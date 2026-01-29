יום חמישי, 29.01.2026 שעה 16:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

איסט עבר בדיקות רפואיות בב"ש ויחתום לשנתיים

בדרך לרכש: חלוצה של הפועל חיפה עבר את הבדיקות הרפואיות בסורוקה ויחתום בקבוצה של רן קוז'וק לשנתיים הבאות. יהיה מאמץ לצרפו כבר בחלון הנוכחי

|
ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)
ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע בשיאו של מרוץ אליפות בו להבדיל מעונה שעברה היא תקווה הפעם ללכת עד הסוף ולזכות בתואר, ובשביל לעשות זאת במועדון עובדים גם על רכש וחושבים על הסגל. הדרומיים בדרך לצרף את ג'בון איסט, שיחתום היום בהפועל באר שבע לשנתיים הבאות, כאשר הוא כבר עבר בדיקות רפואיות בבית החולים סורוקה. יהיה מאמץ לצרפו כבר בחלון ההעברות של ינואר.

איסט משחק כיום בהפועל חיפה, אבל הוא מסיים חוזה בקיץ ומותר לו לנהל משא ומתן בינואר ולחתום בקבוצה אחרת לעונה הבאה. כעת נותר לראות האם השחקן מג’מייקה יחזק את הסגל של רן קוז’וק לקראת הישורת האחרונה של העונה. נכון לעכשיו המעבר שלו יתרחש החל מהקיץ ובמועדון מנסים למצוא את המתווה שיאפשר את הגעתו כרגע.

ג’בון איסט הגיע בעונה שעברה להפועל חיפה ורשם 14 שערים ושישה בישולים אשתקד בעונה נפלאה שלו עם הצפוניים, כאשר העונה הוא עם תשעה שערים ושלושה בישולים ב-20 המחזורים ששוחקו. החלוץ הג'מייקני עושה את קפיצת המדרגה ומגיע לקבוצת צמרת.

