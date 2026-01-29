יום חמישי, 29.01.2026 שעה 15:20
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

"מרגיש מרומה": בנזמה פרש זמנית מאל איתיחאד

לצרפתי הובטח חוזה חדש בתנאים זהים ומשופרים, אך בפועל קיבל הצעה מעליבה לתחושתו עם קיצוץ משמעותי, בעקבותיה "יצא לחופשה ללא הגבלת זמן מהמועדון"

|
קארים בנזמה (רויטרס)
קארים בנזמה (רויטרס)

קארים בנזמה מרגיש נבגד על ידי הנהלת אל איתיחאד. מה שנראה כמו ירח דבש מתמשך מאז הגעתו לסעודיה בקיץ 2023 הסתיים בניתוק פתאומי וחד של היחסים, בעקבות מה שהחלוץ הצרפתי מגדיר כהבטחות שלא קוימו.

הכול החל כאשר השחקן והמועדון פתחו במשא ומתן על הארכת חוזה. הבעלים של אל איתיחאד הבטיחו לחלוץ הארכת חוזה בתנאים דומים מאוד, ואפילו משופרים, לאלה הקיימים. עם זאת, המציאות הייתה שונה לחלוטין, וההצעה שהונחה על השולחן להארכת חוזהו של בנזמה במועדון הסעודי כוללת הפחתה משמעותית בשכרו הנוכחי של הצרפתי.

אכזבה והחלטה דרסטית

בנזמה מרגיש מושפל מההצעה שקיבל, שלדבריו אינה מגלה שום כבוד לא להיסטוריה שלו ולא למעמדו הנוכחי במועדון הסעודי. לאחר הפגישה שהתקיימה ביום רביעי אחר הצהריים, החלוץ לא ציפה למשהו כזה כלל (שמשמעותו המעשית היא לשחק כמעט בחינם) והוא מרגיש מאוכזב לחלוטין, במיוחד לאור תפקידו המרכזי בהצלחות האחרונות של אל איתיחאד, קבוצה שזכתה גם באליפות וגם בגביע בעונה שעברה והחזירה תארים שלא נראו במשך 25 שנים.

קארים בנזמה (IMAGO)קארים בנזמה (IMAGO)

כתוצאה מכך, בנזמה סירב להמשיך לשחק במועדון הסעודי, כך לפי התקשורת הצרפתית. אל איתיחאד רחוקה ממאבק האליפות, אך עדיין מתמודדת בליגת האלופות של אסיה. עד כה העונה הוא כבש 8 שערים בליגה המקומית, 4 בגביע ו-4 בליגת האלופות.

“פרש זמנית מאל איתיחאד”

בתקשורת הצרפתית סיקרו את הנושא מקרוב: “ההרפתקה של קארים בנזמה באל איתיחאד עשויה להסתיים מוקדם מהצפוי. החלוץ הצרפתי בן ה-38 יצא לחופשה ללא הגבלת זמן בעקבות הצעת הארכת חוזה שאותה הגדיר כפוגענית. חוזהו של זוכה כדור הזהב לשנת 2022 בסעודיה מסתיים ב-30 ביוני”.

לפי גורמים המקורבים לשחקן, ההצעה הייתה גורמת לכך שקארים בנזמה "ישחק בחינם", למעט זכויות הדימוי שלו. המנהל הספורטיבי של אל איתיחאד, רמון פלאנס, הביע בשבועות האחרונים ביטחון לגביו: "הוא רוצה להמשיך, הוא רוצה להישאר בסעודיה ובאל איתיחאד. הוא ראה שמדובר בפרויקט רציני עם שחקנים טובים, והוא רוצה לשחק עוד כמה שנים. אני מקווה שזה אכן יקרה".

קארים בנזמה (IMAGO)קארים בנזמה (IMAGO)

עם זאת, בניגוד לכדורגל האירופי, לא אל איתיחאד היא זו שמחליטה, אלא הליגה הסעודית, שמעסיקה את בנזמה ישירות והיא זו שהגישה לו את הצעת הארכת החוזה. לאחר שהצטרף לאל איתיחאד בהעברה חופשית מריאל מדריד בקיץ 2023, קארים בנזמה עונד את סרט הקפטן של המועדון הסעודי. מאז תחילת העונה הכוכב כבש 16 שערים ב-21 הופעות בכל המסגרות. הוא פתח שוב בהרכב ביום שני, בניצחון ליגה 1:2 על אל אחדוד.

לאור המצב הנוכחי, קארים בנזמה צפוי להחמיץ את משחק הליגה ביום חמישי מול אל פאתח. לאחר 17 מחזורים, אל איתיחאד מדורגת במקום השישי, במרחק 15 נקודות מהמוליכה אל הילאל. ההתפתחות החדשה סביב עתידו של בנזמה צפויה להצית מחדש שמועות על חזרה אפשרית שלו לאירופה.

