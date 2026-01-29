"מרגיש מרומה": בנזמה פרש זמנית מאל איתיחאד

קארים בנזמה מרגיש נבגד על ידי הנהלת אל איתיחאד. מה שנראה כמו ירח דבש מתמשך מאז הגעתו לסעודיה בקיץ 2023 הסתיים בניתוק פתאומי וחד של היחסים, בעקבות מה שהחלוץ הצרפתי מגדיר כהבטחות שלא קוימו.

הכול החל כאשר השחקן והמועדון פתחו במשא ומתן על הארכת חוזה. הבעלים של אל איתיחאד הבטיחו לחלוץ הארכת חוזה בתנאים דומים מאוד, ואפילו משופרים, לאלה הקיימים. עם זאת, המציאות הייתה שונה לחלוטין, וההצעה שהונחה על השולחן להארכת חוזהו של בנזמה במועדון הסעודי כוללת הפחתה משמעותית בשכרו הנוכחי של הצרפתי.

אכזבה והחלטה דרסטית

בנזמה מרגיש מושפל מההצעה שקיבל, שלדבריו אינה מגלה שום כבוד לא להיסטוריה שלו ולא למעמדו הנוכחי במועדון הסעודי. לאחר הפגישה שהתקיימה ביום רביעי אחר הצהריים, החלוץ לא ציפה למשהו כזה כלל (שמשמעותו המעשית היא לשחק כמעט בחינם) והוא מרגיש מאוכזב לחלוטין, במיוחד לאור תפקידו המרכזי בהצלחות האחרונות של אל איתיחאד, קבוצה שזכתה גם באליפות וגם בגביע בעונה שעברה והחזירה תארים שלא נראו במשך 25 שנים.

קארים בנזמה (IMAGO)

כתוצאה מכך, בנזמה סירב להמשיך לשחק במועדון הסעודי, כך לפי התקשורת הצרפתית. אל איתיחאד רחוקה ממאבק האליפות, אך עדיין מתמודדת בליגת האלופות של אסיה. עד כה העונה הוא כבש 8 שערים בליגה המקומית, 4 בגביע ו-4 בליגת האלופות.

“פרש זמנית מאל איתיחאד”

בתקשורת הצרפתית סיקרו את הנושא מקרוב: “ההרפתקה של קארים בנזמה באל איתיחאד עשויה להסתיים מוקדם מהצפוי. החלוץ הצרפתי בן ה-38 יצא לחופשה ללא הגבלת זמן בעקבות הצעת הארכת חוזה שאותה הגדיר כפוגענית. חוזהו של זוכה כדור הזהב לשנת 2022 בסעודיה מסתיים ב-30 ביוני”.

לפי גורמים המקורבים לשחקן, ההצעה הייתה גורמת לכך שקארים בנזמה "ישחק בחינם", למעט זכויות הדימוי שלו. המנהל הספורטיבי של אל איתיחאד, רמון פלאנס, הביע בשבועות האחרונים ביטחון לגביו: "הוא רוצה להמשיך, הוא רוצה להישאר בסעודיה ובאל איתיחאד. הוא ראה שמדובר בפרויקט רציני עם שחקנים טובים, והוא רוצה לשחק עוד כמה שנים. אני מקווה שזה אכן יקרה".

קארים בנזמה (IMAGO)

עם זאת, בניגוד לכדורגל האירופי, לא אל איתיחאד היא זו שמחליטה, אלא הליגה הסעודית, שמעסיקה את בנזמה ישירות והיא זו שהגישה לו את הצעת הארכת החוזה. לאחר שהצטרף לאל איתיחאד בהעברה חופשית מריאל מדריד בקיץ 2023, קארים בנזמה עונד את סרט הקפטן של המועדון הסעודי. מאז תחילת העונה הכוכב כבש 16 שערים ב-21 הופעות בכל המסגרות. הוא פתח שוב בהרכב ביום שני, בניצחון ליגה 1:2 על אל אחדוד.

לאור המצב הנוכחי, קארים בנזמה צפוי להחמיץ את משחק הליגה ביום חמישי מול אל פאתח. לאחר 17 מחזורים, אל איתיחאד מדורגת במקום השישי, במרחק 15 נקודות מהמוליכה אל הילאל. ההתפתחות החדשה סביב עתידו של בנזמה צפויה להצית מחדש שמועות על חזרה אפשרית שלו לאירופה.