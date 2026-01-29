יום חמישי, 29.01.2026 שעה 12:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4317-3519הפועל ת"א1
3923-4819מכבי ת"א2
3820-4319מכבי חיפה3
3623-3619הפועל ב"ש4
3530-5119מכבי נתניה5
3329-3719מכבי פ"ת6
2833-3619הפועל פ"ת7
2836-3019בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
2828-3020בני יהודה1
2729-2920מ.ס. אשדוד2
2630-3520הפועל כפ"ס3
2442-3220הפועל ראשל"צ4
2233-2920הפועל רעננה5
2138-2320עירוני ק"ש6
2039-2220מכבי הרצליה7
2042-2320הפועל חיפה8
1352-3120הפועל רמה"ש9
848-2220הפועל עכו10

מאמן הנוער של ק"ש הורחק לשלושה משחקים

אחרי שנרשם בדו"ח השופט שעומר לוינזון השתהה לצאת מהמגרש כשהורחק, חזר לדשא ואף אמר לו "אתה ליצן, אדאג לסיים לך את הקריירה", המאמן הורחק ונקנס

|
עומר לוינזון (לילך וויס-רוזנברג)
עומר לוינזון (לילך וויס-רוזנברג)

ההפסד 4:2 של הפועל קריית שמונה מול הפועל ראשון לציון, במסגרת המחזור ה-18 בפלייאוף התחתון בליגת העל לנוער, לא עבר בשקט. קריית שמונה של עומר לוינזון הוליכה 0:2 מבטיח, אלא שצמד אדומים הוצאו מכיסו של דניאל דוד לעבר יהונתן מלכה ונבו מאיוסט וטרפו את הקלפים. מעבר לכך, גם לוינזון הורחק בכרטיס האדום, מה שהביא לאי שקט מצידו.

נוכח דו"ח השופט, באגף המשפטי הוחלט להעמיד לדין את עומר לוינזון בגין "העלבת שופט המשחק", "אי ציות להוראת שופט המשחק" ו"איום". בכל שלושת הסעיפים יצא לוינזון אשם. הדיינת, עו"ד וופא זועבי-פאהום, השיתה על המאמן קנס כספי בגובה 500 שקלים, הרחקה בפועל לשלושה משחקים והרחקה על תנאי לשלושה משחקים בכל הרשעה חוזרת דומה.

ביום שבת (31/01) במסגרת המחזור ה-21 בפלייאוף התחתון בליגת העל לנוער, הפועל קריית שמונה תצא לקריית חיים ללא עומר לוינזון על הקווים, שם תפגוש את הפועל חיפה. המשחק יתקיים בשעה 12:00 במגרש 'בית נגלר מזרחי'. לשתי הקבוצות 20 נקודות ליגה, כשהן שבע נקודות מהמקום ה-17 (הלפני האחרון), בו נמצאת הפועל ניר רמת השרון.

דו"ח השופט

"מאמן ק״ש עומר לוינזון, לאחר שהורחק בכרטיס אדום בדקה ה-57, בתגובה הוא ענה לי ‘אתה אפס ואתה חצוף’. בנוסף נאמר לו מספר פעמים לעזוב את תחומי המגרש והוא השתהה ביציאה. בדקה ה-70 חזר מהיציע לתחומי המגרש ושעוזר השופט ציין בפניו שהוא לא יכול להיות פה המאמן ענה לו ‘למה מי אתה בכלל, אתה לא תגיד לי איפה להיות יא אפס, אני אהיה איפה שאני רוצה’".

עוד נרשם: "זה אילץ אותי לעצור את המשחק ולגשת אליו כדי לבקש ממנו גם לצאת ורק לאחר מכן הוא יצא. בנוסף הוא חיכה לי מחוץ לחדר ההלבשה בסיום המשחק ופנה אלי במילים הבאות: ‘אתה ליצן, זאת רמת השיפוט הכי גרועה שראיתי אי פעם ואני אדאג אישית לסיים לך את הקריירה ושלא תשפוט יותר אפילו לא משחק אחד’".

