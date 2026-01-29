רביד שני חתם במחלקת הנוער של מכבי ת"א

מציאה מהצפון. מחלקת הנוער של מכבי תל אביב צירפה לשורותיה את המגן רביד שני, בשנתון 2011, מי ששיחק עד לאחרונה בקבוצת נערים ג' של מכבי נתניה. מעתה והלאה יהיה חלק מהסגל של קבוצת נערים ג' של מכבי תל אביב, מהמקום הראשון בליגת נערים ג' – על. הוא חתם לשלוש השנים הבאות, זאת באמצעות נציגיו, אדם קידן ונתנאל בלוך.

מדובר במגן נבחרת הנערים הצעירה, מי שרשם 20 הופעות בקבוצת נערים ג' של מכבי נתניה מתחילת העונה הנוכחית ובמדיה התכבד בשלושה שערים, בניצחונות על הפועל פתח תקווה, בני יהודה ת"א והפועל כפר סבא. את חבריו לקבוצת נערים ג' עזב כשהם במקום השני, חולקים את המקום עם מכבי פתח תקווה, כשלשתיהן 46 נקודות.

בעונת המשחקים 2019/20 החל שני לשחק כדורגל, כשחבר למחלקת הנוער של הפועל יקנעם, באזור מגוריו. לאחר שלוש עונות רצופות ביקנעם, עבר למחלקת הנוער של מכבי עתלית בספטמבר 2022, מאז למשך שלוש עונות רצופות היה שחקן המועדון. במכבי נתניה גילו על הכישרון הצפוני והביאו אותו אליהם בתחילת העונה, כשהיה בורג משמעותי ב-11 של בן לוי.

ביום שבת הקרוב (31/01), שני, יחד עם קבוצתו החדשה, מכבי תל אביב, ייצאו למגרש 'שפירא' בנתניה, שם יפגשו את מכבי נתניה, זאת במסגרת המחזור ה-20 בפלייאוף העליון בליגת נערים ג' –על. כלומר, שני יפגוש את חבריו לקבוצתו האחרונה, טרם מעברו למכבי תל אביב. המשחק בין השתיים ייערך בשעה 13:10.