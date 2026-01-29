בית הדין גזר קנסות כבדים על מכבי יפו וערן כהן

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל גזר עונשים כבדים על מכבי יפו ועל מנכ”ל הקבוצה ערן כהן אמין, בעקבות אירועי המשחק מול הפועל עכו. הקבוצה נקנסה ב-10,000 ש"ח בפועל, קיבלה קנס על תנאי בסך 30,000 ש"ח למשך שנה, וחויבה גם בשיפוי שופט המשחק אוראל גרינפלד בגין נזק שנגרם לרכבו, עד לסכום מרבי של 1,000 ש"ח. כהן אמין הורחק בפועל משני משחקים, נקנס ב-2,000 ש"ח, הופעל נגדו עונש על תנאי של 2,500 ש"ח, ובסך הכול ספג קנס כספי בפועל של 4,500 ש"ח, לצד עונשי הרחקה וקנסות על תנאי לעתיד.

פסק הדין עוסק באירועים שהתרחשו ב-23.1.26 במסגרת הליגה הלאומית. על פי כתב האישום, מכבי יפו הורשעה בהתפרעות אוהדים, פגיעה על ידי אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ואי מתן הגנה לשופט המשחק. ערן כהן אמין הורשע בהתנהגות בלתי הולמת ובהעלבת שופט המשחק.

בדוח השופט תוארה מסכת אירועים חמורה, שכללה עימות מילולי חריף מצד כהן אמין כלפי השופט במחצית המשחק ובסיומו, סביב החלטות הנוגעות לבעיטות עונשין. בדוח צוין כי כהן אמין ניגש לעבר השופט בצורה מאיימת, ביצע תנועות ידיים מבטלות וקרא לעברו: "אתה הכרעת את תוצאת המשחק, להם אתה רואה פנדל ולנו לא, בושה". בנוסף לכך, דווח על השלכת כוס מהיציע שפגעה בראשו של עובד אצטדיון.

אוראל גרינפלד שורק לפנדל (רדאד ג'בארה)

אירוע חמור בחניון והכרעת בית הדין

החלק החמור ביותר התרחש לאחר סיום המשחק, בחניון האצטדיון. על פי פסק הדין, עשרות אוהדים הקיפו את רכבו של שופט המשחק, חבטו בו, ירקו עליו, ניסו לפתוח את דלתות הרכב בכוח ואף גרמו לו נזק. בית הדין קבע כי השופט מצא עצמו "נצור בתוך רכבו כשהוא נתון בתחושת סכנה מוחשית לשלומו", ונאלץ להימלט מהמקום בנסיעה מסוכנת דרך נתיב חסום, בעוד המאבטחים לא הצליחו למנוע את המהומה.

במהלך הדיון הודו הנאשמים בעובדות המתוארות בדוח השופט, אם כי הסתייגו מחומרתן. נציגי הקבוצה טענו כי ניסו לחצוץ בין האוהדים לשופט, וכי מדובר במקרה חריג שאינו מאפיין את קהל הקבוצה. כהן אמין עצמו טען כי לא השתמש במילה "בושה" והביע צער אם דבריו פגעו בשופט. בית הדין צפה בסרטוני הווידאו מהחניון ובתמונות הנזק לרכב, ודחה את הטענות המקלות.

בהכרעתו קבע בית הדין כי לנוכח חומרת המעשים, הצורך בהגנה על צוות השיפוט והעבר המשמעתי, אין מנוס מהרשעה וענישה משמעותית. בפסק הדין נכתב כי "בהינתן שהנאשמים לא חלקו על העובדות המתוארות בדוח השופט… החלטנו להרשיע את הנאשמים בעבירות המיוחסות להם", והודגש המסר ההרתעתי כלפי מקרים של אלימות ואיומים כלפי שופטים בכדורגל הישראלי.