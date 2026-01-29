יום חמישי, 29.01.2026 שעה 19:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

כדור הזהב, אנצ'לוטי ופליק: ראפיניה בראיון

כוכב ברצלונה פתח: "ציפיתי לפחות להיות בטופ 3, חושב שהגיע לי לזכות". וגם: מאמן ברזיל ("הופתעתי מאוד") הביטחון מפליק ולמה לא יהיה מאמן בעתיד?

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ראפיניה העניק ראיון ל’סופה סקור’ ודיבר על מגוון נושאים, כשהוא מתמקד בעיקר בדיון סביב כדור הזהב ובהכנות שלו למונדיאל הקרוב עם נבחרת ברזיל. שחקן הכנף של ברצלונה, שסיפק הופעה מצוינת נוספת אתמול מול קופנהגן, התייחס גם לעבודה תחת קרלו אנצ’לוטי והבהיר כי אינו רואה את עצמו יושב על הספסל כמאמן לאחר פרישתו.

על כדור הזהב: “התאכזבתי. ציפיתי להיות לפחות בטופ 3. אני הייתי שם את עצמי במקום הראשון. פרס אישי לא יכול להישען רק על מפעל אחד. עם התארים שזכיתי בהם, המספרים שהעמדתי וכל מה שתרמתי, אני חושב שהגיע לי לזכות. ככה או ככה, לדמבלה וללאמין ימאל היו עונות יוצאות מן הכלל”.

על העבודה עם אנצ’לוטי: “הופתעתי מאוד. הדרך שבה הוא עובד, האופן שבו הוא קרוב לשחקנים… זה עושה הבדל עצום. עם ההגעה שלו לנבחרת, התחברנו מחדש”.

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי וראפיניה (רויטרס)

“אין סיכוי שאאמן בעתיד”

על ההשפעה של האנזי פליק: “פליק היה למעשה זה שגרם לי לעונת השיא בקריירה. הוא נתן לי ביטחון כשאני חושב שאף אחד אחר לא נתן לי, אפילו לא אני עצמי”.

האם יהיה מאמן בעתיד: “מאמן? אין סיכוי. החיים של מאמן תובעניים מדי. אתה מגיע לפני כולם, יוצא אחרי כולם, וכמעט חי בבתי מלון. זה לא הוגן כלפי המשפחה שלך”.

