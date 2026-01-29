דקה 52: אסטון וילה - זלצבורג 2:0

אחרי מחזור המשחקים האחרון המטורף של אתמול בליגת האלופות, אנחנו מקבלים בשעה זו את אותו שיגעון גם בליגה האירופית, כשכמות גדולה של קבוצות ינסו להבטיח את המקום שלהן בשלב הבא.

אסטון וילה – זלצבורג 1:0

אונאי אמרי וחניכיו הם בין שתי הקבוצות היחידות שכבר הבטיחו את מקומן בשמינית הגמר יחד עם ליון, אך הם ינסו לסיים גם במקום הראשון, בעיקר בשביל היוקרה שבדבר. מנגד, האוסטרים צריכים נס על מנת להעפיל לשלב 32 האחרונות, והוא יקרה רק אם יצליחו לחולל סנסציה.

דקה 33, שער! 0:1 לזלצבורג: האורחת עולה ליתרון מפתיע אחרי טעות כפולה בהגנה של האנגלים. אדמונד ביידו ניצל את ההזדמנות עם מסירה מהירה לכרים קונאטה שזכה מן ההפקר, ושלח את הכדור לרשת מקרוב.

ריאל בטיס – פיינורד 0:2

החבורה של מנואל פלגריני מגיעה במומנטום לא טוב בכלל, אחרי שני הפסדים רצופים בכל המסגרות. מבחינת הטבלה, היא נועלת את השמינייה הראשונה ויודעת שהיא חייבת לנצח, ורצוי בהפרש שערים טוב, כדי ששמינית הגמר לא תהיה בסיכון. מן העבר השני ניצבת הקבוצה ההולנדית, שנמצאת במקום ה-26 ערב המחזור ורק 3 נקודות ישאירו לה סיכוי לעלות לשלב הבא.

ליון – פאוק סלוניקי 1:1

כאמור, הקבוצה הצרפתית היא בין השתיים היחידות שהבטיחו כבר את מקומן בשמינית הגמר, יחד עם אסטון וילה, רק שהיא נמצאת במקום הראשון והיא כמובן מעוניינת להישאר שם. מן העבר השני, היוונים כבר הבטיחו את מקומם ב-32 האחרונות ויודעים שניצחון יכול להכניס אותם ל-8 הראשונות.

דקה 20, שער! 0:1 לפאוק: סיומת מבריקה של גאורגיוס ג'יאקומאקיס, החלוץ התחבר לכדור רוחב מושלם ברחבה ובעט מעבר לשוער חסר האונים.

דקה 34, שער! ליון השוותה ל-1:1: רמי הימברט השתלט על הכדור בתוך הרחבה ובעט באלגנטיות לפינה הימנית התחתונה. גם כאן לשוער לא היה מה לעשות. המארחת שולטת בקצב ומחפשת להפך את התוצאה.

דקה 41, כרטיס אדום לפאוק: המומנטום לטובת הצרפתים נמשך כאשר הם זכו ליתרון מספרי בהמשך המשחק. יאניס קונסטנטליאס, שקיבל כרטיס צהוב רק חמש דקות קודם לכן על דיבורים מיותרים אל עבר השופט, ביצע עבירה, קיבל כרטיס צהוב שני ונשלח למקלחת מוקדמת.

שטוטגרט – יאנג בויז 1:2

קרב של ממש, בין שתי קבוצות שיש להן על מה לשחק. קודם כל הגרמנים, שהבטיחו כבר מקום ב-32 האחרונות, אך צריכים ניצחון כדי לנסות להשתחל ל-8 הראשונות ולדלג שלב. מהצד השני, האורחת הערב אומנם גם במיקום שמגיע לפלייאוף, אך היא בסכנה וצריכה 3 נקודות כדי להימנע מהדחה פוטנציאלית.

דקה 6, שער! 0:1 לשטוטגרט: המארחת היא זו שפתחה את מכסת השערים בהתמודדות, דניז אונדב נשלח על ידי לורנץ אסיגנון, הפגין קור רוח בתוך הרחבה, ובעט לפינה הימנית התחתונה בדרך ליתרון.

דקה 7, שער! 0:2 לשטוטגרט: הבליץ הגרמני נמשך. דניז, כובש השער הראשון, מסר נהדר ומצא את ארמדין דמירוביץ' בסמוך לאזור הפנדל, הבוסני ניצל את ההזדמנות כדי לבעוט בעיטה נמוכה לתוך הרשת.

דקה 42, שער! יאנג בויז מצמקת ל-2:1: עוד כובש בוסני מצטרף למשחק כשהפעם זהו, ארמין ג'יגוביץ'. הקשר של השוויצרים מוצא לעצמו מרחב בתוך הרחבה כדי לאחר מסירה של גרגורי ותריך, ובועט את הכדור לפינה השמאלית העליונה.

תוצאות נוספות

פורטו - ריינג'רס 1:2

שטורם גראץ – בראן 0:0

לודוגורץ – ניס 0:0

פנאתינייקוס – רומא 0:0

ליל – פרייבורג 0:0

גו אהד איגלס – בראגה 0:0

סטיאווה בוקרשט – פנרבחצ’ה 0:0

מידטיילנד – דינמו זאגרב 0:0

הכוכב האדום בלגרד – סלטה ויגו 0:0

פ.צ באזל – ויקטוריה פלזן 0:0

סלטיק – אוטרכט 0:3

גנק – מאלמו 1:0