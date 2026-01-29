"בסוף זה יתפוצץ, גם הבעלים בטבריה מכוון"

הסאגה סביב עירוני טבריה בשיאו ולא יורד מסדר היום בכדורגל הישראלי, כאשר רק לאחרונה הוגש באופן רשמי כתב אישום בדרישה להוריד לא פחות מ-30 נקודות לצפוניים. במסגרת החקירה לא מעט אנשים הובאו כדי לתחקר אותם שאלות, ובתוכנית “שיחת היום” ב-ONE חשפנו תרגיל שעשו למנכ”ל טבריה לשעבר, שרון סוויסה.

סוויסה היה בעברו מנכ”ל טבריה ולאחר מכן גם של נוף הגליל. במסגרת החקירה של טבריה, משרד החקירות DMI מודיעין עסקי בבעלות דין פרגר הביא את מרציאנו כדי לחקור אותו על נוף הגליל. משרד החקירות שאל את סוויסה על נוף הגליל ואחרי שסיים לשאול אותו על כך, החלו לשאול אותו בשיחה פתוחה על כל מה שקרה וקורה בטבריה, כאשר מנכ”ל טבריה לשעבר דיבר בפתיחות רבה.

החקירה זוכה לליווי של ראש האגף המשפטי בהתאחדות לכדורגל רן כהן ניסן ותובע ההתאחדות לכדורגל עורך הדין גלעד ברגמן שבניגוד לחקירות בעבר משתמשים בשיטות מתקדמות.

לידי ONE הגיע התמלול של התחקור

חוקר: “מיקי, מיקי יושב איתו עם השחקן, סגר איתו… 30, אחלה, אתה ממני מקבל מהמועדון 15, עוד 15 דרך...”.

סוויסה: “הבעלים לא מתערב בדברים האלה. הוא צריך שחקן, הוא אומר צריך לקבל ככה, תעשו איך שנוח לכם...”.

חוקר: “אז כביכול הנספח הזה זה נספח של הבעלים, כאילו הבעלים חותם...”.

סוויסה: “יש לו שם מישהו שהיא… סמנכ”לית כספים...”.

חוקר: “אתה יודע, היית מודע אבל.

סוויסה: “מודע להכל, כן. הייתה לנו קבוצת וואטסאפ והכל שם מעודכן והסכמים, ואני הייתי עובר עליהם. יש מישהי סמנכ”לית כספים שהייתי אומר לה ככה וככה. תתקני פה, לא תעשי פה. היינו עוברים על זה, היה בקבוצה, הייתי עושה לפני שזה נחתם זה היה עובר בקבוצה. אני, המאמן, הבעלים וסמנכל”ית הכספים”.

חוקר: “היית שם, כאילו...”

סוויסה: “היה שם הרבה דברים ש… איך אומרים….

חוקר: “עדיף לשתוק?”

סוויסה: “כן”.

חוקר: “...”.

סוויסה: “כן”.

חוקר: “איזה?”

סוויסה: “הכל, גם התנהלות, גם אתה יודע לפעמים אתה עושה חוזה… לא מנכ”ל”.

חוקר: “...”.

סוויסה: “חלק פה, חלק שם… אני מעדיף לא לדבר כי אני מכבד את האנשים כי סיימתי איתם בטוב”.

חוקר: “לא, סתם בשביל...”.

סוויסה: “לא, כי סיימתי איתם בטוב, אתה יודע, אבל אני אומר בסוף זה יתפוצץ כי לא סתם אנשים טובים… לפנסיות, וזו רק ההתחלה כי יש הרבה שחקנים...”.

חוקר: “אני ידוע שיש… בליגת העל, זה לא חדש”.

סוויסה: “תגיד לי, עכשיו אני באתי בתור...”.

חוקר: “אבל אתה סתם… אתה המנכ”ל… בא איזה שחקן במצב שלא… אבל נגיד… אתה יודע שיש לו חוזה כפול, אתה מרשה לעצמך בתור אחד...”.

סוויסה: “גם הבעלים מכוון אותו, בגלל זה אני מצד אחד אמרתי, וואלה לא מתאים לי, עשיתי חושבים עם עצמי, גם אני לא נהנה, גם אני אין לי… כי הם היו עושים את זה בסוף, בסוף אמרתי מה יקרה? זה יתפוצץ… המנכ”ל חתום על החוזים, המנכ”ל פה לא יבואו למאמן שמנהל מו”מ והבעלים… אתה מבין?”

חוקר: “ממתי אתה יודע שכאילו סתם יש חוזה מההתחלה או שהם מסתירים?”

סוויסה: “מה?”

חוקר: “לדוגמה עכשיו מישהו...”.

סוויסה: “לא, יש כאלה, יש כאלה שהם עם חוזה, חוזה רגיל. יש חוזה השמנים, השמנים אתה יודע...”.

חוקר: “מה הכוונה?”

סוויסה: “שזה מחולק חלק לבקרה וחלק… ביניהם...”.

חוקר: “זה כאילו חוזה אחד בחברה אני יודע שיש”.

סוויסה: “בבקרה כי הסכומים גבוהים, תחשוב אם אתה שם חוזה...”.

חוקר: “סתם דוגמה מה זה סכומים גבוהים?”

סוויסה: “נגיד סתם עכשיו אתה מחתים שחקן”.

חוקר: “מי מרוויח שם גבוה?”

סוויסה: “סתם שסתם נגיד אתה אומר לי עכשיו, סתם לצורך העניין מקבל 30,000 נטו, 30 פלוס.

חוקר: “יש שחקן כזה שמרוויח?”

סוויסה: “כן, ישה רבה שחקנים, יש גם… גם הזרים. הזרים זה 60”.

חוקר: “60 נטו?”

סוויסה: “כן”.

חוקר: “מינימום?”

סוויסה: “כן. כל הזרים שהיו 60 אלף נטו...”.

חוקר: “...”.

סוויסה: “אז אני אור”.

חוקר: “כל אחד מהזרים 60 אלף נטו?”

סוויסה: “כן. עזוב את הזרים שאין… אני אומר לך, נגיד סתם עכשיו אני אתן דוגמה ישראלית, נגיד מקבל 30, 30 ומשהו אלף”.

חוקר: “מוציאים גם תלושים על הכל או שזה חלק…?”

סוויסה: “יש, יש חלק...”.

חוקר: “כי 37 אלף אתה צריך לשלם… עלות מעסיק”.

סוויסה: “מלא, מלא חלטורות שם, וכן זה מעסיק וזה פנסיות, אתה יודע עכשיו כל...”.

חוקר: “37 נטו...”.

סוויסה: “וחברת ביטוחים”.

חוקר: “ומי עוד...”.

סוויסה: “רכש ודלק...”.

חוקר: “איזה עוד שחקנים מקבלים שם כאלה סכמים?”

סוויסה: “גיא חדידה… שלוש שנים… 30 פלוס”.

חוקר: “נטו?”

סוויסה: “כן. חוזה לשלוש שנים”.

חוקר: “אז רגע, זה מה שניסיתי להבין, זה שיש לו משחק, יש לו חוזה… יש לו… אחלה?”

סוויסה: “הוא מקבל נגיד מענק רבעון, זה נקרא רבעון”.

חוקר: “אז הוא לא מקבל תלוש”.

סוויסה: “לא, רבעון”.

חוקר: “מענק רבעון… אז לא מוציאים על זה תלוש”.

סוויסה: “לא יודע אם מוציאים על זה תלוש, אני עוד לא...”.

חוקר: “לא, זה משהו שדורש תלוש? זה לא דורש תלוש”.

סוויסה: “אמור להיות תלוש, רבעון זה כסף שיוצא”.

חוקר: “אז רגע”.

סוויסה: “נגיד כל שלושה חודשים נותנים לך את ההפרש, נגיד סתם יש לך 30, 15 בבקרה… אז כל אירוע יש לו איזה 15. זה נכנס לבנק”.

חוקר: “אבל איך?”

סוויסה: “חייב אסמכתא בשביל...”.

חוקר: “אבל זה יוצא מהחשבון נגיד של הקבוצה כביכול?”

סוויסה: “או של הקבוצה או של החברה שלהם, יש להם חברת ביטוחים...”.

חוקר: “כי אם זה יוצא מהקבוצה הם מסתכנים. אם זה יוצא מהפרטי אז אי אפשר לדעת באמת”.

סוויסה: “אז הם עושים חלק פה, זה תלוי בתקציב. לפעמים ככה לפעמים ככה”.

חוקר: “אבל אן הגבלה בתקציב, כאילו אתה צריך לשים ערבויות”.

סוויסה: “לא”.

סיכום החקירה

במסמך נרשם: “לטענת שרון כל הסיבה לכך נובעת מהעובדה שאין ברשות הבעלים את היכולת הכלכלית להעמיד ערבויות לבקרה התקציבית בהתאם לסכום השכר שמשולם בפועל לשחקנים, וכן כדי לחסוך מיסים. שרון ציין שלהערכתו סכום שכר השחקנים האמיתי גבוה ב-50% מסכום השכר שמדווח לבקרה התקציבית”.

עוד נרשם: “שרון הגדיל ומסר כיצד ואיך מתבצע הליך החתמת השחקנים על חוזי הבקרה והנספח שכאמור שונים בסכומי השכר האחד לשני, להלן דבריו: ‘בסוף אתה סוגר עם הסוכן משהו, ואז אתה אומר לשחקן בוא תחתום פה בוא תחתום פה זה הנספח, הם מה קורה השחקנים הם חושבים שהנספח גם הולך לבקרה אז הם חותמים, הבנת’”?

לסיכום: “אולם, לדברי שרון יש שחקנים שמודעים להתנהלות הלא תקינה, וזאת במיוחד השחקנים אשר משחקים מזה מספר שנים בעירוני טבריה, בהקשר זה ציין את אלי בלילתי”.