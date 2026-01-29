יום חמישי, 29.01.2026 שעה 23:11
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
165-117בראגה5
155-127רומא6
157-127פרנצווארוש7
146-117בטיס8
146-107פורטו9
136-97גנק10
135-67הכוכב האדום11
1210-157פאוק סלוניקי12
127-127שטוטגרט13
1210-147סלטה ויגו14
127-117בולוניה15
117-117נוטינגהאם פורסט16
113-77ויקטוריה פלזן17
116-97פנרבחצ'ה18
118-107פנאתינייקוס19
1014-127דינמו זאגרב20
99-117ליל21
910-97בראן22
913-87יאנג בויז23
813-97סלטיק24
715-117לודוגורץ25
613-107פיינורד26
612-97פ.צ. באזל27
612-87רד בול זלצבורג28
615-87סטיאווה בוקרשט29
614-67גו אהד איגלס30
411-47גלאזגו ריינג'רס31
411-47שטורם גראץ32
314-77ניס33
111-37אוטרכט34
113-37מאלמו35
119-27מכבי ת"א36

דקה 52: אסטון וילה - זלצבורג 2:0

ליגה אירופית, מחזור 8: המארחת החמיצה מקרוב אחרי פחות מדקה, האוסטרים עלו ליתרון (33') מטעות כפולה בהגנה האנגלית. חלום ההעפלה של האורחת בחיים

|
אולי ווטקינס (IMAGO)
אולי ווטקינס (IMAGO)

אחרי מחזור המשחקים האחרון המטורף של אתמול בליגת האלופות, אנחנו מקבלים בשעה זו את אותו שיגעון גם בליגה האירופית, כשכמות גדולה של קבוצות ינסו להבטיח את המקום שלהן בשלב הבא.

אסטון וילה – זלצבורג 1:0

אונאי אמרי וחניכיו הם בין שתי הקבוצות היחידות שכבר הבטיחו את מקומן בשמינית הגמר יחד עם ליון, אך הם ינסו לסיים גם במקום הראשון, בעיקר בשביל היוקרה שבדבר. מנגד, האוסטרים צריכים נס על מנת להעפיל לשלב 32 האחרונות, והוא יקרה רק אם יצליחו לחולל סנסציה.

דקה 33, שער! 0:1 לזלצבורג: האורחת עולה ליתרון מפתיע אחרי טעות כפולה בהגנה של האנגלים. אדמונד ביידו ניצל את ההזדמנות עם מסירה מהירה לכרים קונאטה שזכה מן ההפקר, ושלח את הכדור לרשת מקרוב. 

ריאל בטיס – פיינורד 0:2

החבורה של מנואל פלגריני מגיעה במומנטום לא טוב בכלל, אחרי שני הפסדים רצופים בכל המסגרות. מבחינת הטבלה, היא נועלת את השמינייה הראשונה ויודעת שהיא חייבת לנצח, ורצוי בהפרש שערים טוב, כדי ששמינית הגמר לא תהיה בסיכון. מן העבר השני ניצבת הקבוצה ההולנדית, שנמצאת במקום ה-26 ערב המחזור ורק 3 נקודות ישאירו לה סיכוי לעלות לשלב הבא.

ליון – פאוק סלוניקי 1:1

כאמור, הקבוצה הצרפתית היא בין השתיים היחידות שהבטיחו כבר את מקומן בשמינית הגמר, יחד עם אסטון וילה, רק שהיא נמצאת במקום הראשון והיא כמובן מעוניינת להישאר שם. מן העבר השני, היוונים כבר הבטיחו את מקומם ב-32 האחרונות ויודעים שניצחון יכול להכניס אותם ל-8 הראשונות.

דקה 20, שער! 0:1 לפאוק: סיומת מבריקה של גאורגיוס ג'יאקומאקיס, החלוץ התחבר לכדור רוחב מושלם ברחבה ובעט מעבר לשוער חסר האונים.

דקה 34, שער! ליון השוותה ל-1:1: רמי הימברט השתלט על הכדור בתוך הרחבה ובעט באלגנטיות לפינה הימנית התחתונה. גם כאן לשוער לא היה מה לעשות. המארחת שולטת בקצב ומחפשת להפך את התוצאה.

דקה 41, כרטיס אדום לפאוק: המומנטום לטובת הצרפתים נמשך כאשר הם זכו ליתרון מספרי בהמשך המשחק. יאניס קונסטנטליאס, שקיבל כרטיס צהוב רק חמש דקות קודם לכן על דיבורים מיותרים אל עבר השופט, ביצע עבירה, קיבל כרטיס צהוב שני ונשלח למקלחת מוקדמת. 

שטוטגרט – יאנג בויז 1:2

קרב של ממש, בין שתי קבוצות שיש להן על מה לשחק. קודם כל הגרמנים, שהבטיחו כבר מקום ב-32 האחרונות, אך צריכים ניצחון כדי לנסות להשתחל ל-8 הראשונות ולדלג שלב. מהצד השני, האורחת הערב אומנם גם במיקום שמגיע לפלייאוף, אך היא בסכנה וצריכה 3 נקודות כדי להימנע מהדחה פוטנציאלית.

דקה 6, שער! 0:1 לשטוטגרט: המארחת היא זו שפתחה את מכסת השערים בהתמודדות, דניז אונדב נשלח על ידי לורנץ אסיגנון, הפגין קור רוח בתוך הרחבה, ובעט לפינה הימנית התחתונה בדרך ליתרון.  

דקה 7, שער! 0:2 לשטוטגרט: הבליץ הגרמני נמשך. דניז, כובש השער הראשון, מסר נהדר ומצא את ארמדין דמירוביץ' בסמוך לאזור הפנדל, הבוסני ניצל את ההזדמנות כדי לבעוט בעיטה נמוכה לתוך הרשת.

דקה 42, שער! יאנג בויז מצמקת ל-2:1: עוד כובש בוסני מצטרף למשחק כשהפעם זהו, ארמין ג'יגוביץ'. הקשר של השוויצרים מוצא לעצמו מרחב בתוך הרחבה כדי לאחר מסירה של גרגורי ותריך, ובועט את הכדור לפינה השמאלית העליונה. 

תוצאות נוספות

פורטו - ריינג'רס 1:2

שטורם גראץ – בראן 0:0

לודוגורץ – ניס 0:0

פנאתינייקוס – רומא 0:0

ליל – פרייבורג 0:0

גו אהד איגלס – בראגה 0:0

סטיאווה בוקרשט – פנרבחצ’ה 0:0

מידטיילנד – דינמו זאגרב 0:0

הכוכב האדום בלגרד – סלטה ויגו 0:0

פ.צ באזל – ויקטוריה פלזן 0:0

סלטיק – אוטרכט 0:3

גנק – מאלמו 1:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */