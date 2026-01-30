עכשיו זה רשמי: אמיר סהיטי חתם במכבי תל אביב

נראה שאליפות יהיה כבר קשה למכבי תל אביב לקחת העונה, אבל זה לא אומר שאין עוד מטרות ושאין צורך לחזק את הסגל, ואת זה בדיוק עשו במועדון היום. אלופת המדינה הודיעה באופן רשמי על רכש ראשון לחלון ההעברות של ינואר, עם צירופו של אמיר סהיטי, שעל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE. שכרו עד תום העונה יעמוד על 250,000 אירו.

הקיצוני הגיע להמבורג בעונה שעברה בהעברה של 1.2 מיליון אירו ועזר לקבוצה לעלות ליגה, אם כי לא הצטיין במיוחד. לפני המעבר להמבורג, כיכב בהיידוק ספליט הקרואטית ובעונה בסיומה נמכר רשם שישה שערים ושמונה בישולים במדי קבוצתו. הוא מצטרף לצהובים בהשאלה עד סיום העונה עם אופציית רכישה ב-600 אלף אירו.

לאחר שעבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, אמר סהיטי לאתר הרשמי של הצהובים: "אני שמח ונרגש להצטרף למכבי תל אביב, מועדון עם היסטוריה עשירה, אוהדים מושבעים ושאיפות ברורות. כבר מהשיחות הראשונות הרגשתי את החזון של המועדון וידעתי שזהו הצעד הנכון עבורי. אני מגיע רעב, מלא מוטיבציה ומוכן לתת את כולי עבור הסמל הזה, לעזור לקבוצה לזכות בתארים ולהביא גאווה לאוהדים שלנו. אני לא יכול לחכות להרגיש את האווירה באצטדיון בלומפילד".

אמיר סהיטי (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הניסיון בנבחרת קוסובו והאכזבה העונה

סהיטי החל את הקריירה המקצועית שלו ב-FK טרפצ’ה 89 מקוסובו, לפני שעבר ב-2015 לרבוטניצ’קי ושיחק במועדון מצפון מקדוניה עד 2018. בגיל 20 עבר סהיטי לקרואטיה והצטרף להיידוק ספליט, במדיה כבש 18 שערים ב-121 הופעות בכל המסגרות במשך שש עונות, שכללו גם עונת השאלה לשיבניק, בה כבש 7 שערים ב-35 הופעות.

בזירה הבין-לאומית, כבש סהיטי שער אחד בשבע הופעות במדי נבחרת קוסובו, כשבגילאים הצעירים שיחק במדי נבחרת הנוער עד גיל 19 והנבחרת הצעירה עד גיל 21 של אלבניה.העונה סהיטי שותף רק בארבעה משחקים של המבורג, שניים בליגה ושניים בגביע, לא כבש ולא בישל.