יום שישי, 30.01.2026 שעה 18:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

עכשיו זה רשמי: אמיר סהיטי חתם במכבי תל אביב

הקיצוני, שעל מועמדותו נחשף לראשונה ב-ONE, הצטרף בהשאלה מהמבורג עם אופציית רכישה ב-600,000 אירו: "ידעתי שזה הצעד הנכון עבורי". וגם: השכר שלו

|
אמיר סהיטי (האתר הרשמי של מכבי ת
אמיר סהיטי (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

נראה שאליפות יהיה כבר קשה למכבי תל אביב לקחת העונה, אבל זה לא אומר שאין עוד מטרות ושאין צורך לחזק את הסגל, ואת זה בדיוק עשו במועדון היום. אלופת המדינה הודיעה באופן רשמי על רכש ראשון לחלון ההעברות של ינואר, עם צירופו של אמיר סהיטי, שעל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE. שכרו עד תום העונה יעמוד על 250,000 אירו.

הקיצוני הגיע להמבורג בעונה שעברה בהעברה של 1.2 מיליון אירו ועזר לקבוצה לעלות ליגה, אם כי לא הצטיין במיוחד. לפני המעבר להמבורג, כיכב בהיידוק ספליט הקרואטית ובעונה בסיומה נמכר רשם שישה שערים ושמונה בישולים במדי קבוצתו. הוא מצטרף לצהובים בהשאלה עד סיום העונה עם אופציית רכישה ב-600 אלף אירו.

לאחר שעבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות, אמר סהיטי לאתר הרשמי של הצהובים: "אני שמח ונרגש להצטרף למכבי תל אביב, מועדון עם היסטוריה עשירה, אוהדים מושבעים ושאיפות ברורות. כבר מהשיחות הראשונות הרגשתי את החזון של המועדון וידעתי שזהו הצעד הנכון עבורי. אני מגיע רעב, מלא מוטיבציה ומוכן לתת את כולי עבור הסמל הזה, לעזור לקבוצה לזכות בתארים ולהביא גאווה לאוהדים שלנו. אני לא יכול לחכות להרגיש את האווירה באצטדיון בלומפילד".

אמיר סהיטי (האתר הרשמי של מכבי ת"א)אמיר סהיטי (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הניסיון בנבחרת קוסובו והאכזבה העונה

סהיטי החל את הקריירה המקצועית שלו ב-FK טרפצ’ה 89 מקוסובו, לפני שעבר ב-2015 לרבוטניצ’קי ושיחק במועדון מצפון מקדוניה עד 2018. בגיל 20 עבר סהיטי לקרואטיה והצטרף להיידוק ספליט, במדיה כבש 18 שערים ב-121 הופעות בכל המסגרות במשך שש עונות, שכללו גם עונת השאלה לשיבניק, בה כבש 7 שערים ב-35 הופעות.

https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitafc/0dda40fb-ddf1-4b33-9595-b3e2000ac10e

בזירה הבין-לאומית, כבש סהיטי שער אחד בשבע הופעות במדי נבחרת קוסובו, כשבגילאים הצעירים שיחק במדי נבחרת הנוער עד גיל 19 והנבחרת הצעירה עד גיל 21 של אלבניה.העונה סהיטי שותף רק בארבעה משחקים של המבורג, שניים בליגה ושניים בגביע, לא כבש ולא בישל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */