דיווח: ריאל מדריד פתחה במגעים עם אונאי אמרי

בריאל מדריד החלו להניע תהליכים מאחורי הקלעים לקראת הקיץ הקרוב, ועל פי דיווחים בספרד ובאנגליה, השם החם ביותר שעל שולחן מקבלי ההחלטות הוא אונאי אמרי. המאמן הספרדי, שמוביל עבודה מרשימה באסטון וילה, נמצא ברשימת המועמדים הקצרה לתפקיד המאמן, ואף כבר התקיים קשר ראשוני בין הצדדים.

המהלך מגיע על רקע חוסר הוודאות סביב עתידו של אלברו ארבלואה. פחות מחודש מאז מונה, ריאל מדריד כבר הודחה מגביע המלך והסתבכה משמעותית בליגת האלופות, מה שמגביר את התחושה במועדון כי המינוי לא סיפק את האפקט המצופה. בברנבאו גוברת ההערכה כי לארבלואה אין אופק ארוך טווח, והחיפוש אחר מחליף כבר החל בפועל.

למרות ניצחון מעודד מול ויאריאל, היכולת הכללית נותרה לא יציבה, ושיא האכזבה הגיע בהופעה החלשה מול בנפיקה, משחק שבו ריאל הייתה קרובה לתבוסה. גם בתוך חדר ההלבשה ניכר חוסר אמון, וארבלואה עצמו נראה כמי שמתקשה להתמודד עם הלחץ והציפיות. בשלב זה ברור במועדון כי הוא לא היווה זרז לשינוי.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

אמרי בראש הרשימה, ההכרעה בקיץ

על פי הדיווחים, הנהלת ריאל מדריד התרשמה עמוקות מהעבודה של אמרי בפרמייר ליג, והוא נתפס כמי שמסוגל להוביל פרויקט חדש ומסודר. לפי העיתונאי רמון אלברס דה מון, כבר נבדקה זמינותו של המאמן, שמחזיק בחוזה באסטון וילה עד 2029, אך עשוי להיות פתוח לאתגר חדש אם תגיע פנייה רשמית.

בשלב זה, אמרי נחשב למועמד המוביל, גם על רקע שמות אחרים שעלו, כמו יורגן קלופ. יחד עם זאת, בריאל מדגישים כי כל שינוי יישקל רק בסיום העונה, והתרחיש הסביר הוא שהמועדון יסמן את העונה הנוכחית ככזו שכבר כמעט ואבדה, אלא אם יתרחש מהפך חריג מצד השחקנים עצמם.

יורגן קלופ (רויטרס)

לאמרי אין סעיף יציאה מוגדר מהחוזה שלו, אך באנגליה נהוג לנהל משא ומתן על שחרור מאמנים, לעיתים בסכומים גבוהים. אסטון וילה עצמה שילמה בעבר כ-6 מיליון אירו לוויאריאל כדי לצרף אותו באמצע עונה, נתון שממחיש את גובה המחירים האפשרי גם במקרה הנוכחי.

בינתיים, פלורנטינו פרס אינו מעוניין בזעזוע נוסף במהלך העונה, לאחר שכבר פיטר את צ'אבי אלונסו, וגם לא מתכנן חיזוק בינואר למרות חוסר האיזון בסגל. כל ההכנות ממוקדות לעונה הבאה, אם כי במועדון לא פוסלים שינוי מוקדם יותר במקרה שהמצב יחריף והקבוצה תמשיך לצבור תוצאות מביכות.