עמית אוחנה חתם על חוזה בוגרים בהפועל ב"ש

החלוץ עמית אוחנה חתם על חוזה בוגרים ל-4.5 עונות בהפועל באר שבע. אוחנה הגיע לקבוצה בינואר 2025 מהפועל פתח תקווה. מאז, ערך 30 הופעות וכבש 18 שערים בכל המסגרות במדי קבוצת הנוער הפועל "השלושה" באר שבע.

בעונה הנוכחית, בה הקבוצה העפילה לפלייאוף העליון וממוקמת נכון לעכשיו במקום הרביעי בטבלה, כבש עד כה 11 שערי ליגה.

“בית מקצועי שהפך למשפחה”

עמית אמר במעמד החתימה: "הגעתי למועדון לפני כשנה, ומאז מצאתי בית מקצועי שהפך למשפחה. אני שמח מאוד על החתימה על חוזה בוגרים, ויודע שמכאן חובת ההוכחה היא עליי. אני מודה להנהלה ולצוות על האמון בי. אמשיך לשפר את עצמי בכל משחק ובכל אימון, ויחד עם חבריי נעשה הכול על מנת לעמוד במטרות החשובות שעומדות בפנינו עד תום העונה".