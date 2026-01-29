יום חמישי, 29.01.2026 שעה 21:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

השני של ינואר: בנסון חתם רשמית במכבי חיפה

אחרי סדריק דון, הירוקים צירפו את שחקן הכנף מברנלי לשנה וחצי עם אופציה לשנה נוספת: "שמעתי הרבה על הקהל גם מבטאיי". נרכש בסכום של מיליון אירו

|
מנואל בנסון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
מנואל בנסון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי חיפה נמצאת במגמת שיפור מאז שברק בכר חזק למועדון ועוד יש מטרות למועדון להמשך העונה הזו, אז בדיוק בגלל זה הירוקים לא מורידים רגל מהגז וחושבים מה אפשר לעשות כדי לשפר את הסגל. הקבוצה מהכרמל הודיעה היום באופן רשמי על צירופו של מנואל בנסון.

השחקן כבר נחת בארץ, עבר בדיקות רפואיות ולאחר שהכל עבר בצורה חלקה הוא הוצג באופן רשמי כשחקן חדש במכבי חיפה. בנסון מברנלי האנגלית לשנה וחצי, עם אופציה לשנה נוספת הוא נרכש במיליון אירו.

לאחר החתימה אמר בנסון לאתר הרשמי של מכבי חיפה: "אני מאוד שמח לחתום במכבי חיפה. עשו לי פה קבלת פנים חמה. מרגיש את האווירה והאהבה שכולם פה נותנים וזה בהחלט נותן לי תחושה מדהימה ומעניק לי את הביטחון לתת פה את הכי טוב שלי, כדי שנשיג דברים נחמדים. שמעתי הרבה על הקהל של מכבי, דיברתי גם עם יילה (בטאי) וגם עם רפאלוב ואני כבר סקרן לחוות אותם בלייב".

איציק עובדיה, מנואל בנסון וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)איציק עובדיה, מנואל בנסון וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

רפאלוב: “בנסון עם ניסיון ברמות הגבוהות, נעשה הכל כדי שיצליח”

ראש מערך הסקאוט של המועדון, ליאור רפאלוב: "לבנסון יכולות וניסיון ברמות הגבוהות והוא יוסיף איכות ועומק לסגל. אני שמח על ההצטרפות שלו למכבי ונעשה הכל כדי שיצליח".

בנסון הוא הזר השמיני בסגל של ברק בכר נכון לכרגע, אחרי שהיו שמונה, מתיאס נהואל עזב וכאמור בנסון הגיע. בכל מקרה, זה הרכש השני של מכבי חיפה בחלון ההעברות של ינואר, לאחר שהירוקים צירפו גם את סדריק דון מהפועל ירושלים, כך שכעת יהיה מעניין לראות האם יגיעו עוד או שזהו.

