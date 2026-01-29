יום חמישי, 29.01.2026 שעה 14:54
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
22 41-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

עמית אוחנה חתם על חוזה בוגרים בהפועל ב"ש

החלוץ שהגיע מהפועל פתח תקווה בינואר 2025 חתם רשמית על חוזה ל-4.5 עונות במועדון מהנגב: "בית מקצועי שהפך למשפחה, מכאן חובת ההוכחה היא עליי"

|
עמית אוחנה ואלונה ברקת (הפועל באר שבע)
עמית אוחנה ואלונה ברקת (הפועל באר שבע)

החלוץ עמית אוחנה חתם על חוזה בוגרים ל-4.5 עונות בהפועל באר שבע. אוחנה הגיע לקבוצה בינואר 2025 מהפועל פתח תקווה. מאז, ערך 30 הופעות וכבש 18 שערים בכל המסגרות במדי קבוצת הנוער הפועל "השלושה" באר שבע.

בעונה הנוכחית, בה הקבוצה העפילה לפלייאוף העליון וממוקמת נכון לעכשיו במקום הרביעי בטבלה, כבש עד כה 11 שערי ליגה.

“בית מקצועי שהפך למשפחה”

עמית אמר במעמד החתימה: "הגעתי למועדון לפני כשנה, ומאז מצאתי בית מקצועי שהפך למשפחה. אני שמח מאוד על החתימה על חוזה בוגרים, ויודע שמכאן חובת ההוכחה היא עליי. אני מודה להנהלה ולצוות על האמון בי. אמשיך לשפר את עצמי בכל משחק ובכל אימון, ויחד עם חבריי נעשה הכול על מנת לעמוד במטרות החשובות שעומדות בפנינו עד תום העונה".

