השני של ינואר: בנסון חתם רשמית במכבי חיפה

מכבי חיפה נמצאת במגמת שיפור מאז שברק בכר חזק למועדון ועוד יש מטרות למועדון להמשך העונה הזו, אז בדיוק בגלל זה הירוקים לא מורידים רגל מהגז וחושבים מה אפשר לעשות כדי לשפר את הסגל. הקבוצה מהכרמל הודיעה היום באופן רשמי על צירופו של מנואל בנסון.

השחקן כבר נחת בארץ, עבר בדיקות רפואיות ולאחר שהכל עבר בצורה חלקה הוא הוצג באופן רשמי כשחקן חדש במכבי חיפה. בנסון מברנלי האנגלית לשנה וחצי, עם אופציה לשנה נוספת הוא נרכש במיליון אירו.

לאחר החתימה אמר בנסון לאתר הרשמי של מכבי חיפה: "אני מאוד שמח לחתום במכבי חיפה. עשו לי פה קבלת פנים חמה. מרגיש את האווירה והאהבה שכולם פה נותנים וזה בהחלט נותן לי תחושה מדהימה ומעניק לי את הביטחון לתת פה את הכי טוב שלי, כדי שנשיג דברים נחמדים. שמעתי הרבה על הקהל של מכבי, דיברתי גם עם יילה (בטאי) וגם עם רפאלוב ואני כבר סקרן לחוות אותם בלייב".

איציק עובדיה, מנואל בנסון וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

רפאלוב: “בנסון עם ניסיון ברמות הגבוהות, נעשה הכל כדי שיצליח”

ראש מערך הסקאוט של המועדון, ליאור רפאלוב: "לבנסון יכולות וניסיון ברמות הגבוהות והוא יוסיף איכות ועומק לסגל. אני שמח על ההצטרפות שלו למכבי ונעשה הכל כדי שיצליח".

בנסון הוא הזר השמיני בסגל של ברק בכר נכון לכרגע, אחרי שהיו שמונה, מתיאס נהואל עזב וכאמור בנסון הגיע. בכל מקרה, זה הרכש השני של מכבי חיפה בחלון ההעברות של ינואר, לאחר שהירוקים צירפו גם את סדריק דון מהפועל ירושלים, כך שכעת יהיה מעניין לראות האם יגיעו עוד או שזהו.