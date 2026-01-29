אחרי הצמד: יאיר מרדכי הוא Winner המחזור

המחזור ה-20 בליגת העל סיפק משחקים נהדרים ותוצאות מפתיעות. אחד המשחקים הבולטים היה המפגש בין הפועל באר שבע לקריית שמונה, בו הראשונה גברה 2:3 בסיום, אך מי שגנב את ההצגה היה הקיצוני של הצפוניים שכיכב עם צמד ונבחר ל-Winner המחזור.

לא הרבה פעמים קורה ששחקן שמפסיד נבחר למצטיין המחזור, אבל ההופעה של כוכב קריית שמונה הייתה עד כדי כך נהדרת. צמד מרהיב לרשת של הפועל באר שבע לא הספיק והצפוניים נכנעו 3:2, אבל מרדכי הראה פעם נוספת איזה כישרון הוא ולמה לא מעט קבוצות רוצות אותו.

עם מעל ל-30 אלף מצביעים, מרדכי למעשה עקף את עמרי אלטמן אחרי קרב צמוד בין השניים. עוד עקף את הריברטו טבארש, אליאל פרץ, נדב זמיר וליאור גליקליך.