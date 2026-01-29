הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי באתר ובערוץ ONE: חשיפה מחדרי החקירות של עירוני טבריה, העימות בין הפועל למכבי תל אביב והחיזוק של הצהובים גידי ליפקין ואסי ממן | 29/01/2026 13:00 איסוף סיסוקו דניאל דאפה ועמית למקין (רדאד ג'בארה) חשיפה מחדרי החקירות של עירוני טבריה, העימות בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב והחיזוק של הצהובים: כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורט הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש