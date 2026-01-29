ליאם לוסקי חתם על חוזה חדש במכבי חיפה

מכבי חיפה נמצאת בשיאה של עונה מאתגרת ועדיין נלחמת על מקום באירופה ואף בגביע המדינה, אבל זה לא אומר שבמועדון לא חושבים צעד קדימה ועל העתיד. הירוקים הודיעו באופן רשמי היום (חמישי) על חוזה חדש לליאם לוסקי, אחד הכוכבים הכי גדולים במחלקת הנוער של המועדון, ועל כך שיחתום נחשף לראשונה ב-ONE.

לוסקי, חתם על חוזה חדש במועדון עד לסיום עונת 2028/29, באמצעות סוכנו אבי נמני. השחקן (2009) גדל במחלקת הנוער של הירוקים מגיל שמונה ושיחק בכל קבוצות האקדמיה, בהן הצטיין וזכה בתארים קבוצתיים ואישיים. בעונה שעברה זכה לוסקי עם קבוצת נערים א’ בגביע המדינה והגיע לגמר הגביע עם קבוצת נערים ב’.

לוסקי: “זה הבית שלי”, רפאלוב: “ניתן את כל המעטפת”

העונה ליאם משחק בקביעות בקבוצת הנוער ואף שותף בכל משחקי ליגת האלופות לנוער מול אוסטריה וינה ונאנט הצרפתית. לאחר החתימה אמר: "שמח לחתום במועדון הכי גדול בישראל שהוא הבית שלי. מאז שאני זוכר את עצמי, עוד כשהייתי בגן חובה, אני במכבי חיפה והיום הוא יום מאושר עבורי. תודה לכל מי שעזר לי להגיע למעמד הזה ואני אעשה הכל כדי להגיע לבוגרים של מכבי".

אבי נמני, ליאם לוסקי ואיציק עובדיה בחתימת השחקן במכבי חיפה (באדיבות המועדון)

הסקאוט הראשי של המועדון, ליאור רפאלוב: "אנו ממשיכים בהבטחת ההמשכיות לדור העתיד של מכבי חיפה. ליאם שחקן מוכשר שסומן על ידינו ומשחק מדי שנה בשנתון מעל. אנו נעניק לו את כל המעטפת שתעזור לו בדרך אל הקבוצה הבוגרת, כשכמובן חובת ההוכחה היא עליו".

מנכ”ל המועדון, איציק עובדיה: "ליאם לוסקי גדל במחלקת הנוער של המועדון והשתייך כבר לפני חמש שנים לקבוצת המצוינות. ליאם שחקן מוכשר, שהתקדם באופן שאנחנו מצפים והוא פוטנציאל להיות חלק משחקני העתיד של הקבוצה הבוגרת. אנו מאחלים לו בהצלחה".