לרוח של המועדון ולתת את המקסימום בכל משחק. לשמחתי אנחנו מקבלים רוח גבית אדירה מאנשי המועדון. רואים חשיבה לטווח ארוך. שחקנים חותמים על חוזים לשנים הבאות. וזו הזדמנות עבורי להגיד תודה למנשה לוי - מנהל מחלקת הנוער, ולאיתי רק, המנכ״ל, על האמון, הדרך והתמיכה".