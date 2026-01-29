ההבדל בין מוט למשקולות בלחיצת חזה בשכיבה

אם כבר עברתם אימון או שניים במכון הכושר, אתם ודאי יודעים שניתן לעבוד על (כמעט) כל תרגיל במספר וריאציות: מוט, משקולות בודדות, מכונות, כבלים גומיות וכו’. לכאורה נראה שמדובר באותו תרגיל רק עם אביזירים שונים, שכן התנועה היא כמעט בדיוק אותה תנועה, אך בפועל מדובר לעיתים בשני תרגילים שונים לחלוטין.

כדי לבחון למשל את ההבדל בין עבודה עם מוט לעבודה עם משקולות בודדות, ניקח לדוגמא את תרגיל לחיצת החזה בשכיבה. כאמור, לכאורה נראה שמדובר באותו תרגיל שכן הלחיצה כלפי מעלה היא אותה לחיצה (כנגד כוח המשיכה), אבל בחינה מקרוב מראה מספר הבדלים.

ההבדל הראשון הוא טווח התנועה בשני צדדיה של כל חזרה. בירידה מטה, ניתן לרדת הרבה יותר עם משקולות מאשר עם מוט, שכן המוט נתקע בחזה בדרך מטה (בירידה מטה עם משקולות צריך גם לשים לב לא לרדת עמוק מדיי ולהסתכן בפציעה). גם בעליה מעלה ניתן לראות הבדל בטווח התנועה, שכן ניתן לעלות עם המשקולות יותר גבוה וצמוד מאשר המוט, בו כפות הידיים לא יכולות להתקרב אחת לשניה.

ההבדל השני בין שני התרגילים האמורים בא לידי ביטוי בעומסים. אם בלחיצה במוט תצליחו לבצע עליות עם משקל מסוים, לא ניתן לחלק את המשקל הזה לשניים ולהגיד שזה המשקל עימו אתם עובדים עם משקולות. זאת משום שבאחיזת שתי ידיים (מוט) כל פעם אחת מהידיים יכולות לכאורה לנוח מעט וכך לספוג יותר משקל, מה גם שניתן להשתמש ב”תנופה” בצורה יעילה יותר בעבודה עם שתי ידיים.

לחיצת חזה עם משקולות (בינה מלאכותית)

הבדל נוסף הוא עניין הפציעות. בתרגיל לחיצת החזה המשקלים הם מאוד כבדים במשקולות הבודדות, מה שמסכן את המפרקים בשלב ההכנה לתרגיל (להביא את המשקולות, להעלות אותן לברכיים וכו’). כמו כן, כפי שהוזכר קודם לכן, טווח התנועה בדרך מטה צריך להיות מפוקח, שכן ירידה גדולה מדיי עשויה לסכן אתכם בפציעות כאלו ואחרות.

בהמשך ישיר לעניין הפציעות יש להתייחס כמובן לעניין הטכניקה. בלחיצה עם מוט מישור התנועה הוא די ברור, ושתי הידיים האוחזות לא מאפשרות יותר מדיי תנועות לכאן או לכאן. במשקולות בודדות לעומת זאת, יש צורך לשמור עם מישור התנועה בשני הצדדים (בין היתר לוודא שהמרפקים לא פונים החוצה, אלא ב-45 מעלות לגוף) – ולכן אגב אין מדובר בתרגיל שנותנים למתאמנים מתחילים.

ההבדל האחרון הוא הצורך בפרטנר באימון כאשר מדובר בלחיצת חזה. כולנו הרי רוצים להגיע לכשל חיובי, דבר אשר טומן בחובו סיכון של להיתקע מבלי יכולת לעלות את החזרה האחרונה. במידה ועניין זה מטריד אתכם, עבודה עם משקולות בודדות בהחלט יכולה להיות הפתרון, שכן עימן לא צריך כל פרטנר כדי לסיים את התרגיל (ניתן פשוט להשליך את המשקולות לצדדים).

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

