גאווה: 7 מהנוער התאמנו עם הבוגרים בהפועל פ"ת

בהפועל פתח תקווה מתגאים כי שחקני קבוצת הנוער של המועדון מתאמנים עם קבוצת הבוגרים ולוקחים חלק מקצועית לקראת מה שעתיד לבוא מבחינתם. באימון אתמול (רביעי) השתתפו לא פחות משבעה שחקני קבוצת הנוער. שניים בשנתון 2006 (חריגי גיל), שניים בשנתון 2007 ועוד שלושה בשנתון 2008, שנה ראשונה בגיל נוער.

והשמות הם: עידו טסה (2007), זהר גרינברג (2007), עמרי רוזנצוויג (2008) המשחקים בעמדת הבלם; נחמן אסל (2006), נעם שרף בלאו (2008), המשחקים בעמדת הכנף; ליאם וטמכטר (2006), המשמש כשחקן 10 ואביעד חקיקי (2008) כמספר 6. מהאימון נעדרו גם נעם כהן (2008) ועמרי כהן (2008) שמתאמנים באופן קבוע עם הקבוצה הבוגרת כשנכחו להם באימון נבחרת ישראל.

נחמן אסל, מבין התשעה, הוא היחיד שגדל במועדון ועד היום משחקו בו. החל לשחק כדורגל בשנת 2017. זהר גרינברג ועידו טסה נחתו בהפועל פתח תקווה בעונת המשחקים 2021/22. עומרי רוזנצוויג הצטרף בעונת 2022/23, אביעד חקיקי ונעם כהן הצטרפו בעונת 2023/24, בעוד ליאם וטמכטר, עמרי כהן ונועם שרף בלאו הצטרפו בעונה החולפת, עונת המשחקים 2024/25.

ברשתות החברתיות ציינו בהפועל פתח תקווה: "מחלקת הנוער של הפועל פתח-תקווה גאה לראות את שחקני קבוצת הנוער משתלבים בתהליך המקצועי של הקבוצה הבוגרת. הבוקר לקחו חלק באימון הבוגרת שבעה משחקנינו: נחמן אסל (2006), ליאם וטמכטר (2006), עידו טסה (2007), זהר גרינברג (2007), עומרי רוזנצווייג (2008), אביעד חקיקי (2008) ונועם שרף בלאו (2008)".

עוד נכתב: "מהאימון נעדרו נעם כהן (2008) ועמרי כהן (2008) שמתאמנים באופן קבוע עם הקבוצה הבוגרת והבוקר נכחו באימון נבחרת ישראל. מחלקת הנוער תמשיך לפעול לקידום וטיפוח שחקניה בדרך לקבוצה הבוגרת. קדימה הפועל”.