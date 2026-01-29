יום חמישי, 29.01.2026 שעה 14:54
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

בית הדין גזר קנסות כבדים על מכבי יפו וערן כהן

בעקבות התקיפה החמורה של האוהדים כלפי רכבו של אוראל גרינפלד, השופט יפוצה כספית והמועדון נקנס ב-10,000 ש"ח ועוד 30,000 על תנאי. כל הפרטים

|
שחקני מכבי יפו (רועי כפיר)
שחקני מכבי יפו (רועי כפיר)

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל גזר עונשים כבדים על מכבי יפו ועל מנכ”ל הקבוצה ערן כהן אמין, בעקבות אירועי המשחק מול הפועל עכו. הקבוצה נקנסה ב-10,000 ש"ח בפועל, קיבלה קנס על תנאי בסך 30,000 ש"ח למשך שנה, וחויבה גם בשיפוי שופט המשחק אוראל גרינפלד בגין נזק שנגרם לרכבו, עד לסכום מרבי של 1,000 ש"ח. כהן אמין הורחק בפועל משני משחקים, נקנס ב-2,000 ש"ח, הופעל נגדו עונש על תנאי של 2,500 ש"ח, ובסך הכול ספג קנס כספי בפועל של 4,500 ש"ח, לצד עונשי הרחקה וקנסות על תנאי לעתיד.

פסק הדין עוסק באירועים שהתרחשו ב-23.1.26 במסגרת הליגה הלאומית. על פי כתב האישום, מכבי יפו הורשעה בהתפרעות אוהדים, פגיעה על ידי אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ואי מתן הגנה לשופט המשחק. ערן כהן אמין הורשע בהתנהגות בלתי הולמת ובהעלבת שופט המשחק.

בדוח השופט תוארה מסכת אירועים חמורה, שכללה עימות מילולי חריף מצד כהן אמין כלפי השופט במחצית המשחק ובסיומו, סביב החלטות הנוגעות לבעיטות עונשין. בדוח צוין כי כהן אמין ניגש לעבר השופט בצורה מאיימת, ביצע תנועות ידיים מבטלות וקרא לעברו: "אתה הכרעת את תוצאת המשחק, להם אתה רואה פנדל ולנו לא, בושה". בנוסף לכך, דווח על השלכת כוס מהיציע שפגעה בראשו של עובד אצטדיון.

אוראל גרינפלד שורק לפנדל (רדאד גאוראל גרינפלד שורק לפנדל (רדאד ג'בארה)

אירוע חמור בחניון והכרעת בית הדין

החלק החמור ביותר התרחש לאחר סיום המשחק, בחניון האצטדיון. על פי פסק הדין, עשרות אוהדים הקיפו את רכבו של שופט המשחק, חבטו בו, ירקו עליו, ניסו לפתוח את דלתות הרכב בכוח ואף גרמו לו נזק. בית הדין קבע כי השופט מצא עצמו "נצור בתוך רכבו כשהוא נתון בתחושת סכנה מוחשית לשלומו", ונאלץ להימלט מהמקום בנסיעה מסוכנת דרך נתיב חסום, בעוד המאבטחים לא הצליחו למנוע את המהומה.

במהלך הדיון הודו הנאשמים בעובדות המתוארות בדוח השופט, אם כי הסתייגו מחומרתן. נציגי הקבוצה טענו כי ניסו לחצוץ בין האוהדים לשופט, וכי מדובר במקרה חריג שאינו מאפיין את קהל הקבוצה. כהן אמין עצמו טען כי לא השתמש במילה "בושה" והביע צער אם דבריו פגעו בשופט. בית הדין צפה בסרטוני הווידאו מהחניון ובתמונות הנזק לרכב, ודחה את הטענות המקלות.

בהכרעתו קבע בית הדין כי לנוכח חומרת המעשים, הצורך בהגנה על צוות השיפוט והעבר המשמעתי, אין מנוס מהרשעה וענישה משמעותית. בפסק הדין נכתב כי "בהינתן שהנאשמים לא חלקו על העובדות המתוארות בדוח השופט… החלטנו להרשיע את הנאשמים בעבירות המיוחסות להם", והודגש המסר ההרתעתי כלפי מקרים של אלימות ואיומים כלפי שופטים בכדורגל הישראלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */