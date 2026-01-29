כבר בחלון הנוכחי: חלאילי עשוי לעבור קבוצה

היכולת המרשימה של ענאן חלאילי בליגת האלופות לא נעלמת מעיני הסקאוטים באירופה, וכעת נראה כי מעבר לקבוצה חדשה, דבר שרבים שיערו כי לבטח יתרחש בקיץ הקרוב, עשוי לקרות כבר בחלון ההעברות הנוכחי.

חלאילי בלט במיוחד במפעל היוקרתי ביותר ביבשת, כאשר כבש שלושה שערים, שניים מול מארסיי ואחד אתמול (רביעי) מול אטאלנטה, והפגין ביטחון, מהירות וחדות מול הגנות ברמה הגבוהה ביותר. היכולת הזו, על הבמה הגדולה מכולן, העלתה משמעותית את המניה שלו והפכה אותו ליעד מבוקש בקרב מועדונים מעבר לים. בשעה זו הוא נפגש עם הנהלת הקבוצה לפגישה לא מתוכננת על רקע העניין שיש בו.

הליגה הבלגית, בה הוא מצטיין בשנתיים האחרונות, ובעיקר העונה, נחשבת קרש קפיצה מוכח לשחקנים צעירים. חלאילי, מאז שהגיע ממכבי חיפה תמורת סכום חסר תקדים לירוקים, על סך 7.5 מיליון אירו, התקדם רבות בבלגיה. אגב, מכבי חיפה מחזיקה ב-15 אחוז ממכירה עתידית שלו.

כך או כך, נראה שענאן חלאילי נמצא בצומת משמעותי. ההצלחה בליגת האלופות פתחה בפניו דלתות, וכעת השאלה היא לא אם יעשה את הצעד הבא באירופה, אלא מתי ואיפה. חלון ההעברות הנוכחי עשוי לספק את התשובה מוקדם מהצפוי.