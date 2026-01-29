יום חמישי, 29.01.2026 שעה 14:23
מיהו גונסאלו גארסיה שמסעיר את אוהדי מכבי?

שחקן העבר שותף באליפות הראשונה בעידן קרויף, ומאז אימן את טוונטה וכיום את היידוק. כעת שמו מוזכר כמועמד לאימון הצהובים. וגם: התייחסותו לשמועות

גונסאלו גארסיה (IMAGO)
גונסאלו גארסיה (IMAGO)

אוהדי מכבי תל אביב בטירוף ב-24 השעות האחרונות בעקבות הפרסום לפיו גונסאלו גארסיה אחד המועמדים המובילים לאימון הצהובים, ידיעה שפורסמה על ידי "האנליסטים", פודקאסט אוהדים אשר מסקר את הקבוצה. למי ששכח או למי שהיה צעיר מדי כדי לזכור, גונסאלו כבר שיחק במכבי ת"א והיה למעשה אחד משחקני הרכש הראשונים של ג'ורדי קרויף בעידן ההוא שנפתח ב-2012. 

עונתו הראשונה הסתיימה עם אליפות, אך מהרגע בו צורף ערן זהבי, כבר פחות היה לו מקום על הדשא וממכבי ת"א הוא עבר בחזרה לקפריסין לאנורתוזיס, אחרי שהגיע במקור לקריית שלום מא.א.ק לרנקה שם שיחק אצל קרויף. אחרי הקדנציה הנוספת שלו באי השכן, עבר להרקאלס ההולנדית ואת הקריירה סיים בקומפוסטלה, מועדון קטן בעיר בה התגורר עם משפחתו הספרדית. 

הוא החל שם את דרכו כמאמן במחלקות הצעירות עד שיצא לתפקיד ראשון כעוזר מאמן בקבוצה הדנית אסביירג ולאחר מכן לקח את תפקיד עוזר המאמן בטוונטה. בהמשך קיבל את המושכות כמאמן הראשי של טוונטה, עד שהקורונה עצרה את הכדורגל והרסה לו את עונת הבכורה שלו כמאמן ראשי. משם גונסאלו עבר לאיסטרה הקרואטית ואימן אותה בהצלחה מרובה כמועדון קטן שהצליח להתגרות בקבוצות הצמרת המפוארות של הכדורגל הקרואטי. 

גונסאלו גארסיה (משה חרמון)גונסאלו גארסיה (משה חרמון)

“מכבי זה מועדון שטוב לעבוד בו”

הוא לקח משם הימור וחתם בארוקה, מועדון פורטוגלי בליגה הבכירה, אך לא הסתדר עם הכאוס שם ואחרי 10 משחקים עזב בחזרה לאיסטרה. למעשה, רק בקיץ האחרון חתם בהיידוק ספליט והוביל אותה למקום השני בשלב הזה של העונה מרחק ארבע נקודות מדינמו זאגרב. במכבי ת"א תמיד מספרים שהם אוהבים להסתכל על ממוצע הנקודות למשחק של מאמן וכי מאמנים עם ממוצע של 2 נקודות ומעלה תמיד מסקרנים אותם, אז העונה גונסאלו עומד בדיוק על כך. 

בשיא מגפת הקורונה, אחרי שנעצרה לו העונה בהולנד, גונסאלו העניק ראיון מיוחד ל-ONE, שם אמר בין היתר: "תשמע, בסוף היום אני יודע שמכבי ת”א זה מועדון גדול. בזמן שהייתי שם עבדו בקריית שלום אנשים כמו ג’ורדי ואוסקר גארסיה ותראה את הקריירות שהם עשו. אח”כ בא פאולו סוזה ותראה אותו. מכבי זה מועדון שטוב לעבוד בו”.

פאולו סוזה (עמרי שטיין)פאולו סוזה (עמרי שטיין)

את קריירת האימון שלו החל בגיל 36 בלבד, כיום בגיל 42 ייתכן ויעמוד במילותיו מלפני כמה שנים. "כאשר הגעתי לתל אביב בחיים לא חשבתי שאני אשחק בישראל והכרתי מדינה נחמדה ונהניתי ממש בת”א, צברתי חוויות, ועל זה אני שמח, זה בהחלט מקום שאשמח לחזור אליו שוב”. נכון לכתיבת שורות אלה, לדיווחים על הגעתו של גונסאלו למכבי ת"א אין אישור או הכחשה מצד הגורמים הרלוונטיים, כך שיהיה שווה לעקוב. עם זאת, בקרואטיה מעריכים כי מעמדו של גונסאלו בקרב הנהלת היידוק הוא מצוין ומתקשים להאמין שהם יאפשרו לו לעזוב באמצע העונה.

גונסאלו עצמו, שהוצף בפניות בעקבות השמועות, לא הכחיש לחלוטין ואמר לאחד מהאנשים הקרובים אליו: "אני תחת חוזה בהיידוק ספליט, ככה שאני לא יכול לעשות הרבה בנידון”. 

