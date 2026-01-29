קניקובסקי יפתח ב-11 של פרנצווארוש נגד פורסט

המחזור שנועל את שלב הליגה בטורניר השני בחשיבותו ביבשת ימשיך הערב (חמישי), כאשר פרנצווארוש והקשר הישראלי גבי קניקובסקי יתארחו באנגליה אצל נוטינגהאם פורסט. עבור האורחת, מדובר בהזדמנות יוצאת דופן להבטיח ההעפלה אוטומטית ישירות לשמינית הגמר במידה ותצליח להשיג ניצחון חוץ. מנגד, המארחת ממוקמת במקום ה-16 בטבלה כשהיא הבטיחה את המשך השתתפותה בשלב הפלייאוף ובלי סיכוי ממשי להיכנס לשמונה הראשונות.

הרכב נוטינגהאם פורסט: מאטס סלס, זאק אבוט, ניקולה מילנקוביץ’, פיליפה מוראטו, נקו ווילייאמס, ראיין ייטס, ג’יימס מקאטי, איברהים סנגרה, ניקולאס דומינגז, דאן אנדוי ואיגור ז’סוס.

הרכב פרנצווארוש: דויד גרף, בנצ’ אוטוש’, אברהם סיסה, גאבור סאלאי, ג’ונתן לוי, גבי קניקובסקי, ג’בראיל מקרקיס, ג’וליו רומאו, קאדו, במילדה יוסוף וקריסטופר זכריאסן.

ההונגרים מגיעים להתמודדות לאחר תיקו 1:1 ביתי מאכזב מול פנאתינייקוס במחזור הקודם. קבוצתו של רובי קין נמצאת בפורמה פחות טובה לאחרונה בכל המסגרות, כאשר בליגה המקומית היא נחלה הפסד 3:1 כואב, גם כן בבית, לגיורי אטו בקרב צמרת של הליגה הסקוטית הבכירה. למרות כל זאת, האורחת עדיין בלתי מנוצחת במפעל וניצחון הערב יכול לשנות את המומנטום עבורה עם דחיפה משמעותית בזירה האירופית.

בצד השני, החבורה של שון דייץ’ קטעה רצף משחקים יציב בטורניר לאחר הפסד 1:0 לבראגה במסגרת המחזור השביעי. זהו ההפסד היחיד של האנגלים בחמשת המחזורים האחרונים באירופה. בנוסף, המארחת שנמצאת במאבקי התחתית של הפרמיירליג, רשמה ניצחון על ברנטפורד ותיקו מול ארסנל החזקה בליגה האנגלית, כשהיא תנסה לתת לאוהדיה רגעי שמחה הערב במפעל האירופי. גם במקרה שינצחו, המקומיים לא יכנסו לשמונה הראשונות ויצטרכו להתמודד בשלב הפלייאוף.