כניסת בעל תפקיד כעת תיחשב כפריצה של אוהד

במהלך הניצחון של הפועל תל אביב על הפועל באר/דימונה קרה אירוע מעט חריג כשבעלי המארחת עופר ינאי נכנס אל תחומי הפרקט כדי לדבר עם השופטים. בסופו של דבר הוחלט שלא להעמיד את ינאי לדין, אך היום (חמישי) איגוד הכדורסל הוציא הודעה בה הוא מבשר על שינוי בתקנון בעקבות האירוע עם הבעלים של המוליכה.

בהודעה של האיגוד פתחו: “כידוע, בזמן משחק, היחידים מטעם הקבוצות אשר רשאים להימצא במגרש הם השחקנים, צוות האימון ובמקרה הצורך צוות רפואי. לאחרונה אירעו מספר מקרים שבהם נכנסו בעלי תפקידים למגרש בזמן משחק על מנת למחות על החלטות שיפוט כאלה ואחרות, ו/או לשוחח עם השחקנים”.

עוד נרשם: “כניסה למגרש של בעל תפקיד, מעבר להיותה אסורה, אינה שונה מהותית מהתפרצות של אוהד למגרש, ובמקרים מסוימים אף חמורה מהתפרצות של אוהד ‘רגיל’ (ככל שפרופיל בעל התפקיד שנכנס למגרש גבוה יותר). עד עתה, מאחר שהתופעה הייתה חריגה יחסית, הח"מ הסתפק באזהרות מנהלתיות וכתב אישום הוגש החל מהאירוע השני ואילך של אותו בעל תפקיד”.

וכעת לתקנון החדש: “עם זאת, עקב השתרשות התופעה במספר ליגות, החל מיום מכתבי זה, כל כניסה של בעל תפקיד למגרש בזמן משחק, ואין זה משנה אם המשחק פעיל באותו רגע או נעצר בעקבות פסק זמן או עבירות, תיחשב כפריצה של אוהד למגרש, על כל המשתמע מכך, לרבות דרישת עונשים חמורים לצורך מיגור התופעה לחלוטין. כבעלי תפקידים בקבוצות, אתם מתבקשים להוות דוגמה לאוהדים ולאפשר לשופטי המשחק להתרכז בניהול המשחק בלבד. בתקווה להבנתכם”.