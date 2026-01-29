התחזית של אופטה: ארסנל ובאיירן פייבוריטיות

מחשב העל של אופטה פרסם את תחזיתו למאבק על זכייה בליגת האלופות, והמספרים מציירים תמונה ברורה למדי: הפייבוריטית הגדולה לתואר אינה מגיעה מספרד. למרות שלריאל מדריד, ברצלונה ואתלטיקו מדריד יש סיכוי ממשי להתקדם בשלבים, ההסתברות שלהן לזכייה נמוכה משמעותית מזו של הקבוצות שמובילות את הסימולציות, והטורניר נראה, לפחות על פי הנתונים, ככזה שנוטה לכיוון אחר.

בראש הרשימה ניצבת ארסנל, שמוגדרת על ידי אופטה כמועמדת המובילה לזכייה עם סיכוי של כ-28.3 אחוזים. הקבוצה האנגלית לא רק מובילה בהסתברות לזכייה, אלא גם שולטת בכל שלבי הביניים: מעל 85 אחוז הגעה לרבע הגמר, יותר מ-60 אחוז לחצי הגמר וכמעט מחצית להגיע לגמר עצמו. מיד אחריה מדורגות באיירן מינכן עם כ-15.9 אחוז, מנצ'סטר סיטי 10 אחוזים, וברצלונה (8.8%), ליברפול (7.4%) ופאריס סן ז'רמן (6.2%) בשכבה הבאה.

מנקודת מבט ספרדית, אופטה מבדילה בבירור בין סיכויי ההעפלה לשלבים המתקדמים לבין חלום הזכייה. ברצלונה היא זו שמדורגת הכי גבוה מבין הספרדיות, עם יותר מ-60 אחוז סיכוי להגיע לרבע הגמר וכמעט 40 אחוז לחצי הגמר, ואף קרוב ל-20 אחוז להעפלה לגמר. ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד מדורגות מאחוריה, עם נתונים שממחישים עד כמה הדרך שלהן לגמר נחשבת קשה במיוחד על פי המודל.

קיליאן אמבפה מאוכזב (רויטרס)

הפער בין המספרים למציאות המשתנה

לפי הסימולציה הראשונית, ריאל מדריד הוערכה עם כ-73 אחוז סיכוי להגיע לשמינית הגמר, אך משם חלה ירידה חדה: כ-38 אחוז לרבע הגמר, פחות מ-15 אחוז לחצי הגמר ורק כ-3 אחוז לזכייה בתואר. אתלטיקו מדריד מציגה תמונה דומה ואף מחמירה יותר, עם סיכוי של כ-71 אחוז לשמינית, אך רק כ-2 אחוזים להנפת הגביע. המודל מציג את שתיהן כקבוצות קשות ומסוכנות, אך כאלה שזקוקות לתנאים כמעט מושלמים כדי ללכת עד הסוף.

התמונה הכללית ברורה: על פי אופטה, ליגת האלופות של העונה נוטה בבירור לכיוון הפרמייר ליג והבונדסליגה, כשארסנל ממשיכה להיתפס כפייבוריטית מוחלטת לאחר ניצחונות בכל משחקיה עד כה. ההיסטוריה אמנם מלמדת שהמפעל הזה לא תמיד מציית לסטטיסטיקה, אך כשהנתונים מציבים את שלוש הגדולות של ספרד קרוב יותר לשמינית הגמר מאשר לגמר עצמו, המסר חד: אם הגביע יגיע לספרד, זה יקרה רק אחרי שבירת שורה ארוכה של תחזיות.