ליגה לאומית 25-26
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

הפועל רמת גן פנתה לרעננה לגבי אבו אלשיך

לאחר עסקת רטנר לבני יהודה שפורסמה ב-ONE, האורדונים מחפשים רכש ואף הציעו פיצוי בעבור הקשר. כרגע: אשר אלון מסרב. יפו בוחנת את צירופו של עמבר

|
איהב אבו אלשיך (ראובן שוורץ)
איהב אבו אלשיך (ראובן שוורץ)

לאחר הפרסום ב-ONE על עסקת העברתו של קשר הפועל רמת גן, אדר רטנר, האורדונים מנגד מחפשים להתחזק בשחקני כנף, כאשר הקבוצה של מסאי דגו פנתה בימים האחרונים להפועל רעננה במטרה לצרף את איהב אבו אלשיך.

השחקן בן ה-25 כבש העונה ארבעה שערי ליגה לזכות קבוצתו והאורדונים רוצים לראות אותו מגיע ומחזק את החלק הקדמי. מנגד, בעלי רעננה, אשר אלון, הטיל וטו על מעברו של אבו אלשיך.

בר"ג הציעו אף פיצוי כספי לקבוצה מהשרון בעבור שחרורו, כאשר ההערכה היא שעדיין ניתן לקיים את העסקה והדברים יוכרעו בימים הקרובים. ביום שני, צפויות הקבוצות להיפגש במסגרת המחזור ה-21.

גם מכבי יפו עשויה להתחזק: במועדון בוחנים את אפשרות צירופו של השוער מתן עמבר, שאיבד את מקומו בהרכב הפועל נוף הגליל. האחרון, שהפך לאחד השוערים היציבים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, עשוי לעזוב.

