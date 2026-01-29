יום חמישי, 29.01.2026 שעה 21:12
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
165-117בראגה5
155-127רומא6
157-127פרנצווארוש7
146-117בטיס8
146-107פורטו9
136-97גנק10
135-67הכוכב האדום11
1210-157פאוק סלוניקי12
127-127שטוטגרט13
1210-147סלטה ויגו14
127-117בולוניה15
117-117נוטינגהאם פורסט16
113-77ויקטוריה פלזן17
116-97פנרבחצ'ה18
118-107פנאתינייקוס19
1014-127דינמו זאגרב20
99-117ליל21
910-97בראן22
913-87יאנג בויז23
813-97סלטיק24
715-117לודוגורץ25
613-107פיינורד26
612-97פ.צ. באזל27
612-87רד בול זלצבורג28
615-87סטיאווה בוקרשט29
614-67גו אהד איגלס30
411-47גלאזגו ריינג'רס31
411-47שטורם גראץ32
314-77ניס33
111-37אוטרכט34
113-37מאלמו35
119-27מכבי ת"א36

קניקובסקי יפתח ב-11 של פרנצווארוש נגד פורסט

הקשר הישראלי יעלה בהרכב של רובי קין למשחק המסקרן מול קבוצת הפרמייר ליג, וינסה לעזור להונגרים לשמור על מקומם בשמינייה הראשונה בליגה האירופית

|
גבי קניקובסקי (IMAGO)
גבי קניקובסקי (IMAGO)

המחזור שנועל את שלב הליגה בטורניר השני בחשיבותו ביבשת ימשיך הערב (חמישי), כאשר פרנצווארוש והקשר הישראלי גבי קניקובסקי יתארחו באנגליה אצל נוטינגהאם פורסט. עבור האורחת, מדובר בהזדמנות יוצאת דופן להבטיח ההעפלה אוטומטית ישירות לשמינית הגמר במידה ותצליח להשיג ניצחון חוץ. מנגד, המארחת ממוקמת במקום ה-16 בטבלה כשהיא הבטיחה את המשך השתתפותה בשלב הפלייאוף ובלי סיכוי ממשי להיכנס לשמונה הראשונות.

הרכב נוטינגהאם פורסט: מאטס סלס, זאק אבוט, ניקולה מילנקוביץ’, פיליפה מוראטו, נקו ווילייאמס, ראיין ייטס, ג’יימס מקאטי, איברהים סנגרה, ניקולאס דומינגז, דאן אנדוי ואיגור ז’סוס.

הרכב פרנצווארוש: דויד גרף, בנצ’ אוטוש’, אברהם סיסה, גאבור סאלאי, ג’ונתן לוי, גבי קניקובסקי, ג’בראיל מקרקיס, ג’וליו רומאו, קאדו, במילדה יוסוף וקריסטופר זכריאסן.

ההונגרים מגיעים להתמודדות לאחר תיקו 1:1 ביתי מאכזב מול פנאתינייקוס במחזור הקודם. קבוצתו של רובי קין נמצאת בפורמה פחות טובה לאחרונה בכל המסגרות, כאשר בליגה המקומית היא נחלה הפסד 3:1 כואב, גם כן בבית, לגיורי אטו בקרב צמרת של הליגה הסקוטית הבכירה. למרות כל זאת, האורחת עדיין בלתי מנוצחת במפעל וניצחון הערב יכול לשנות את המומנטום עבורה עם דחיפה משמעותית בזירה האירופית.

בצד השני, החבורה של שון דייץ’ קטעה רצף משחקים יציב בטורניר לאחר הפסד 1:0 לבראגה במסגרת המחזור השביעי. זהו ההפסד היחיד של האנגלים בחמשת המחזורים האחרונים באירופה. בנוסף, המארחת שנמצאת במאבקי התחתית של הפרמיירליג, רשמה ניצחון על ברנטפורד ותיקו מול ארסנל החזקה בליגה האנגלית, כשהיא תנסה לתת לאוהדיה רגעי שמחה הערב במפעל האירופי. גם במקרה שינצחו, המקומיים לא יכנסו לשמונה הראשונות ויצטרכו להתמודד בשלב הפלייאוף.     

