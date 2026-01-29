שחזור 2023: סבאלנקה וריבאקינה בגמר באוסטרליה

ארינה סבאלנקה המשיכה את הדומיננטיות שלה במלבורן והעפילה לגמר אליפות אוסטרליה בפעם הרביעית ברציפות, לאחר ניצחון משכנע 2:6, 3:6 על אלינה סביטולינה בחצי הגמר. המדורגת ראשונה בעולם שמרה על קור רוח גם ברגעים פחות נוחים, התגברה על תנודות קלות במשחק ועל החלטת שיפוט מעוררת מחלוקת, וסגרה עוד ערב שבו הפערים בינה לבין יריבתה היו ברורים כמעט לכל אורך הדרך.

היא תפגוש במעמד את אלנה ריבאקינה, שהעפילה בעצמה לאחר ניצחון דרמטי 6:3, 6:7(7) על ג'סיקה פגולה בחצי הגמר, ובכך הבטיחה לעצמה הופעה שלישית בקריירה בגמר גראנד סלאם וראשונה מזה שלוש שנים. המדורגת 5 בטורניר הציגה עוצמה, יציבות ובעיקר קור רוח ברגעים המכריעים, כששמרה על שני כדורי מערכה בשובר השוויון של המערכה השנייה לפני שסגרה את המשחק.

סבאלנקה שמרה על הדומיננטיות

סביטולינה, המדורגת 12, הגיעה לחצי הגמר אחרי מסע מרשים שכלל ניצחונות על שחקניות מהטופ 10, אך מול העוצמות של סבאלנקה התקשתה למצוא מענה. כבר במערכה הראשונה הבלארוסית השתלטה על חילופי הכדורים, שברה מוקדם והכתיבה קצב גבוה, כשהיא מנצלת טעויות של האוקראינית ולוחצת אותה בעזרת חבטות חזקות מהקו האחורי.

גם כאשר המשחק קיבל תפנית קלה בדמות קריאת הפרעה מצד השופטת במהלך המערכה הראשונה, סבאלנקה לא איבדה שליטה. לאחר רגע של תסכול היא הצליחה לאפס את עצמה במהירות, חזרה לשבור את ההגשה של סביטולינה, וסיימה את הסט הראשון בצורה החלטית. השליטה שלה בנקודות הארוכות והיציבות בהגשה בלטו במיוחד.

ארינה סבאלנקה (רויטרס)

המשכיות, עומק ובשלות

המערכה השנייה נפתחה בצורה פחות חלקה עבור סבאלנקה, כאשר סביטולינה הצליחה להשיג שבירה מוקדמת ועלתה ליתרון. עם זאת, התגובה של המדורגת ראשונה הייתה חדה ומהירה: רצף נקודות מרשים, שבירה חוזרת והעברת המומנטום בחזרה לצידה. מכאן ואילך המשחק חזר לדפוס המוכר, עם לחץ מתמשך על ההגשה של האוקראינית.

ככל שהמערכה התקדמה, הפערים המנטליים והפיזיים הלכו והעמיקו. סבאלנקה ניצלה כמעט כל הזדמנות, שמרה היטב על ההגשה שלה והצליחה לשבור פעם נוספת בדרך ליתרון מכריע. גם ניסיונות של סביטולינה להישאר במשחק נתקלו בעוצמות ובדיוק של הבלארוסית, שסגרה עניין עם חבטת כף יד מנצחת.

עבור סבאלנקה מדובר בהמשך ישיר לטורניר מושלם עד כה, ללא איבוד מערכה, ועם רצף ניצחונות מרשים שמחזק את מעמדה כפייבוריטית הברורה לזכייה. בגמר היא תנסה להשלים זכייה שלישית במלבורן וגראנד סלאם חמישי בקריירה. סביטולינה, מנגד, יכולה לצאת מהטורניר עם תחושת פספוס, אך גם עם קמפיין שמחזיר אותה לצמרת העולמית.

שחזור גמר 2023 בדרך – ריבאקינה חגגה מול פגולה

פגולה, המדורגת 6, סיפקה מאבק עיקש וניסתה להשלים קאמבק מאוחר, במסגרת ניסיון להפוך לאישה הראשונה בעידן הפתוח שמעפילה לשני גמרי גראנד סלאם ראשונים אחרי גיל 30. האמריקאית, סגנית אלופת ארה"ב 2024, הצילה שלוש נקודות משחק כאשר פיגרה 5:3 במערכה השנייה, ולאחר מכן אף שברה את ההגשה של ריבאקינה פעמיים כאשר הקזחית הגישה לניצחון במצבים של 5:4 ו-6:5. למרות זאת, ריבאקינה הצליחה להכריע שובר שוויון צמוד במיוחד, כשסיימה את המשחק עם אייס שישי ולאחר מכן ווינר שישי מהחזרה.

ילנה ריבאקינה (רויטרס)

זה יהיה גמר אליפות אוסטרליה השני של ריבאקינה, אלופת ווימבלדון 2022, והיא תפגוש בו שוב את אותה יריבה מהגמר הקודם. בשנת 2023 ניצחה ארינה סבאלנקה 4:6, 3:6, 4:6 וזכתה אז בתואר הגראנד סלאם הראשון שלה. המאזן הכולל בין השתיים עומד על 6:8 לטובת סבאלנקה, כולל יתרון 4:5 במגרשים קשים פתוחים, אך בגמרים ריבאקינה מובילה 1:3, כולל ניצחון 6:3, 6:7(0) במפגש האחרון ביניהן בגמר אליפות ה-WTA בריאד ב-2025.

המפגש הקרוב יהפוך את ריבאקינה וסבאלנקה לצמד הרביעי במאה ה-21 שנפגש יותר מפעם אחת בגמר אליפות אוסטרליה, אחרי קפריאטי והינגיס, האחיות וויליאמס, וסרינה וויליאמס מול מריה שראפובה. למעשה, מלבד השתיים, יש רק עוד צמד שחקניות פעילות שנפגשו יותר מפעם אחת בגמרי גראנד סלאם.

הנתון המרשים ביותר לקראת הגמר הוא ששתי השחקניות העפילו אליו מבלי לאבד אפילו מערכה אחת בטורניר. מדובר בפעם הראשונה מאז ווימבלדון 2008, אז סרינה וונוס וויליאמס עשו זאת, ופעם ראשונה באליפות אוסטרליה מאז 2004. בסך הכול, זהו הצמד ה-23 בעידן הפתוח שמגיע לגמר גראנד סלאם ללא איבוד מערכה.

ריבאקינה נמצאת בכושר יוצא דופן כבר תקופה ארוכה. מאז שהפסידה לסבאלנקה ברבע גמר ווהאן באוקטובר האחרון, היא ניצחה ב-19 מתוך 20 משחקיה, כולל זכייה בטורניר נינגבו, הגעה לחצי הגמר בטוקיו, זכייה באליפות ה-WTA בריאד והופעה לרבע גמר בבריסביין. הרצף המרשים נקטע לזמן קצר בלבד, אך במלבורן היא חזרה לשיא, כולל תשעה ניצחונות רצופים על יריבות מהטופ 10. בנוסף, הניצחון על פגולה העלה את מאזנה מולה ל-3:4, במפגש הראשון ביניהן במסגרת גראנד סלאם.