בוסקטס הבא? ברנאל מועמד לפתוח בברצלונה

אחרי הדרמות בליגת האלופות, חוזרים ללחם והחמאה, הליגה הספרדית. ברצלונה האלופה שהבטיחה בהצלחה מקום בשמינייה הראשונה ובשמינית גמר ליגת האלופות תתארח אצל אלצ'ה בשבת ב-22:00, בעוד ריאל מדריד המאוכזבת שנשרה ברגע האחרון מהטופ 8 ותשחק בפלייאוף תחזור לברנבאו ותארח בראשון ב-15:00 את ראיו וייקאנו לדרבי בעל חשיבות גדולה. כך תיראנה קבוצות לה ליגה במחזור הקרוב.

ורגע לפני ההרכבים יש שחקן בברצלונה ששווה להתחיל לחשוב עליו, שמועמד לפתוח. מארק ברנאל ממשיך לצבור נקודות במאבק על עתיד הקישור של בארסה, והופעתו מול קופנהגן חיזקה את התחושה שהוא עשוי להיות פתרון משמעותי בעמדת הקשר האחורי. למרות שלא פתח בהרכב, כניסתו עם פתיחת המחצית השנייה הוסיפה הרבה סדר, קצב ושיקול דעת למשחק, במיוחד על רקע היעדרותם של פרנקי דה יונג ופדרי.

מארק ברנאל (IMAGO)

הבחירה של האנזי פליק במחצית הראשונה הייתה לא שגרתית. המאמן ניסה לפצות על החוסרים בקישור באמצעות שילוב של שני קשרים התקפיים, דני אולמו ופרמין, יחד עם בלם כמו אריק גארסיה ששובץ בעמדה מרכזית. התוצאה הייתה מחצית פושרת למדי, עם קושי בשליטה ובניהול המשחק. השינוי הגיע עם כניסתו של ברנאל במקום הבלם, שינוי שהשפיע באופן מיידי על התפקוד של מרכז המגרש.

ברנאל אינו קשר אחורי קלאסי במובן המסורתי. הוא עומד במחויבויות ההגנתיות של העמדה, אך האופי שלו דוחף אותו קדימה, להשתתף בבניית המשחק ולהוסיף נוכחות התקפית. הדינמיות, התנועה ללא כדור והיכולת להזיז את הכדור במהירות ובדיוק העניקו לברצלונה זרימה שחסרה לה קודם לכן, והפכו אותו לגורם מרכזי במשחק.

מעבר לתרומה המיידית, ברנאל בולט גם בהשוואה לשחקני עבר. לא פעם הושווה לסרחיו בוסקטס, בעיקר בשל העובדה ששניהם החלו כקשרים פנימיים והוסבו לקשרים אחוריים ברמות הגבוהות. עם זאת, ברנאל נתפס כשחקן שמח ויוזם יותר, עם נטייה ברורה להצטרף קדימה ולהגיע לרחבה.

שינה את המשחק של בארסה באלופות. מארק ברנאל (IMAGO)

הפרופיל הפיזי שלו, יחד עם הטכניקה והיכולת להצטרף להתקפה, מציבים את שחקן האקדמיה של ברצלונה, שגדל במועדון מגיל ילדים, כפרויקט המרכזי לעמדת הקשר האחורי בטווח הבינוני. הזהירות של פליק במתן דקות לאורך העונה נבעה במידה רבה משנה כמעט ללא משחקים שעבר ברנאל, אך כעת הוא נראה חד ובכושר טוב יותר מאי פעם.

בהיעדרותו של פדרי בשבועות הקרובים, ולצד העובדה שפרנקי דה יונג נחשב לשחקן מפתח מבחינת פליק, ההופעה של ברנאל מול הדנים עשויה לשנות את מפת הקישור. הוא סיפק למאמן הגרמני סיבות נוספות לשקול מערך שיכלול את ברנאל, פרנקי וקשר התקפי נוסף, בין אם פרמין או אולמו.

עד כה שותף ברנאל העונה ב-15 משחקים, אך לרוב לפרקי זמן קצרים בלבד. בסך הכול צבר 345 דקות בכל המסגרות, ממוצע של כ-23 דקות למשחק. למרות זאת, בכל פעם שהוא מופיע במיטבו באזור האמצע, ברצלונה נראית בטוחה ונינוחה יותר. לצד פאו קוברסי ולאמין ימאל, הוא כבר מסומן כחלק מעמוד השדרה העתידי של אלופת ספרד.

בוסקטס הבא? מארק ברנאל (IMAGO)

אספניול - אלאבס (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, אדו אקספוסיטו, ז'ופרה (טייריס דולאן), רמון טראטס וקיקה גארסיה (רוברטו פרננדס).

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, נאוול טנאליה, קרלוס בנאבידס פרוטסוני, ג’ון פאצ’קו, ג’וני אוטו, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס, קאלבה, קרלס אלנייה, טוני מרטינס ולוקאס בויה.

קרלוס רומרו ולאמין ימאל (IMAGO)

אוביידו - ג'ירונה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס גודסון (נאצ'ו וידאל), דויד קארמו, דויד קוסטאס, חאבי לופס, סנטיאגו קולומבטו, קוואסי סיבו, היית’ם חסן, אלברטו ריינה, איליאס שיירה ופדריקו ויניאס.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: מארק-אנדרה טר שטגן, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, פראן בלטראן, איבן מרטין, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, תומא למאר (קלאודיו אצ’ברי) ו-ולדיסלב ואנאט.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

אוססונה - ויאריאל (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חאבי גלאן, לוקאס טורו (איקר מוניוס), ג'ון מונקאיולה, איימאר אורוס, רובן גארסיה, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מוריניו, רפא מארין (פאו נבארו), רנאטו וייגה, אלפונסו פדראסה, פאפה גיי, סנטי קומסנייה (דני פארחו), טייז'ון ביוקאנן (ניקולה פפה), אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו וז’ורז’ מיקאוטדזה.

ג'רארד מורנו ואלברטו מוליירו (IMAGO)

לבאנטה - אתלטיקו מדריד (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה, מאנו סאנצ'ס, הוגו ראחובר (קווין אריאגה) פבלו מרטינס, קארים טונדה (פאקו קורטס), איבן רומרו, קרלוס אלברס ואטה איונג.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, מארק פוביל, דויד האנצ’קו, מתאו רוג'רי (ניקולס גונסאלס), ג'וני קרדוסו (קוקה), פבלו באריוס, ג’וליאנו סימאונה, טיאגו אלמאדה (אלכס באאנה), חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’.

יאן אובלק (רויטרס)

אלצ'ה - ברצלונה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של אלצ’ה: איניאקי פנייה, אדריאה פדרוסה, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס (לאו פטרו), חרמן ואלרה, מארק אגואדו, מרטים נטו, גריידי דיאנגנה (אלברו נונייס, רודריגו מנדוסה), אלברו רודריגס ואנדרה סילבה (רפא מיר).

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, אריק גארסיה (רונאלד אראוחו), אלחנדרו באלדה (ז'ואאו קאנסלו), פרנקי דה יונג, מארק ברנאל (מארק קסאדו, ג’רארד מרטין), פרמין לופס (דני אולמו), לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

כרגע פייבוריט לפתוח. מארק ברנאל (IMAGO)

ריאל מדריד - ראיו וייקאנו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר (אדוארדו קמאבינגה), ג’וד בלינגהאם, רודריגו (פרנקו מסטנטואונו), ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, איבן באליו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי (לואיז פיליפה), פפ צ’באריה, פתה סיס, אונאי לופס (אוסקר ולנטין), איסי פלאסון, איליאש אחומאש (קרלוס מרטין, אלמאו), אלברו גארסיה וחורחה דה פרוטוס.

שוב הכל עליו? אמבפה (IMAGO)

בטיס - ולנסיה (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של בטיס: פאו לופס (אלברו ואייס), אייטור רויבאל (אנחל אורטיס), דייגו יורנטה, מארק ברטרה, ולנטין גומס (ריקרדו רודריגס), נסלון דאוסה, מארק רוקה, אנתוני, עבדה אזלזולי, פבלו פורנאלס וסדריק בקאמבו (צ'ימי אווילה).

ההרכב המשוער של ולנסיה: סטולה דימיטרייבסקי, דימיטרי פולקייה (אונאי נונייס), אראי קומרט, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, פפלו, פיליפ אוגריניץ’, לואיס ריוחה (לרג’י רמזאני), לוקאס בלטראן, ארנו דאנג'ומה (דייגו לופס) והוגו דורו.

מארק ברטרה חוגג (La Liga)

חטאפה - סלטה ויגו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, דז’נה דקונם, דומיניגוש דוארטה (סבסטיאן בוסלי), זייד רומרו, חואן איגלסיאס (דייגו ריקו), לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מריו מרטין, מרטין סטריאנו ולואיס ואסקס.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה (חאבי רואדה), חאבי רודריגס (מאנו פרננדס), קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה (הוגו אלברס), מיגל רומאן (פר לופס), איליאש מוריבה, וויליוט סוודברג (יאגו אספאס), בריאן סראגוסה ובורחה איגלסיאס (פבלו דוראן).

מאורו ארמבארי (La Liga)

אתלטיק בילבאו - ריאל סוסיאדד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו (אנדוני גורוסאבל), אייטור פארדס, דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורחיסר, רוברט נבארו (אונאי גומס), איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, ג’ון מרטין, איגור סובלדיה, סרחיו גומס, ג’ון גורוצ’אטגי, קרלוס סולר, גונסאלו גדש, אנדר בארנצ'אה, ברייס מנדס (לוקה סוצ’יץ’) ומיקל אויארסבאל.

ברייס מנדס מאושר (La Liga)

מיורקה - סביליה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, דויד לופס (אנטוניו ראייו), יוהאן מוחיקה (טוני לאטו), סאמו קוסטה, סרג’י דארדר, עומאר מסקראל, מתאו ג'וסף, יאן וירג'יל ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו, חוסה אנחל קרמונה, אנדראס קסטרין, קיקה סלאס, גבריאל סואסו, בטיסטה מנדי, ג’יבריל סו, לוסיאן אגומה, אקור אדאמס ואיסאק רומרו.